Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a világ „lángokban áll”, utalva az EU–Egyesült Államok-kapcsolatok változására, Oroszország ukrajnai háborújára, valamint azokra a külső erőkre, amelyek szerinte belülről próbálják gyengíteni az uniót, írja a The Guardian.
Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti
Az Európai Unió csak akkor tud megfelelni a globális kihívásoknak, ha minden területen erősíti saját önállóságát – mondta Ursula von der Leyen a Müncheni Biztonsági Konferencián.
Minderre szerinte egyetlen válasz adható: Európát „függetlenebbé” kell tenni minden olyan dimenzióban, amely a biztonságot és a jólétet érinti – a védelemtől és az energiától kezdve a gazdaságon, kereskedelmen, nyersanyag-ellátáson át a digitális technológiákig.
Von der Leyen hangsúlyozta: a nagyobb európai önállóság nem a transzatlanti kapcsolatok gyengítését jelenti.
Szerinte az erős és önálló Európa erősebb NATO-t és erősebb amerikai–európai szövetséget eredményez. Úgy vélte, az elmúlt évtizedekben Európa nem tekintette saját felelősségének a biztonságát, ám ez „alapvetően megváltozott”.
A kontinens – szavai szerint – egyfajta sokkterápián ment keresztül, amely felébresztette a hosszú időn át tartó stratégiai tetszhalálból.
Az Európai Unió háborúpárti vezetője az EU újrafegyverzési programjára és az Ukrajnának nyújtott további hitelekre utalva európai ébredésről beszélt. Kiemelte: életre kell kelteni az uniós kölcsönös védelmi záradékot, és a döntéshozatalt is gyorsítani kell, akár az egyhangúság helyett minősített többségi szavazással, hogy egyes tagállamok ne tudják blokkolni a közös lépéseket.
Együtt Nagy-Britanniával
A brit kapcsolatokra kitérve Von der Leyen kijelentette: tíz évvel a brexit után is szorosan összefonódik az EU és az Egyesült Királyság jövője. Dicsérte London katonai szerepvállalását az északi térségben és a balti régióban, és szorosabb biztonsági és gazdasági együttműködést sürgetett.
A bizottsági elnök új európai biztonsági doktrína kidolgozását is szükségesnek nevezte, amely lehetővé teszi, hogy Európa határozottan és proaktívan védje meg saját területét, gazdaságát és demokratikus berendezkedését.
Ursula von der Leyen a fegyverkezés mellett áll
Az ukrajnai háború tapasztalataira utalva rámutatott: a katonai erő és az elrettentés az ipari kapacitáson múlik. Szerinte le kell bontani a falat a civil és a védelmi ipar között, és az autóipar, a repülőgépgyártás, valamint a nehézipar európai tapasztalatait a fegyverkezés szolgálatába kell állítani. Külön szólt a drónok és a mesterséges intelligenciával támogatott fegyverrendszerek szerepéről is.
Von der Leyen szerint nem az a kérdés, megengedheti-e magának Európa a védelmi kiadások növelését, hanem az, hogy megengedheti-e magának ennek elmaradását.
Úgy véli, a kontinensnek Ukrajna áldozatvállalása előtt tisztelegve is fokoznia kell önvédelmi képességeit, és stratégiai értelemben függetlenebbé kell válnia.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián (Fotó: AFP/Alexandra Beier)
