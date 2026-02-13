Zelenszkij Putyin haláláról fantáziált Münchenben

Az amerikai nyomásgyakorlás fontosságát hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Zelenszkij sérelmezi, hogy az amerikai vezetés kompromisszumokat vár tőle (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akarja befejezni a háborút.

Valódi nyomásra van szükségünk, és Putyin leállítja ezt a háborút, ha valódi nyomás nehezedik rá

– fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán államfőnek ugyanakkor nem tetszik, hogy az Egyesült Államok vezetése kompromisszumokat vár el tőle a béke érdekében. Zelenszkij úgy véli, hogy az ukránok már eddig is rengeteg engedményt tettek, például azt is ilyennek tartja, hogy az orosz vezetők nincsenek börtönben.

Mi már sok kompromisszumot kötöttünk. Putyin és barátai nem ülnek börtönben. Ez a legnagyobb kompromisszum, amit a világ eddig kötött

– vélekedett az ukrán elnök.

Zelenszkij újfent igyekezett országát Európa védelmezőjeként beállítani.

Legyünk őszinték, ma csak Ukrajna védi Európát

– hangsúlyozta.

Ma csak Európa ad pénzt Ukrajnának és segíti Ukrajnát. Ma csak az Egyesült Államok állíthatja meg Putyint

– tette hozzá.

Annak ellenére, hogy elismerte az Egyesült Államok kulcsszerepét a békefolyamatban, Zelenszkij azzal vádolta az amerikai vezetést, hogy a Fehér Ház talán nem érti a lényeget.

Ahogy én látom, inkább azt jelzik, hogy Ukrajnának kell kompromisszumokat kötnie, és nem Oroszországnak. Úgy gondolom, hogy ez nem helyes álláspont. Természetesen ez egyszerűbb

– mondta az ukrán elnök.

A beszélgetés végén Zelenszkij egy személyeskedő, cinikus megjegyzést is megengedett magának Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a 73 éves orosz elnök „már nem mai csirke”, és „nincs túl sok ideje hátra”. „Hála Istennek, hogy már nincs túl sok ideje” – tette hozzá meglehetősen ízléstelen módon.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)