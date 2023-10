Klopp előállt a farbával: újrajátszás és érvényes a gól!

Gakpo biztosan nem játszik, Szoboszlai szereplése még bizonytalan

Aztán Klopp nagy nehezen rátért az Union Saint-Gilloise elleni csütörtöki mérkőzésre. Megerősítette, hogy Cody Gakpo megsérült a Tottenham ellen, ezért biztosan nem játszhat a belga csapat ellen. A Vörösök trénere a lapjait azonban ezúttal sem teregette ki, így azt sem árulta el, Szoboszlai Dominik kezdő lesz-e az Európa-liga második fordulójában.

Klopp ugyanakkor megerősítette, Alexis Mac Allister minden bizonnyal játszik a neki fontos meccsen, hiszen a testvére, Kevin az Union Saint-Gilloise-ban futballozik.

– Az édesapjuk itt van, a testvére családja is itt van. Ez nekik természetesen nagy pillanat. Van egy harmadik testvérük is, aki szintén profi futballista. Ahogy az unokatestvérük is. És persze az apjuk is az volt, ahogy a nagybátyjuk is... Azt hiszem, nem ez az első alkalom, hogy a családtagok találkoznak a futballpályán. Szép melléktörténet, de remélhetőleg utólag nem erről szól majd a mérkőzés – jegyezte meg Klopp.

Borítókép: Jürgen Klopp biztos a dolgában (Fotó: EPA/Vincent Mignot)