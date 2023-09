Klopp bevallotta, Szoboszlai az instrukciói nélkül is megáll a lábán

– Nem kell őt noszogatnom, hogy lőjön, hiszen még nálam is jobban tudja, hogy kiváló a rúgótechnikája. A gólja utáni lövése, ami kicsivel a kapu felett szállt el, is rakétaként süvöltött. A Premier League-mérkőzéseken egyértelműen látszik, hogy mindenki blokkolni próbálja a kísérleteit, ezért nem szerez több gólt, de ha a labdának sikerül elkerülnie a lábakat, akkor nagy az esélye, hogy utat talál a kapuba. Most is fantasztikus gólt szerzett – áradozott Klopp.