Szánthó Miklós: Hazánk célja, hogy valamennyi nagyhatalommal jóban legyen

Szánthó Miklós a MAGA és MEGA – Új időszámítás a magyar–amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen azt mondta, beérni látszik az a munka, amelyben a magyar jobboldali ökoszisztéma mindent megtett azért, hogy minél több kapcsolódási pont legyen Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között.

Szánthó Miklós (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Hozzátette, hogy ez a munka sokat fog hozni a konyhára. Példaként említette, hogy Donald Trump hivatalba lépésével megszűntek az USAID-támogatások a baloldali szervezeteknek, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a jobboldali embereknek az amerikai elnök nem a megmentője, hanem a harcostársa.

A főigazgató a MAGA (Make America Great Again) mozgalomról azt mondta, ez egy realista felismerésből fakad, ami egy reakció arra, hogy a liberális elitek rossz irányba viszik Amerikát és az egész világot. Ennek a mintájára született meg a MEGA (Make Europe Great Again), amit az európai jobboldal indított, és arra mond nemet, hogy a liberális elitek már nem az emberek érdekeit szolgálják, hanem saját ideológiájukat – fejtette ki Szánthó Miklós. A posztmodern individualista liberalizmus élet- és családellenes, a nyugati civilizációban megszokott normális életmóddal nincs összhangban, a woke pedig csak egy új hulláma ennek, amellyel identitásellenes elemet építenek be a politikába – hangoztatta.

A beszélgetésen szó volt az amerikai és az európai mélyállamról is. Utóbbiról Szánthó Miklós azt mondta, arra is képes, hogy politikai ellenfeleit nyílt, eljogiasított politikai eszközökkel megakadályozza már a választásokon való indulásban vagy később a hatalomra jutásban.

A főigazgató Magyar Péterről azt mondta, ő nem más, mint egy gyenge minőségű brüsszeli importáru, aki a korábbi baloldali programot fényezi új csomagolásban. Magyar Péter megjelenése pontosan illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába, amely rendszerint a magyar emberek érdekeivel szemben dolgozik – hangsúlyozta.