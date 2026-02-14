Ukrán elemző kitálalt a Zelenszkij-tervről

Az első lépés Kijev felkészítése az EU-tagságra, valamint a csatlakozási kérelem korábbi időpontra történő előrehozása. A második egy egyszerűsített csatlakozási modell kidolgozása Ukrajna számára.

Tizengauzen szerint a fő akadály Orbán Viktor ellenállása, mivel az uniós csatlakozáshoz mind a 27 tagállam támogatására szükség van. A harmadik forgatókönyv arra épít, hogy a 2026-ra tervezett magyarországi választáson Orbán Viktor esetleg vereséget szenved, és így már nem tudná megakadályozni a döntést.

A hamadik lépés arra fut ki, hogy Orbán talán elveszíti a 2026-ra tervezett választást, és már nem tudja azt mondani: »nem«. Menjen a történelem szemétdombjára, ahová való. Vagy Moszkva környékére, oda Aszadhoz és Janukovics mellé

– hangzik el az elemzőtől.

Éles megfogalmazással arról is beszélt, hogy amennyiben Orbán hivatalban marad, az Európai Uniónak még maradhat „egy húzása”.

De ha Orbán marad, akkor az Európai Uniónak marad még egy húzása: nehéztüzérség. Ha ez nem történik meg, akkor Magyarországot megfoszthatják a szavazati jogától. Ezt az Európai Unió szerződésének 7-es cikkelye alapján lehet megtenni. Szerintem sokatokban felmerült most egy kérdés: miért nem lehetett korábban megfosztani Orbánt a szavazati jogtól? Miért nem lehetett elvenni a vétójogát?

– fogalmazott.