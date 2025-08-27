Etyek a pezsgővilág közepe, vezetett kóstolókkal és különleges előadásokkal várják a látogatókat

Aki járt már az etyeki Pezsgőkonferencián, az tudja, hogy ez az esemény jóval többre vállalkozik annál, hogy csupán egy olyan fórum legyen, ahol a szakemberek bővíthetik ágazati ismereteiket. A Pezsgőkonferencia a szakma igazi találkozópontja lett, ahol a szervezők a legfrissebb trendeket is figyelemmel kísérő programmal készülnek az egyes területek nagyágyúinak tolmácsolásában, az elméleti alapot kóstolásos tapasztalatok egészítik ki, és még arra is marad energia, hogy a rendezvényt egy igazi gasztrokulturális élményt ígérő Pezsgőünneppel koronázzák meg.

Etyeken újra a pezsgőé a főszerep

Szeptemberben jön a 7. Pezsgőkonferencia

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megrendezendő idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi, amelyet kiválóan árnyal majd Hollósi Dávid (MBH Bank, agrárüzletági ügyvezető igazgató) üzleti, gazdasági szempontú értekezése. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja-díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja.

Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad izgalmas kóstolót az olasz borkészítés titkaiból, erdélyi pezsgős eredményeiről pedig a mindenki által kedvelt, legendás Balla Géza előadását hallgathatjuk meg. Samuel Waldner, a szlovákiai Chateau Topolcianky értékesítési igazgatója a pincészet lehetőségeiről és eredményeiről mesél majd, míg Gyulai Zsolt, a szabadkai Klein Houses Wine Shop tulajdonosa Gyöngyöző Szerbia címmel tart előadást a délvidéki pezsgőpiaci trendekről.

Nyilvánvalóan a helyszín is kötelezi a szervezőket, ezért nem maradhat el az etyeki eredetvédett pezsgők kóstolója sem: ezen a mesterkurzuson a WSG-okleveles Champagne-szakértő, kétszeres magyar sommelier bajnok Tüű Péter kalauzolja végig a résztvevőket. Frittmann János, Kamocsay Ákos, Laczó Gábor és Laposa Bence pedig a mindig izgalmas kerekasztal-beszélgetésen, Pezsgő innováció címmel az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról folytatnak majd interaktív vitát.

Az esemény legszebb része pedig a szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünnep és Open Bar, amelyre akár külön is lehet jegyet váltani. Már a vezetett kóstoló alatt olyan tételeket lehet majd megkóstolni, mint, a Bohemia Sekt, a Prestige Chardonnay vagy a Clarus Brut 2022 Balla Gézától, a The Sparkling Winery The Moravája, illetve a Chateau Topolcianky kiválósága, de ezt követően valódi hazai és nemzetközi pezsgőválogatást kóstolhatunk végig számos világraszóló tétellel.