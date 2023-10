Victor Osimhen és Jude Bellingham párbaja következhet a BL-ben

Még csak a második körrel folytatódik a Bajnokok Ligája, ám már is látni, hol várható vérbeli rangadó. A keddi játéknapból például előzetesen kiemelkedik a Real Madrid nápolyi vendégjátéka, hiszen a C csoport két favoritja mérkőzik meg egymással. Mindkettő győzelemmel rajtolt, a napoli a Braga vendégeként nyert 2-1-re, míg a 14-szeres győztes és ezzel csúcstartó spanyol csapat 1-0-ra verte a sérüléséből lábadozó Schäfer András csapatát, az Union Berlint. A hazai bajnokságban a Real volt eddig meggyőzőbb, hét meccséből hatot nyert és vezeti a La Ligát, a Serie A-ban címvédő Napoli ugyanakkor szeptember első felében botladozott, egy vereség és két döntetlen követte egymást, a múlt héten viszont már az előző idénybeli formáját idézte a csapat, s az Udinesének, majd a Leccének is négy gólt lőve győzött.

A nápolyi védőknek sem lesz könnyű megállítani Jude Bellinghamet. Fotó: AFP

Nehéz lenne megjósolni az egyik vagy a másik fél sikerét, előre nem látszik döntő különbség a két együttes között. A madridiak nyugodtan készülnek a csoportrangadóra, Nápolyban viszont némi zavart okoz, hogy a csapat legnagyobb sztárja, Victor Osimhen a Bologna elleni 0-0-s mérkőzésen előbb büntetőt hibázott, majd lecserélésekor szóváltásba keveredett az edzőjével, majd összeveszett a klubbal is, amelynek TikTok-csatornájára egy olyan videó került ki, amelyben kifigurázták őt. Erre válaszul a futballista menedzsere jogi lépésekkel fenyegetőzött, Osimhen pedig szinte az összes olyan fotóját levette közösségi oldalairól, amelyen Napoli-mezben feszített. A kedélyek mostanra talán már megnyugodtak, a csapat ugyanis a legutóbbi két meccsén simán nyert, a Serie A tavalyi gólkirálya pedig mindkét találkozón eredményes volt.