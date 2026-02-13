orbán viktorukrajnajoey mannarinoháborúeurópa

„A magyaroknak jól kell választaniuk”

Egy befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint a magyar miniszterelnök az egyetlen gátja annak, hogy Európa ne sodródjon nyílt háborúba Oroszországgal. A véleményvezér arra figyelmeztet, hogy ha Orbán Viktor kormánya megbukna, az nem csupán Magyarország, hanem az egész kontinens számára katasztrofális következményekkel járna: elszabaduló inflációval, mélyülő szegénységgel és az ukrán korrupció uniós szintre emelésével kellene szembenézniük az európai polgároknak.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 19:06
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Miközben a brüsszeli bürokrácia és a nyugati liberális fősodor folyamatosan támadja a magyar kormányt a békepárti álláspontja miatt, a tengerentúli józan konzervatív hangok egyre inkább felismerik Orbán Viktor történelmi szerepét. Joey Mannarino amerikai politikai elemző legfrissebb bejegyzésében rávilágított arra a tényre, amit a nyugati sajtó igyekszik elhallgatni: Európa biztonsága ma nagymértékben a magyar miniszterelnök következetes békepártiságán múlik.

Joey Mannarino szerint Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa még nem sodródott bele a háborúba
Joey Mannarino szerint Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa még nem sodródott bele a háborúba (Fotó: AFP)

Az elemző kendőzetlen őszinteséggel fogalmazta meg véleményét, miszerint „az egyetlen ok, amiért Európa még nem áll háborúban Oroszországgal, az Orbán Viktor”.

Mannarino ezzel a magyar kormány évek óta képviselt álláspontját méltatja, amely szerint a konfliktus eszkalációja helyett a tűzszünet és a béketárgyalások tető alá hozása az egyetlen út, amely megóvhatja a kontinenst a pusztulástól.

Az elemző szerint a magyar kormányfő bukása esetén elhárulna az utolsó akadály is a háború továbbterjedése elől.

A bejegyzésben vázolt jövőkép sötét és kijózanító. Az elemző arra figyelmeztet, hogy Orbán Viktor távozása esetén Ukrajna azonnal az Európai Unió tagjává válna, aminek árát az európai emberek fizetnék meg.

Ha Orbán bukik, Ukrajna az EU tagjává válik, és az európaiak az újjáépítésért magasabb inflációval és szegénységgel fizetnek majd, amellett, hogy több millió euró a korrupt ukrán oligarchák zsebébe vándorol

– írja az elemző.

A szerző hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor győzelme és hatalmon maradása nem csupán magyar belügy, hanem „az európai egyensúly és béke fenntartásának kérdése”. A magyar miniszterelnök ugyanis az egyetlen európai vezető, aki képes ellensúlyt képezni a háborúpárti brüsszeli héjákkal szemben. Az amerikai elemző végső üzenete a magyar választóknak szól:

A magyaroknak jól kell választaniuk

– figyelmeztet.

A tét ugyanis nem kisebb, mint hogy megmarad-e Magyarország a béke szigetének, vagy betagozódik abba a háborúpárti koalícióba, amely gazdasági romlásba és fizikai veszélybe sodorná az országot és a kontinenst. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

