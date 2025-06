Szoboszlai kárára Szalah gonosz poént sütött el, csak nehogy igaz legyen! + videó

Már hetek óta tudni lehetett, hogy a több klub által is csábított Florian Wirtz a Liverpool csapatát választotta, ezután az angoloknak a Bayer Leverkusen vezetőivel kellett dűlőre jutniuk a vételárat illetően. S a Vörösöknek mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk, a 22 éves középpályás végül klub- és brit rekordot jelentő összegért váltott csapatot , sajtóértesülések alapján 100 millió fontot (140 milió eurót) utalnak át a Bayernek, és ez bizonyos bónuszok teljesítése esetén további 16 millió fonttal emelkedhet. Wirtz a középpályán Szoboszlai Dominik posztriválisa is lehet, de az is elképzelhető, hogy Arne Slot vezetőedző úgy kalkulál, egyszerre is pályán lehetnek.

Szalah tréfája: szerinte Szoboszlai 8-as meze Wirtz birtokába kerül (Forrás: Instagram)

Szoboszlai ígéri, megküzd a helyéért

Szoboszlai Dominik mindenesetre leszögezte, megküzd azért, hogy helye legyen a Liverpool kezdőcsapatában. Honfitársunk helyzete nem egyszerű, és most az is téma, hogy Florian Wirtz vajon milyen mezszámot kap. Ezt egyelőre titkolja a Liverpool. Mohamed Szalah pedig Szoboszlai kárára sütött el egy poént, amikor az Instagramon egy sírva nevetős hangulatjellel üzent neki: szerinte Wirtz az ő 8-as mezét kapja meg – írja az Origo. A 8-as ikonikus mez a Liverpool csapatánál, a klublegenda Steven Gerrard is ezt viselte. Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah egyébként a pályán és a pályán kívül is jól megértik egymást, és gyakran „üzengetnek” egymásnak.

Wirtz kinézte magának a 10-est?

Az Anfield Watch júniusban arról írt a Sky Germain információja alapján, hogy Wirtz jelezte, akárcsak a Leverkusenben, Liverpoolban is szeretné az ikonikus 10-es mezt megkapni. Ám a Vörösöknél ezt jelenleg Alexis Mac Allister viseli, és aligha mondana le róla szívesen. Wirtz később tagadta, hogy a 10-es mezre fájna a foga. Az biztos, hogy a német válogatottban jelenleg a 17-est viseli.