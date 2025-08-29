Szánthó Miklóstranzit fesztiválAmerikai Egyesült ÁllamokMagyarország

Szánthó Miklós: Hazánk célja, hogy valamennyi nagyhatalommal jóban legyen

Magyarországnak célja, hogy valamennyi nagyhatalommal jóban legyen, és aki nem így gondolja, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot képvisel – jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója pénteken a tihanyi Tranzit fesztiválon.

Forrás: MTI2025. 08. 29. 21:14
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Bayer Zsolt publicista és Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete (b-j) a MAGA és MEGA - Új időszámítás a magyar-amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025.augusztus 29-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Szánthó Miklós a MAGA és MEGA – Új időszámítás a magyar–amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen azt mondta, beérni látszik az a munka, amelyben a magyar jobboldali ökoszisztéma mindent megtett azért, hogy minél több kapcsolódási pont legyen Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között.

Tihany, 2025. augusztus 29. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a MAGA és MEGA - Új időszámítás a magyar-amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025.augusztus 29-én. MTI/Katona Tibor
Szánthó Miklós (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Hozzátette, hogy ez a munka sokat fog hozni a konyhára. Példaként említette, hogy Donald Trump hivatalba lépésével megszűntek az USAID-támogatások a baloldali szervezeteknek, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a jobboldali embereknek az amerikai elnök nem a megmentője, hanem a harcostársa.

A főigazgató a MAGA (Make America Great Again) mozgalomról azt mondta, ez egy realista felismerésből fakad, ami egy reakció arra, hogy a liberális elitek rossz irányba viszik Amerikát és az egész világot. Ennek a mintájára született meg a MEGA (Make Europe Great Again), amit az európai jobboldal indított, és arra mond nemet, hogy a liberális elitek már nem az emberek érdekeit szolgálják, hanem saját ideológiájukat – fejtette ki Szánthó Miklós. A posztmodern individualista liberalizmus élet- és családellenes, a nyugati civilizációban megszokott normális életmóddal nincs összhangban, a woke pedig csak egy új hulláma ennek, amellyel identitásellenes elemet építenek be a politikába – hangoztatta.

A beszélgetésen szó volt az amerikai és az európai mélyállamról is. Utóbbiról Szánthó Miklós azt mondta, arra is képes, hogy politikai ellenfeleit nyílt, eljogiasított politikai eszközökkel megakadályozza már a választásokon való indulásban vagy később a hatalomra jutásban.

A főigazgató Magyar Péterről azt mondta, ő nem más, mint egy gyenge minőségű brüsszeli importáru, aki a korábbi baloldali programot fényezi új csomagolásban. Magyar Péter megjelenése pontosan illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába, amely rendszerint a magyar emberek érdekeivel szemben dolgozik – hangsúlyozta.

Hozzátette: a megszorítás, adóemelés, a családtámogatások leépítése az a politikai menü, amit Brüsszel rendre felkínál, most épp Magyar Péter tolmácsolásában.

Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete elmondta, Amerikának van rálátása a brüsszeli mélyállamra, és kiemelte, hogy az amerikai vezetésnek nem tetszik, ami ott zajlik. Hozzátette, a Trump-adminisztrációnak fontos, hogy egyre több európai országnak konzervatív vezetése legyen. Amerika civilizációs szövetségként definiálja Magyarországot – hangsúlyozta, majd rámutatott: az amerikaiak komolyan veszik, hogy Európában is létrejöjjön mihamarabb egy patrióta fordulat. Takács Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump barátként tekint a magyar miniszterelnökre, és hozzátette: az elmúlt fél évben Amerikában minden olyan szankciós intézkedést megszüntettek, amit az előző kormány hozott Magyarország kárára.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Bayer Zsolt publicista és Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete (b-j) a MAGA és MEGA – Új időszámítás a magyar–amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI / Katona Tibor)

 

