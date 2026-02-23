budapesti közlekedési központbkkMol Bubicsepelfővárosi önkormányzat

Magyarról spanyolra cseréli a főváros a budapesti közbringákat – kérdések övezik a BKK döntését

Az elmúlt hónapokban egyre több kérdés merült fel a fővárosi közbringarendszer jövőjével összefüggésben. A városvezetés magyarázatai ellenére továbbra is vitákat kavar, miként fordulhatott elő, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy korábban negatív visszajelzésekkel is érintett, spanyol székhelyű vállalattal szerződött, miközben a hazai gyártó kiszorult a rendszerből.

2026. 02. 23. 12:40
(Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)
A BKK tájékoztatása szerint a közbeszerzési eljárás során az Inurba Mobility adta a legkedvezőbb ajánlatot: a legalacsonyabb árat kínálta, és a minőségi szempontok alapján is többletpontokat szerzett. A döntés tehát formálisan jogszerű keretek között született.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Ugyanakkor a közvélemény számára nehezen megnyugtató, hogy egy olyan, külföldi hátterű szolgáltató nyerte el a megbízást, amelyet több kritika is érte. Mindez különösen annak fényében vet fel kérdéseket, hogy a budapesti közbringarendszer – a Budapesti Közlekedési Központ egyik legismertebb szolgáltatása – közpénzből működik, így a döntések társadalmi felelőssége is jelentős.

 

Valóban nem mondtak le a Csepelről?

A fővárosi önkormányzat álláspontja szerint nincs szó arról, hogy lemondtak volna a Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt.-ről. A társaság közlése szerint a Csepel ugyan elindult a közbeszerzésen, ám a részvételi szakaszban nem nyújtott be hiánypótlást, ezért kizárták az eljárásból.

Ez azonban aligha csillapítja azokat az aggályokat, amelyek a hazai ipar háttérbe szorulásáról szólnak. A korábbi Bubi-rendszerek esetében a Csepel biztosította a szolgáltatást, még ha – a főváros közlése szerint – a technológiai alapokat a német Nextbike GmbH adta is. A bringák összeszerelése és karbantartása azonban Csepelen történt, ami magyar munkahelyeket jelentett.

A BKK most azzal érvel: nem a tulajdonjog a lényeg, hanem az, hogy a működtetés továbbra is magyar szakembereknek ad munkát. A kérdés azonban az, hogy hosszú távon milyen stratégiai előnyökkel jár – vagy éppen milyen kiszolgáltatottságot eredményez –, ha a főváros egy külföldi központú szolgáltatótól függ.

 

Bérletesek kompenzáció nélkül

A rendszer átmeneti leállása és a szolgáltatás szűkítése miatt sok budapesti bérletes érezheti úgy, hogy nem azt kapja, amiért korábban fizetett. A BKK szerint azonban a téli időszakban eddig is mintegy harminc százalékkal csökkentették az elérhető kerékpárok számát, így a mostani helyzet nem tekinthető rendkívülinek.

A társaság ráadásul azzal érvel, hogy a szolgáltatás jelenleg rendkívül kedvezményes áron vehető igénybe: március 5-ig 500 forintos Pilot bérlettel korlátlanul használható a rendszer.

Mindezek ellenére a BKK egyértelművé tette: nem tartja indokoltnak a kompenzációt azok számára sem, akik a korlátozott szolgáltatás ellenére korábban váltottak bérletet.

Mint ismert, a BKK korábbi hibás döntésének eredményeként nem sikerült a Mol Bubi zökkenőmentes szolgáltatóváltása, így pedig bizonytalan ideig csökkentett kapacitással működik a biciklibérlő rendszer. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Nagy Zoltán)

