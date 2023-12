Az angol címen is jól ismert Frozen 3. és Frozen 4. biztosan látható lesz a hazai mozikban is, és azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy a már tíz éve ismert történet mit sem veszít majd összetéveszthetetlen hangulatából. A két testvér, Anna és Elza legendás történetének alapja a dán író, Andersen A Hókirálynő című, hét fejezetből álló meséje volt, ráadásul egy olyan vonzó és egyedülálló helyszínre tervezték, mint az osztrák Hallstatt, mely a világörökség része. Ha jól megnézzük, Arendelle városa Hallstatt épületeire emlékeztet bennünket...

Anna, Elza, Christoph, Sven, a rénszarvas és Olaf, a hóember:a Jégvarázs-mesék sztárjai. Forrás: TMDb

Jön a Jégvarázs 4.

A 2013-as, Jégvarázs című, Jenn Lee rendezte animációs film első része döbbenetes módon hét Oscar-díjat mondhat magáénak. Bár már hetven éve tervbe volt véve, elmondhatjuk, megérte várni vele 2013-ig. Érdekes szójátékot is rejtenek a szereplők nevei, melyek gyorsan összeolvasva (Hans, Christoph, Anna, Sven) Hans Christian Andersen nevét adják. Izgalmas adalék, hogy egy külön hószakértő is dolgozott anno a stábbal, hogy valóságosnak érezzük a havas jeleneteket, hiteles legyen a képi világ. Az utómunkák naponta még ráadásul ötven kilogramm havat és jeget is igényeltek, s hogy a táj mellett a mese állatalakjai is úgy jelenjenek meg, amilyenek az életben, beszereztek egy élő rénszarvast is Sven karakterének tanulmányozásához. Hasonlóan nagy kihívás volt az animációs csoportnak Elza hajának lenyűgöző ábrázolása vagy éppen az alig fél perc alatt létrejövő jégkastély létrehozása. A Disney animáció egyébként is hihetetlen szakembergárdával dolgozik, akik ezúttal sem okoztak csalódást.

Ugyanakkor a sok humorral és erős érzelmekkel átszőtt testvértörténet komoly rajongótábort szerzett, így érthető, hogy az Idina Menzel (Elza) színész-énekesnő által előadott főcímdal, a Let it go, magyarul a Legyen hó! a Disney-mesevilág egyik legkedveltebbje. A dalt csupán egy nap alatt rakták össze, de a szerzőpáros, Robert Lopez és felesége, Kristen Anderson-Lopez pontosan érezték, hogy nagyon jól eltalálták a mese hangulatát. A bizonyíték: a Frozen a legjobb eredeti filmzenének járó Oscar-díjat is elvitte.

Az összbevételre sem lehetett a Disney-nek panasza, mert a mese több mint egymilliárd dollárt hozott nekik világszerte, s a Jégvarázs 1. által felállított rekordot épp a folytatás, a Jégvarázs 2. döntötte meg, mely közel másfél milliárd dollár bevétellel még emelte a tétet. És hogy ne legyen hiányérzete a rajongóknak, a Frozen musical is megszületett, nemcsak angol, de magyar változatban is.

Mikor érkezhetnek az új részek?

Akik tíz éve változatlanul szeretik a Jégvarázs-meséket, vagy akik esetleg az elmúlt években váltak Jégvarázs-kedvelőkké, nos, mindannyiuk számára jó hír, hogy az első két film elérhető a Disney+ felületén, a sok különböző téli vonatkozású, karácsonyi hangulatú film és sorozat mellett. Elsa és Anna, az egymásért mindig kiálló testvérpár, a mindig optimista hóemberke, Olaf, a lelkes rénszarvas, Sven és a szerelmes Christoph tehát ismét elvarázsolják a meseszerető gyerekeket és felnőtteket. Az új Jégvarázs-epizódok pontos vetítésének hírét még várjuk, és a Jégvarázs 3. és Jégvarázs 4. előzetes sincs meg szinkronizált változatban, ám a hírek egyértelműen jelzik, hogy nemsokára nézhetjük mindkét folytatást. „Csak egy icipici hó kell!”

Borítókép: A Jégvarázs 1. főbb szereplői. Reméljük, a folytatásokban, a Jégvarázs 3. és 4. részében is velünk maradnak (Forrás: TMDb)