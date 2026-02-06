Rendkívüli

A sötét anyag csupán fikció – erre a döbbenetes következtetésre jutott egy új tanulmány

Egy frissen publikált kutatás arra jutott, hogy az univerzum mindeddig legrejtélyesebbnek tartott anyagfajtája, a hipotetikus sötét anyag talán nem is létezik a valóságban. A sötét anyag kiiktatása a jelenlegi kozmológiai modellekből azon múlik, hogy a gravitáció nagyon másképp viselkedhet, mint ahogy azt eddig feltételeztük – állítja az új tanulmány, ami Physical Review Letters B. tudományos szakfolyóiratban jelent meg 2025.. decemberében.

Elter Tamás
Forrás: Space.com2026. 02. 06. 20:26
A titokzatos sötét anyag kérdése már régóta foglalkoztatja az asztrofizikusokat Fotó: NASA/Space News
A sötét anyag már régóta szálka az asztrofizikusok szemében, hiszen a normál anyaggal szemben semmiféle elektromágneses sugárzást, így fényt sem bocsát ki, illetve nyel el, éppen ezért láthatatlan marad az optikai csillagászati műszerek számára. A hipotetikus sötét anyag jelenlétére csak és kizárólag a látható anyagra, valamint a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásra kifejtett gravitációs hatása alapján lehet következtetni.

A sötét anyag és a sötét energia eloszlása az univerzumban
A sötét anyag és a sötét energia eloszlása az univerzumban  Fotó: TrendinTech

A sötét anyag egy ismeretlen részecske, vagy pedig nem is létezik?

Azért láthatjuk az univerzum valamennyi objektumát, mert az ezeket felépítő atomok, illetve részecskék kölcsönhatásba lépnek a fénnyel. Éppen ezért a tudósok már hosszú ideje olyan részecskék után kutatnak, amelyek a titokzatos sötét anyag alkotórészei lehetnek, mert ezzel bebizonyosodhatna e feltételezett különleges anyagi entitás létezése. Naman Kumar, az Indiai Műszaki Intézet kutatója azonban úgy véli, nincs szükség ilyesfajta részecskefizikai kiegészítésre, ha és amennyiben tévesek a gravitáció galaktikus léptékű viselkedésével kapcsolatos ismereteink.

A forgó spirálgalaxisok, illetve a galaxishalmazok stabiitását a feltételezett sötét anyag hatásaira vezetik vissza  Fotó: David (Deddy) Dayag / Wikimedia Commons

 „A sötét anyag, a láthatatlan, mindent átható és alapvető standard a kozmológiában – már évtizedek óta a fizika egyik nagy rejtélye”-nyilatkozta a kutató a Phys.org tudományos portálnak. „A friss kutatásomban egy másik lehetőséget vizsgálok; új részecskék keresése helyett abból indulok ki, hogy talán maga a gravitáció viselkedik másként a legnagyobb galaktikus skálákon” – fűzte hozzá az Indiai Műszaki Intézet szaktudósa. 

A legfőbb ok, ami miatt az asztrofizikusok a sötét anyag létezését feltételezik, az elsősorban a galaxisok forgómozgásának sajátossága. 

Ha ugyanis a csillagvárosok csak a látható anyagukból származó gravitációval rendelkeznének, ez nem lenne elegendő az egyben maradásukhoz és az anyaguk szétszóródna a térben. Egy másik, a sötét anyag létezésére vonatkozó közvetett bizonyíték az úgynevezett gravitációs lencsehatás.

Albert Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg a gravitációs lencsehatást   Fotó: Getty Images

A gravitációs lencse a tér nagy tömegű kozmikus objektumok által okozott elhajlítása, ami a közelükben egyenes vonalban elhaladó fény terjedését is meggörbítik ahhoz hasonlóan, ahogyan egy optikai lencse is teszi. A tér megfelelő mértékű meggörbítéséhez szükséges nagy tömeg, illetve az ebből fakadó gravitációs erő miatt általában a fekete lyukak, a nagyobb galaxisok és a galaxishalmazok térítik el nagyobb mértékben a mögülük érkező fényt, vagyis leginkább ezek a kozmikus objektumok viselkednek gravitációs lencseként az univerzumban. A tér gravitáció általi meghajlítását Albert Einstein 1916-ban publikált általános relativitáselmélete jósolta meg először elméletileg, Einstein ugyanis a gravitációt a téridő geometriájaként írta le, a görbült tér következményeként. Az általános relativitáselmélet e jóslatának helyességét először 1919-ben sikerült bizonyítani csillagászati megfigyelési eredményekkel is.

A fénynek a gravitációs lencsehatással összefüggő eltérítődése túl szélsőséges ahhoz, hogy ezt önmagában a „lencséző” galaxisokban kimutatható, látható anyag tömegéből származó gravitációval meg lehessen magyarázni. 

Az asztrofizikusok ebből arra következtettek, hogy a galaxisokat hatalmas, sötét anyagból álló halók veszik körül, 

amelyek messze túlnyúlnak a csillagváros optikailag észlelhető határain. Az a tény, hogy a sötét anyag létezésének egyetlen bizonyítéka a térre és a tágabb értelemben vett mindennapi vagy barionikus anyagra gyakorolt gravitációs hatása, megmagyarázza, miért szüntetheti meg egy módosított gravitációs elmélet a sötét anyag létezésének szükségességét is – írja a Space.com csillagászati hírportál. 

