A sikerkapitány Marco Rossi magyar állampolgár lesz

A Nemzeti Sport arról számolt be, hogy Marco Rossi állampolgársági esküt tesz kedd délután, és a jeles eseményen Novák Katalin köztársasági elnök is jelen lesz.

– Szeretem az embereket, és azt, ahogy kifejezik a tiszteletüket. Otthon érzem itt magam, életem végéig hálás leszek Magyarországnak. Itt lehetőséget kaptam, hogy edző lehessek, hogy megmentsem a méltóságomat egy olyan időszakban, amikor mélyen depressziós voltam. Biztos vagyok benne, hogy sosem szakad meg a kapcsolatom Magyarországgal – fogalmazott a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a lapnak adott korábbi interjújában.

Marco Rossi 2012 óta dolgozik magyar kluboknál, két alkalommal a Budapest Honvéd vezetőedzője volt, majd a felvidéki DAC-ot irányította. 2018-ban nevezték ki a válogatott szövetségi kapitányának, amivel egyúttal egy sikerkorszak is kezdődött: Rossi vezetésével a magyar csapat kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra, és kevésen múlott, hogy a halálcsoportot túlélve a kiesési szakaszba kerüljön. Most pedig jó úton halad a válogatott, hogy a következő kontinensviadalon is ott legyen, selejtezőcsoportjában az élen áll.

Borítókép: Marco Rossi (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)