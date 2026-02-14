Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

Müncheni Biztonsági KonferenciaveszélyEurópaUrsula von der Leyenfüggetlenség

Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti

Az Európai Unió csak akkor tud megfelelni a globális kihívásoknak, ha minden területen erősíti saját önállóságát – mondta Ursula von der Leyen a Müncheni Biztonsági Konferencián.

Szabó István
Forrás: The Guardian2026. 02. 14. 11:20
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián Fotó: Alexandra Beier Forrás: AFP
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a világ „lángokban áll”, utalva az EU–Egyesült Államok-kapcsolatok változására, Oroszország ukrajnai háborújára, valamint azokra a külső erőkre, amelyek szerinte belülről próbálják gyengíteni az uniót, írja a The Guardian.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen (CDU), az Európai Bizottság elnöke beszédet mond a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián (Fotó: DPA/AFP/Sven Hoppe)

Minderre szerinte egyetlen válasz adható: Európát „függetlenebbé” kell tenni minden olyan dimenzióban, amely a biztonságot és a jólétet érinti – a védelemtől és az energiától kezdve a gazdaságon, kereskedelmen, nyersanyag-ellátáson át a digitális technológiákig.

Von der Leyen hangsúlyozta: a nagyobb európai önállóság nem a transzatlanti kapcsolatok gyengítését jelenti.

Szerinte az erős és önálló Európa erősebb NATO-t és erősebb amerikai–európai szövetséget eredményez. Úgy vélte, az elmúlt évtizedekben Európa nem tekintette saját felelősségének a biztonságát, ám ez „alapvetően megváltozott”.

A kontinens – szavai szerint – egyfajta sokkterápián ment keresztül, amely felébresztette a hosszú időn át tartó stratégiai tetszhalálból.

Az Európai Unió háborúpárti vezetője az EU újrafegyverzési programjára és az Ukrajnának nyújtott további hitelekre utalva európai ébredésről beszélt. Kiemelte: életre kell kelteni az uniós kölcsönös védelmi záradékot, és a döntéshozatalt is gyorsítani kell, akár az egyhangúság helyett minősített többségi szavazással, hogy egyes tagállamok ne tudják blokkolni a közös lépéseket.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) is welcomed by European Commission President Ursula von der Leyen during the European Council meeting gathering the 27 EU leaders to discuss Ukraine, European defence, recent developments in the Middle East, competitiveness, housing and migration, in Brussels on October 23, 2025. (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: AFP/Yves Herman)

Együtt Nagy-Britanniával

A brit kapcsolatokra kitérve Von der Leyen kijelentette: tíz évvel a brexit után is szorosan összefonódik az EU és az Egyesült Királyság jövője. Dicsérte London katonai szerepvállalását az északi térségben és a balti régióban, és szorosabb biztonsági és gazdasági együttműködést sürgetett.

A bizottsági elnök új európai biztonsági doktrína kidolgozását is szükségesnek nevezte, amely lehetővé teszi, hogy Európa határozottan és proaktívan védje meg saját területét, gazdaságát és demokratikus berendezkedését.

Ursula von der Leyen a fegyverkezés mellett áll

Az ukrajnai háború tapasztalataira utalva rámutatott: a katonai erő és az elrettentés az ipari kapacitáson múlik. Szerinte le kell bontani a falat a civil és a védelmi ipar között, és az autóipar, a repülőgépgyártás, valamint a nehézipar európai tapasztalatait a fegyverkezés szolgálatába kell állítani. Külön szólt a drónok és a mesterséges intelligenciával támogatott fegyverrendszerek szerepéről is.

Von der Leyen szerint nem az a kérdés, megengedheti-e magának Európa a védelmi kiadások növelését, hanem az, hogy megengedheti-e magának ennek elmaradását.

 Úgy véli, a kontinensnek Ukrajna áldozatvállalása előtt tisztelegve is fokoznia kell önvédelmi képességeit, és stratégiai értelemben függetlenebbé kell válnia.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián (Fotó: AFP/Alexandra Beier) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

