Minden a DVTK-tól indult: a BL legnagyobb szenzációjának hőse nem bír leállni

A norvég Bodö/Glimt már azzal is történelmet írt, hogy északi sarkkörön túli csapatként bejutott a Bajnokok Ligájába. Az őszi szereplés alapján úgy tűnt, néhány ponttal meg kell elégednie a BL-alapszakaszban Kasper Högh csapatának, amely a győzelmet, míg a dán támadó az első Bajnokok Ligája-gólját is vadászta hiába, pedig valamennyi meccsen a kezdőcsapat tagja volt. A jég megtöréséhez a DVTK elleni januári felkészülési meccs kellett: a 4-1-es siker volt a Bodö/Glimt utolsó találkozója a BL-folytatás előtt, Högh két gólt is szerzett, s azóta a Manchester City, az Atlético Madrid és szerda este, már a kieséses szakaszban az Inter sem tudta őt megállítani.
A Manchester City és az Atlético Madrid elleni bravúrsiker nélkül már kiesett volna a Bodö/Glimt – a két találkozón négy pont sem lett volna elég –, előbbi meccsen Kasper Högh duplázott, utóbbin a győztes gólt szerezte.
Kasper Högh és a Bodö/Glimt parádéja a BL-ben
A sor folytatódott szerda este, amikor az Inter ellen két gólpassz és egy gól volt Högh mérlege, azaz a tavalyi döntős elleni 3-1-es siker során mindhárom norvég találatban főszerepet játszott.
Főleg Högh első asszisztja volt zseniális.
A dán játékos, aki ezen a meccsen a csapatkapitányi karszalagot is viselte, szerényen nyilatkozott.
– Hálás vagyok, hogy ebben a csapatban játszhatom. Boldog vagyok, hogy gólpasszokkal és góllal segíthettem. Jó csapatban játszom, ami nagyszerű – fogalmazott Högh, a meccs legjobbja, sőt a Bodö BL-menetelésének legnagyobb hőse.
A norvég csapat vezetőedzője, Kjetil Knudsen elsőre meglepő dolgot emelt ki a dán támadóról.
Nagyon jó, kiváló védőmunkát végez. Vigyáz a labdára, sok párharcot nyer és mindhárom gólban benne volt.
Mivel a Bodö/Glimt a felkészülési időszak óta csak BL-meccset játszott, elmondható, hogy Högh a DVTK-meccs óta minden találkozóján betalált. A milánói visszavágó előtt sincs meccse odahaza a Bodőnek, a norvég bajnokság csak márciusban kezdődik, az Interre viszont szombaton még olasz bajnoki vár a Lecce otthonában.
Chivu elismerte: meglepte a Bodö az Intert
Cristian Chivu, az Inter vezetőedzője érthető módon csalódott volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!