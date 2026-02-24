A lebőgése után a BL legnagyobb szenzációját okozhatja a sztárcsapat

Ez aztán a kihívás: a tavaly döntős Internazionale kétgólos hátrányt próbál ledolgozni a Bodö/Glimt ellen. Ha nem sikerül, akkor a Bajnokok Ligájától már ebben a szakaszban búcsúzik az olasz bajnokság előző idényének az ezüstérmese, amely jelenleg tíz pont előnnyel áll a Serie A tabellájának az élén. Az biztos, hogy a norvégok továbbjutása a nyolcaddöntőért vívott rájátszás legnagyobb meglepetése lenne. A kihívás azonban nem lehetetlen: az Inter történetében korábban tizenegyszer is megesett, hogy a kieséses szakaszban a párharc első mérkőzését két góllal elveszítette, de négyszer ledolgozta hátrányát, és továbbjutott, tehát van mibe kapaszkodnia, amikor okot keres a reményre. Ugyanakkor ellene szól, hogy az előző öt BL-mérkőzéséből négyet elveszített, az utolsó kettőt ráadásul hazai pályán.

Az Inter csúnyát átesett az első meccsen a norvégokon Fotó: THOMAS ANDERSEN / NTB

– Megpróbálunk visszajönni – szögezte le az UEFA honlapján Cristian Chivu, az olaszok vezetőedzője. – Nyilván támadnunk kell a gólszerzés érdekében, és ennek megfelelő taktikát alkalmazunk majd. Fel kell készülnünk arra, hogy százhúsz percig tart majd a mérkőzés. Az első meccsen jobban kellett volna teljesítenünk, és nagyon csalódottak vagyunk, de felálltunk, és tudjuk, hogy képesek vagyunk megfordítani a helyzetet.

Az Inter ellenfele bízik a saját értékeiben

A Bodö/Glimt ellenben az első norvég klub, amely bekerült a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába a Rosenborg 1997-es sikere óta, de az első lehet hazájában, amelyik tovább is jut. A BL-ben az előző három meccsét megnyerte, s ezzel ugyancsak az első norvég együttes, amely három egymást követő mérkőzésen győzött a kupasorozatban. A négyszeres bajnok ráadásul úgy érte el ezt a három sikert, hogy a norvég bajnokság novemberben befejeződött, s csak a nemzetközi kupában játszik tétmérkőzéseket. Kjetil Knutsen vezetőedző nem merült el a ma esti mérkőzés várható részleteiben:

– Nagyon szerencsések voltunk, mert hosszú ideig szerepeltünk az Európa-ligában, ahol egyre erősebb ellenfelekkel kellett szembenéznünk, és ez felkészített minket a magasabb szintre. Az alapszakasz utolsó három fordulójában hét pontot szereztünk, egyet a Dortmundtól, az Atlético Madridot és a Manchester Cityt pedig legyőztük, és azt hiszem, ez nagy dolog. Most az Inter ellen nem szabad csak védekeznünk, úgy lépünk pályára, mintha 0-0 lenne az állás. Nem játszhatunk túl mélyen, egyensúlyra van szükségünk – nem jó, ha túl védekezőek vagyunk, és feladjuk a kontratámadásokat. Az egész csapatnak védekeznie és együtt támadnia kell, ez a mi gondolkodásmódunk.