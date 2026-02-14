Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti

Minderre szerinte egyetlen válasz adható: Európát „függetlenebbé” kell tenni minden olyan dimenzióban, amely a biztonságot és a jólétet érinti – a védelemtől és az energiától kezdve a gazdaságon, kereskedelmen, nyersanyag-ellátáson át a digitális technológiákig.

Von der Leyen hangsúlyozta: a nagyobb európai önállóság nem a transzatlanti kapcsolatok gyengítését jelenti.

Szerinte az erős és önálló Európa erősebb NATO-t és erősebb amerikai–európai szövetséget eredményez. Úgy vélte, az elmúlt évtizedekben Európa nem tekintette saját felelősségének a biztonságát, ám ez „alapvetően megváltozott”.

A kontinens – szavai szerint – egyfajta sokkterápián ment keresztül, amely felébresztette a hosszú időn át tartó stratégiai tetszhalálból.

Az Európai Unió háborúpárti vezetője az EU újrafegyverzési programjára és az Ukrajnának nyújtott további hitelekre utalva európai ébredésről beszélt. Kiemelte: életre kell kelteni az uniós kölcsönös védelmi záradékot, és a döntéshozatalt is gyorsítani kell, akár az egyhangúság helyett minősített többségi szavazással, hogy egyes tagállamok ne tudják blokkolni a közös lépéseket.