A Rossi otthona közeli földrengések miatt elmaradhat a Real BL-meccse?

Mint azt az Origó megírta, Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának olaszországi otthona, Pozzuoli és a Nápoly térségében található Campi Flegrei nevű európai szupervulkán környéke az utóbbi hetekben egyre nagyobb aktivitást mutatott, múlt szerdán pedig a Richter-skála szerinti 4,2 erősségű földrengés is megrázta a területet. Ezt hétfőn újabb, 4-es erősségű földrengés követte, és arra is van esély, hogy kedden is hasonló történik.

Ez pedig nemcsak a térség lakóinak életére lehetne hatással, hanem az európai sztárfutballistákéra is. Ugyanis a Real Madrid kedden 21 órakor Nápolyban lépne pályára (tv: M4 Sport), hacsak biztonsági okokból nem halasztják el a Bajnokok Ligája-csemegét.

Pozzuoli térségére korábban is jellemzőek voltak a földrengések, 1982 augusztusa és 1984 decembere közötti időszakban különösen gyakoriak voltak a földmozgások. 1983. október 4-én nyolcezer épületben keletkeztek károk, és 36 ezer ember evakuálására volt szükség, sokaknak véglegesen el kellett hagyniuk az otthonukat. Emellett a tengerfenék megemelkedése miatt a Pozzuoli-öböl alkalmatlanná vált a nagyobb hajók fogadására.

Borítókép: A Real Madrid edzése a Diego Armando Maradona Stadionban (Fotó: EPA/Ciro Fusco)