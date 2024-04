Disney+ újdonságok: mit nézzünk áprilisban?

Szívmelengető musical debütál április 3-án a Disney+ streaming szolgáltató platformon. Az egész estés rajzfilm főszereplője Asha és Star, utóbbi egy végtelen energiájú kis gombóc. A történetben a két hős összefog egymással, hogy megmentsék a lány népét Rosas uralkodójával szemben. A kalandok során fülbemászó dallamok melengetik meg a kicsik és a nagyok szívét egyaránt. A Disneytől megszokott világot és minőséget láthatnak a nézők a Jégvarázs alkotóitól.

A Disney-stúdió jubileumára készített mozi is a platform kínálatába került. Forrás: Disney+

A Vanderpump-villa a valóságshow-k világát szeretők számára mutatkozik ígéretesnek. A sorozatban Lisa Vaderpump személyzetének napjaiba nyerhetünk betekintést a franciaországi Vanderpump-villában.

A Marvel-univerzum követőinek számos újdonsággal készül a szolgáltató, többek közt az X-men ’97 sorozattal.

A történet az 1990-es években játszódik, amikor is egy csapat szuperhős mutáns a világ megvédése érdekében harcol. A z első három rész már elérhető, a negyedik epizód április 3-án jelenik meg.





X-men '97 sorozat plakátja. Forrás: Disney+

Az It’s My Life, a You Give Love A Bad Name csak néhány azok közül a slágerek közül, amit az amerikai Bon Jovinak köszönhet a világ. A négyrészes produkció április végén érkezik a streaming platformra. Az alkotók azt ígérik, közelebbről is megismerhető a banda világhírnévhez vezető útja is.