    A Messier 33 galaxis és egy ábra, amely Kumar infravörös futómodelljét összehasonlítja a galaktikus forgás más elméleteivel           Fotó:  Roen Kelly. M33: ESO / Space.com

Naman Kumar a tömegvonzást a kvantumtérelmélet gravitációs lencséjén keresztül és az infravörös fény hullámhosszával egyenértékű nagyon kis skálákon vizsgálta. 

A tudós nem feltételezte azt, hogy Newton gravitációs állandója változhat a különböző hosszúságskálákon. 

„Ami kiderült, ez egy meggyőző elméleti eset egy olyan forgatókönyv mellett, amelyben a gravitáció effektív ereje finoman eltolódik a galaktikus távolságok között” – írta vizsgálati eredményeiről Kumar. A gravitáció csak egy példa a fizikában az 1/r^2 "inverz négyzetes törvényre", ami azt jelenti, hogy a gravitáció erőssége a forrástól való távolság négyzetével csökken; amikor a gravitáló testtől való távolság megduplázódik, akkor ennek a gravitációja a négyszeresére gyengül. Ha a távolság megháromszorozódik, akkor a gravitációs hatás viszont már a kilencszeresére gyengül.

A gravitációs lencsehatást szemléltető ábra   Fotó: Wikimedia Commons

 Az infravörös futtatási sémáját figyelembe véve Naman Kumar egy olyan gravitációs potenciált talált, amely eltér a szokásos inverz erőtörvénytől 

és ami 1/r nagy hatótávolságú erőhöz vezet. A tudós szerint ez vezethet ahhoz, a galaxisoknál megfigyelhető forgástípushoz, amit jelenleg a sötét anyaghalóknak tulajdonítanak az asztrofizikusok. „Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az infravörös futási forgatókönyv figyelembe veheti a galaxisok forgását anélkül, hogy azt a domináns hideg sötét anya idézné elő” – magyarázza az Indiai Műszaki Intézet kutatója.

Az új modell a sötét anyag kiiktatása ellenére is jól illeszkedik a megfigyelési adatokhoz

Mivel a jelenleg érvényes felfogás szerint a hipotetikus sötét anyag teszi ki a világegyetem anyagának mintegy 85 százalékát, magától értetődő, hogy ennek kiiktatása az általános kozmológiai modellből jelentős következményekkel járhat az univerzum szerkezetével és fejlődésével kapcsolatos eddigi ismereteinkre nézve is. Naman Kumer modellje azonban mindezek ellenére jól illeszkedik a jelenlegi megfigyelési eredményekhez.

             A Messier 33 galaxis a világegyetem versengő modelljei szerint (balra), sötétanyag-halóval (jobbra) és e titokzatos "anyag" buboréka nélkül                                     Fotó: ESO/S. Brunier / Space.com

 „A korai univerzumban – a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás keletkezésének idején és a struktúra kialakulása során – a gravitáció bármilyen változásának elég kicsinek kellett lennie ahhoz, hogy elkerülje az ütközést a precíziós kozmológiai mérésekkel” – írtja Kumar. „Az infravörös futtatási keretrendszeren belül a korrekciók lassan növekednek a léptékkel és az idővel, így megőrzik az egyezést a korai univerzumi korlátokkal, miközben csak a későbbi korszakokban és nagy léptékekben válnak relevánssá” -fűzi hozzá a dolgozatot jegyző szaktudós. Kumar infravörös tartományban futó gravitáció elmélete helyességének ellenőrzésében az lesz a következő lépés, hogy összehasonlítsa a megállapításait a gravitációs lencsehatás, valamint a galaxishalmazok dinamikájára vonatkozó mérésekkel, amelyekről jelenleg úgy gondolják, hogy ezek hátterében a sötét anyag áll.

A sötét anyag és a gravitáció titkai még megfejtésre várnak   Fotó: NASA/JPL-Caltech

 „A munkám utat nyit a sötét anyag jelenségeinek jobb megértése irányába, ami nem hiányzó részecskékként, hanem magának a gravitációnak egy finom tulajdonságaként – a skálafüggés mély következményeként a gravitáció kvantumtér-elméletében -, tekint ezekre a jelenségekre – összegezte kutatásainak konklúzióját Naman Kumar. „Bár ez a megközelítés még nem helyettesíti teljesen a sötét anyagot a kozmológiai standard modellben – különösen a részletes szerkezetképződés és a lencseadatok magyarázatában –, ám mégis rávilágít a gravitáció lehetséges rejtett komplexitására ami arra ösztönöz, hogy újraértékeljük a sötét anyag hatásainak eredetét” -hangsúlyozza az új gravitációs elmélet megalkotója.

A tanulmányt teljes terjedelmében és angol nyelven itt lehet elolvasni.

Az új dolgozat:

  • megkérdőjelezi azt a kozmológiai nézetet, hogy a csillagvárosok stabil szerkezetét és a gravitációs lencsehatást a hipotetikus sötét anyag okozza,
  • és a sötét anyag kiiktatásával egy olyan módosított gravitációs elméletet állít fel,
  • amely szerint a sötét anyagnak betudott jelenségek hátterében a gravitáció eddig ismeretlen, galaktikus léptékű viselkedése áll.


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

