volodimir zelenszkijewald von kleist - díjorbán viktor

Zelenszkij tiszteletlensége nem ismer határokat

Az ukrán elnök ismét bebizonyította, hogy a diplomáciai érzék és a tisztelet teljességgel hiányzik a szótárából. Volodimir Zelenszkij ezúttal az Ewald von Kleist-díj átadóünnepségén nem tudott uralkodni indulatain, és minősíthetetlen hangnemben támadt rá Magyarország miniszterelnökére.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 20:59
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Újabb kirohanást intézett Orbán Viktor miniszterelnök ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét Orbán Viktor miniszterelnököt sértegette
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét Orbán Viktor miniszterelnököt sértegette (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az ukrán államfő ezúttal Münchenben, az Ewald von Kleist-díj átadóünnepségén nem tudott gátat szabni az indulatainak. Köszönőbeszédében a köszönet helyett inkább a kicsinyes politikai bosszú dominált, amikor megemlítette a magyar kormányfőt, akire tiszteletlenül csak a keresztnevén hivatkozott.

És még Viktornak is szeretnék köszönetet mondani

– kezdte gúnyos megjegyzését az ukrán elnök.

Mindannyian tudjátok, kire gondolok, mert ő a maga módján arra ösztönöz minket Európában, hogy jobbá váljunk. Jobbá, legalábbis annyira, hogy soha ne váljunk olyanná, mint ő, aki úgy tűnik, elfelejtette a szégyen szó jelentését

– fogalmazott Zelenszkij.

Némiképp érdekes, hogy az az ember beszél a szégyen jelentéséről, akinek a vezetése alatt az ukrán oligarcháknak aranyvécéjük van, míg a korrupt rendszerben a szabadság árát megfizetni nem tudó szerencsétleneket brutális erőszakossággal hurcolják el az utcáról, hogy a frontra küldjék őket ágyútölteléknek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

