Bodö/GlimtBajnokok LigájaFC InternazionaleCristian ChivuDVTK

Minden a DVTK-tól indult: a BL legnagyobb szenzációjának hőse nem bír leállni

Újra Kasper Högh volt a Bodö/Glimt BL-hőse. A dán támadó a Manchester City ellen duplázott, az Atlético Madrid ellen a kieséses szakaszba jutást érő gólt szerezte, majd az Inter elleni 3-1-es siker során egy góllal és két gólpasszal lett a meccs embere. Pedig a BL-ősz egészen máshogy nézett ki: Kasper Högh nem rúgott gólt, a Bodö/Glimt nem nyert meccset a sorozatban. Aztán jött a DVTK elleni meccs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 5:37
Kasper Högh és a Bodö/Glimt a DVTK legyőzése óta a BL-ben is szárnyal: a Manchester City és az Altético Madrid után az Inter sem jelentett akadályt Fotó: AFP/NTB/Thomas Andersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A norvég Bodö/Glimt már azzal is történelmet írt, hogy északi sarkkörön túli csapatként bejutott a Bajnokok Ligájába. Az őszi szereplés alapján úgy tűnt, néhány ponttal meg kell elégednie a BL-alapszakaszban Kasper Högh csapatának, amely a győzelmet, míg a dán támadó az első Bajnokok Ligája-gólját is vadászta hiába, pedig valamennyi meccsen a kezdőcsapat tagja volt. A jég megtöréséhez a DVTK elleni januári felkészülési meccs kellett: a 4-1-es siker volt a Bodö/Glimt utolsó találkozója a BL-folytatás előtt, Högh két gólt is szerzett, s azóta a Manchester City, az Atlético Madrid és szerda este, már a kieséses szakaszban az Inter sem tudta őt megállítani.

Cristian Chivu, az Inter edzője elismerte: a Kasper Högh vezette Bodö/Glimt meglepte a tavalyi BL-döntőst
Cristian Chivu, az Inter edzője elismerte: a Kasper Högh vezette Bodö/Glimt meglepte a tavalyi BL-döntőst Fotó: AFP/NTB/Thomas Andersen

A Manchester City és az Atlético Madrid elleni bravúrsiker nélkül már kiesett volna a Bodö/Glimt – a két találkozón négy pont sem lett volna elég –, előbbi meccsen Kasper Högh duplázott, utóbbin a győztes gólt szerezte.

Kasper Högh és a Bodö/Glimt parádéja a BL-ben

A sor folytatódott szerda este, amikor az Inter ellen két gólpassz és egy gól volt Högh mérlege, azaz a tavalyi döntős elleni 3-1-es siker során mindhárom norvég találatban főszerepet játszott.

Főleg Högh első asszisztja volt zseniális. 

A dán játékos, aki ezen a meccsen a csapatkapitányi karszalagot is viselte, szerényen nyilatkozott.

– Hálás vagyok, hogy ebben a csapatban játszhatom. Boldog vagyok, hogy gólpasszokkal és góllal segíthettem. Jó csapatban játszom, ami nagyszerű – fogalmazott Högh, a meccs legjobbja, sőt a Bodö BL-menetelésének legnagyobb hőse.

A norvég csapat vezetőedzője, Kjetil Knudsen elsőre meglepő dolgot emelt ki a dán támadóról.

Nagyon jó, kiváló védőmunkát végez. Vigyáz a labdára, sok párharcot nyer és mindhárom gólban benne volt.

Mivel a Bodö/Glimt a felkészülési időszak óta csak BL-meccset játszott, elmondható, hogy Högh a DVTK-meccs óta minden találkozóján betalált. A milánói visszavágó előtt sincs meccse odahaza a Bodőnek, a norvég bajnokság csak márciusban kezdődik, az Interre viszont szombaton még olasz bajnoki vár a Lecce otthonában.

Chivu elismerte: meglepte a Bodö az Intert

Cristian Chivu, az Inter vezetőedzője érthető módon csalódott volt.

– Két átmenettel megleptek minket, hiába tudtuk, hogy ezt fogják csinálni és jók ebben. Három percen belül lőtték a második és a harmadik góljukat, s hiába próbáltunk meg mindent, hogy csökkentsük a különbséget, nem jártunk sikerrel – modnta Chivu, aki bízik a párharc megfordításában, ugyanakkor elárulta: ebben a házi gólkirály, Lautaro Martínez biztosan nem lehet majd csapata segítségére, miután sérülés miatt le kellett cserélni Norvégiában.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.