eltűntafrikaemberi maradvány

Sokkoló akció Dél-Afrikában: videón az emberevő krokodil

Hátborzongató akció zajlott Dél-Afrikában: helikopterrel emeltek ki egy csaknem ötméteres, ötszáz kilogrammos krokodilt, amelynek gyomrában emberi maradványokat találtak. A hatóságok szerint az állat felfalhatta a hetekkel korábban eltűnt helyi üzletembert, de a történet itt nem ér véget: a krokodilban több pár idegen cipőt is találtak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 13:28
A dél-afrikai rendőrség légi úton szállított el egy hatalmas krokodilt - képünk illusztráció Forrás: AFP
Az 59 éves Gabriel Batista még a múlt hónapban tűnt el, miután az autóját elsodorta az ár egy krokodilokkal teli folyószakasznál 

– írja a Fox News.

A rendőrség napokig figyelte az állatot, mert gyanúsnak találták, hogy végig ugyanazon a helyen maradt, és alig mozdult. A szakemberek szerint ez arra utalhatott, hogy a krokodil nemrég nagy mennyiségű táplálékot fogyasztott. Az állatot végül elaltatták, majd helikopterrel emelték ki a vízből.

A vizsgálat során emberi maradványokat találtak a gyomrában, amelyeket DNS-vizsgálatra küldtek. 

A hatóságokat egy másik hátborzongató részlet is meglepte: a krokodilban hat pár cipőt is találtak, amelyek nem az eltűnt férfihoz tartoztak, ezért most azt is vizsgálják, lehettek-e az állatnak más emberi áldozatai is.

 

Borítókép: A dél-afrikai rendőrség légi úton szállított el egy hatalmas krokodilt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
