Titokzatos, rekordot döntő sötét objektumot fedeztek fel egy Einstein-gyűrűben

A titokzatos objektum a kutatók elsődleges értékelése szerint egy olyan sötét anyagból álló csomó lehet, amit csak a gravitációs lencsehatás tett megpillanthatóvá.

A titokzatos objektumot több rádióteleszkóppal vizsgálták egyszerre és így tudták kimutatni a gravitációs zavart az Einstein-gyűrűn belül Fotó: Keck/EVN/GBT/VLBA / Live Science

Titokzatos és rejtett objektum az univerzum határvidékéről

A rejtett objektumot, valószínűleg egy láthatatlan sötét anyagból álló csomót, a B1938+666-on belül észlelték. Ez egy úgynevezettegy „Einstein-gyűrű”, ami körülbelül 10 milliárd fényévnyire található a Földtől. A távoli világító kozmikus haló (amely a fekete-fehér képeken sötétnek tűnik) egy távoli galaxis fényéből áll, ami a gyűrű közepén lévő sötét pontnak látszó közelebbi előtér-galaxis körül meggörbült. Ez a jelenség a gravitációs lencsehatás következménye.

A gravitációs lencsehatás létét Albert Einstein 1915-ben megfogalmazott és egy évvel később publikált általános relativitáselmélete vetett fel először.

Albert Einstein az általános relativitáselmélet alapján jósolta meg teoretikusan a gravitációs lencsék létét Fotó: Wikimedia Commons

Einstein általános relativitáselmélete szerint a gravitáció a téridő görbültségének a geometriai következménye. Ebből következik a tér nagy tömegű objektumok általi meghajlítása, ami az ezek közelében egyenes vonalban haladó fényt is meggörbíti lencsehatást okozva.

A gravitációs lencsehatás nemcsak eltorzítja a fényt, hanem -az optikai lencsékhez hasonlóan- jelentősen fel is nagyítja. Amikor a gravitációs lencsehatás tárgya tökéletesen illeszkedik a távoli objektumhoz és a megfigyelőhöz, a fény kört alkot az előtérben lévő tárgy körül; ezt a jelenséget nevezik Einstein-gyűrűnek. A tökéletlen illeszkedés azonban más furcsa alakzatokat is létrehozhat, például kereszt és kérdőjel formákat, illetve cikkcakkokat és az egyes fénypontokat ugyanazon a képen belül meg is ismételheti.

A B1938+666 jelű kozmikus objektumot még az 1990-es években fedezték fel. Két új kutatásban azonban -amelyeket idén október 9-én publikáltak a Nature Astronomy és a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society szakfolyóiratokban-, a kutatók közelebbről is megvizsgálták a gravitációs lencse mögötti kozmikus objektumot, és finom imbolygást észleltek a külső gyűrűben, a rádióhullámok egyik kiemelkedő ívében.