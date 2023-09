Jürgen Klopp új szemszögből beszélt Szoboszlai bombagóljáról

Egyértelmű, hogy Szoboszlai Dominik nyári klubváltása óta itthon az angol csapatok meccsei közül a Liverpool találkozóira kíváncsiak a legtöbben. Ma azonban világszerte ez lesz a helyzet, hiszen a Premier League hetedik fordulójának rangadóját Jürgen Klopp csapata vívja a Vörösökhöz hasonlóan még veretlen Tottenham Hotspur ellen. A találkozó előtti, pénteki sajtótájékoztatón a német szakember beszélt a sérültek állapotáról, s Jürgen Klopp komoly elismeréssel beszélt Szoboszlai Dominik személyiségéről is.

Szoboszlai Dominik ismét dicséretet kapott, de Jürgen Klopp Endo Vataru (jobbra) szerepét is kiemelte (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Klopp elárulta, bízik benne, hogy bevetheti Szoboszlai Dominik egyik kedvenc játszótársát, a sérülése után már teljes edzésmunkát végző Trent Alexander-Arnoldot, Thiago, Bajcetic és Bradley viszont biztosan kihagyja a rangadót.

A német szakember dicsérte az ellenfelet, s kiemelte, hogy a Tottenham az elmúlt évekhez képest támadóbb felfogásban játszik az új edző, Ange Postecoglou kezei alatt.

– Jól összeállt a csapat, s szemre is tetszetős a játékuk, noha most vesztették el Harry Kane-t. Az elmúlt években a Tottenham a világ egyik legjobban kontrázó csapata volt, most jobban törekszenek a labda birtoklására. A legjobb védekezés a támadás, de ezt csak kimondani könnyű, megvalósítani már nehezebb – mondta a rangadó előtt Klopp.