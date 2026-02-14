Borisz Tizengauzen ukrán politikai elemző egy nyilvánosságra került videóban megerősítette: a Politico által bemutatott, Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását célzó terv létezik. Elmondása szerint európai diplomatáktól származó információk alapján öt lépést készítettek elő Ukrajna gyorsított belépésére.
Ukrán elemző kitálalt a Zelenszkij-tervről
Borisz Tizengauzen ukrán politikai elemző egy videóban arról beszélt, hogy a Politico által ismertetett, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását célzó terv valós. Állítása szerint az Európai Unióban öt lépésben készítik elő Kijev belépését.
Az első lépés Kijev felkészítése az EU-tagságra, valamint a csatlakozási kérelem korábbi időpontra történő előrehozása. A második egy egyszerűsített csatlakozási modell kidolgozása Ukrajna számára.
Tizengauzen szerint a fő akadály Orbán Viktor ellenállása, mivel az uniós csatlakozáshoz mind a 27 tagállam támogatására szükség van. A harmadik forgatókönyv arra épít, hogy a 2026-ra tervezett magyarországi választáson Orbán Viktor esetleg vereséget szenved, és így már nem tudná megakadályozni a döntést.
A hamadik lépés arra fut ki, hogy Orbán talán elveszíti a 2026-ra tervezett választást, és már nem tudja azt mondani: »nem«. Menjen a történelem szemétdombjára, ahová való. Vagy Moszkva környékére, oda Aszadhoz és Janukovics mellé
– hangzik el az elemzőtől.
Éles megfogalmazással arról is beszélt, hogy amennyiben Orbán hivatalban marad, az Európai Uniónak még maradhat „egy húzása”.
De ha Orbán marad, akkor az Európai Uniónak marad még egy húzása: nehéztüzérség. Ha ez nem történik meg, akkor Magyarországot megfoszthatják a szavazati jogától. Ezt az Európai Unió szerződésének 7-es cikkelye alapján lehet megtenni. Szerintem sokatokban felmerült most egy kérdés: miért nem lehetett korábban megfosztani Orbánt a szavazati jogtól? Miért nem lehetett elvenni a vétójogát?
– fogalmazott.
Az ötpontos terv
Ahogyan arról korábban írtunk, a Politico beszámolója alapján Brüsszel egy olyan öt pontból álló terven dolgozik, amely lehetővé tenné Ukrajna uniós csatlakozását akár már 2027-ben, még a teljes körű reformok végrehajtása előtt.
A terv központi eleme az úgynevezett fordított bővítés, amelynek értelmében Ukrajna már a csatlakozási folyamat korai szakaszában bekapcsolódna az uniós döntéshozatalba, miközben fokozatosan teljesítené a feltételeket.
Az öt lépés a következőket tartalmazza:
- Ukrajna előzetes felkészítése és a csatlakozási tárgyalások felgyorsítása.
- Egy „EU light” típusú, fokozatos tagsági modell kialakítása, amely jogokat és kötelezettségeket adna Kijevnek még a teljes reformok lezárása előtt.
- Annak politikai realitásként való kezelése, hogy a magyar kormány ellenzi a csatlakozást, miközben az uniós döntéshez egyhangúság szükséges.
- Nemzetközi – köztük amerikai – támogatás keresése a folyamat előmozdítására.
- Végső lehetőségként az uniós alapszerződés 7. cikkelyének alkalmazása, amely akár egy tagállam szavazati jogának felfüggesztését is lehetővé teheti.
A cikk szerint a terv legfőbb akadálya Magyarország és Orbán Viktor, mivel a bővítéshez valamennyi tagállam támogatása szükséges.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
