Sokkoló akció Dél-Afrikában: videón az emberevő krokodil

Az 59 éves Gabriel Batista még a múlt hónapban tűnt el, miután az autóját elsodorta az ár egy krokodilokkal teli folyószakasznál

– írja a Fox News.

A rendőrség napokig figyelte az állatot, mert gyanúsnak találták, hogy végig ugyanazon a helyen maradt, és alig mozdult. A szakemberek szerint ez arra utalhatott, hogy a krokodil nemrég nagy mennyiségű táplálékot fogyasztott. Az állatot végül elaltatták, majd helikopterrel emelték ki a vízből.

A vizsgálat során emberi maradványokat találtak a gyomrában, amelyeket DNS-vizsgálatra küldtek.

A hatóságokat egy másik hátborzongató részlet is meglepte: a krokodilban hat pár cipőt is találtak, amelyek nem az eltűnt férfihoz tartoztak, ezért most azt is vizsgálják, lehettek-e az állatnak más emberi áldozatai is.

Borítókép: A dél-afrikai rendőrség légi úton szállított el egy hatalmas krokodilt (Fotó: AFP)