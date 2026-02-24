Bajnokok LigájaInterBodö/Glimt

A lebőgése után a BL legnagyobb szenzációját okozhatja a sztárcsapat

Ma este négy csapat belép a Bajnokok Ligájában a legjobb tizenhat közé. Biztosra vehető, hogy az első mérkőzés eredménye alapján az egyik a Newcastle lesz, és nagyon valószínű a Leverkusen továbbjutása is. Döntetlenről indul a visszavágó az Atlético Madrid és a Club Brugge párharcában, az Inter pedig hazai pályán kétgólos hátrányt készül ledolgozni a norvég Bodö/Glimt ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 4:45
Elsöprő támadásokat kell vezetnie az Internek ahhoz, hogy behozva a hátrányát továbbjusson a Bajnokok Ligájában. Fotó: MATS TORBERGSEN Forrás: NTB
Ez aztán a kihívás: a tavaly döntős Internazionale kétgólos hátrányt próbál ledolgozni a Bodö/Glimt ellen. Ha nem sikerül, akkor a Bajnokok Ligájától már ebben a szakaszban búcsúzik az olasz bajnokság előző idényének az ezüstérmese, amely jelenleg tíz pont előnnyel áll a Serie A tabellájának az élén. Az biztos, hogy a norvégok továbbjutása a nyolcaddöntőért vívott rájátszás legnagyobb meglepetése lenne. A kihívás azonban nem lehetetlen: az Inter történetében korábban tizenegyszer is megesett, hogy a kieséses szakaszban a párharc első mérkőzését két góllal elveszítette, de négyszer ledolgozta hátrányát, és továbbjutott, tehát van mibe kapaszkodnia, amikor okot keres a reményre. Ugyanakkor ellene szól, hogy az előző öt BL-mérkőzéséből négyet elveszített, az utolsó kettőt ráadásul hazai pályán. 

Az Inter kikapott az első meccsen
Az Inter csúnyát átesett az első meccsen a norvégokon Fotó: THOMAS ANDERSEN / NTB

– Megpróbálunk visszajönni – szögezte le az UEFA honlapján Cristian Chivu, az olaszok vezetőedzője. – Nyilván támadnunk kell a gólszerzés érdekében, és ennek megfelelő taktikát alkalmazunk majd. Fel kell készülnünk arra, hogy százhúsz percig tart majd a mérkőzés. Az első meccsen jobban kellett volna teljesítenünk, és nagyon csalódottak vagyunk, de felálltunk, és tudjuk, hogy képesek vagyunk megfordítani a helyzetet.

Az Inter ellenfele bízik a saját értékeiben

A Bodö/Glimt ellenben az első norvég klub, amely bekerült a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába a Rosenborg 1997-es sikere óta, de az első lehet hazájában, amelyik tovább is jut. A BL-ben az előző három meccsét megnyerte, s ezzel ugyancsak az első norvég együttes, amely három egymást követő mérkőzésen győzött a kupasorozatban. A négyszeres bajnok ráadásul úgy érte el ezt a három sikert, hogy a norvég bajnokság novemberben befejeződött, s csak a nemzetközi kupában játszik tétmérkőzéseket. Kjetil Knutsen vezetőedző nem merült el a ma esti mérkőzés várható részleteiben:

– Nagyon szerencsések voltunk, mert hosszú ideig szerepeltünk az Európa-ligában, ahol egyre erősebb ellenfelekkel kellett szembenéznünk, és ez felkészített minket a magasabb szintre. Az alapszakasz utolsó három fordulójában hét pontot szereztünk, egyet a Dortmundtól, az Atlético Madridot és a Manchester Cityt pedig legyőztük, és azt hiszem, ez nagy dolog. Most az Inter ellen nem szabad csak védekeznünk, úgy lépünk pályára, mintha 0-0 lenne az állás. Nem játszhatunk túl mélyen, egyensúlyra van szükségünk – nem jó, ha túl védekezőek vagyunk, és feladjuk a kontratámadásokat. Az egész csapatnak védekeznie és együtt támadnia kell, ez a mi gondolkodásmódunk.

Anthony Gordon mutatja is, négy gólt szerzett a Qarabag ellen
Anthony Gordon mutatja is, négy gólt szerzett a Qarabag ellen Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

A teljes, nyolcaddöntőbe jutásért zajló forduló nyolc párosítása közül a Newcastle United–Qarabag párharcnál jelenthető ki, hogy eldőlt a továbbjutás, miután a múlt héten, Bakuban Anthony Gordon első félidőben szerzett négy góljának is köszönhetően az angol csapat 6-1-re nyert. A Leverkusen idegenben szerzett kétgólos előnyt az Olimpiakosz ellen, a német együttes a legutóbbi 18 hazai európai kupamérkőzéséből csak kettőt veszített el, vagyis jó eséllyel várja a visszavágót. 

A legkiélezettebb mai mérkőzés az Atlético Madrid és a Club Brugge csatája lehet. A múlt héten Belgiumban a spanyolok kétgólos előny után 3-2-re szintén vezettek, végül 3-3-as döntetlenre végződött a találkozó. Az Atlético esélyét növeli, hogy a kieséses szakaszban 1997 márciusa óta nem veszített hazai BL-mérkőzést, mérlege 12 győzelem és hét döntetlen, ráadásul a legutóbbi, szintén kieséses szakaszban lejátszott 17 mérkőzése közül 13-szor nem kapott gólt pályaválasztóként. A belga együttes azonban az előző kilenc európai kupameccséből hatot megnyert idegenben. 

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye): Atlético Madrid (spanyol)–Club Brugge (belga) 18.45 (3-3, tv.: Sport1), Newcastle United (angol)–Qarabag (azeri) 21.00 (6-1, Sport1), Bayer Leverkusen (német)–Olimpiakosz (görög) 21.00 (2-0, Sport2), Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00 (1-3).

 

 

