Rendkívüli

Nem ért BL-főtáblát a Fradi bravúrja, marad megint az Európa-liga

pezsgőetyekPezsgőkonferencia

Etyek a pezsgővilág közepe, vezetett kóstolókkal és különleges előadásokkal várják a látogatókat

A Pezsgőkonferenciát idén hetedik alkalommal rendezik meg Etyeken, amelynek fókuszába ezúttal a Közép-Európai pezsgőpiac tematikáját állították a szervezők. A legkiválóbb hazai és nemzetközi szakemberek adják át tudásukat előadások, birtokbemutatók és kóstolós mesterkurzusok formájában, de nem marad el az interaktív kerekasztal és a Pezsgőünnep sem.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 14:42
Etyeken változatos programokkal és szakmai előadásokkal várják a pezsgők szerelmeseit. Forrás: Pezsgőkonferencia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki járt már az etyeki Pezsgőkonferencián, az tudja, hogy ez az esemény jóval többre vállalkozik annál, hogy csupán egy olyan fórum legyen, ahol a szakemberek bővíthetik ágazati ismereteiket. A Pezsgőkonferencia a szakma igazi találkozópontja lett, ahol a szervezők a legfrissebb trendeket is figyelemmel kísérő programmal készülnek az egyes területek nagyágyúinak tolmácsolásában, az elméleti alapot kóstolásos tapasztalatok egészítik ki, és még arra is marad energia, hogy a rendezvényt egy igazi gasztrokulturális élményt ígérő Pezsgőünneppel koronázzák meg.  

Etyeken újra a pezsgőé a főszerep

 Szeptemberben jön a 7. Pezsgőkonferencia

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megrendezendő idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi, amelyet kiválóan árnyal majd Hollósi Dávid (MBH Bank, agrárüzletági ügyvezető igazgató) üzleti, gazdasági szempontú értekezése. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja-díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja. 

Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad izgalmas kóstolót az olasz borkészítés titkaiból, erdélyi pezsgős eredményeiről pedig a mindenki által kedvelt, legendás Balla Géza előadását hallgathatjuk meg. Samuel Waldner, a szlovákiai Chateau Topolcianky értékesítési igazgatója a pincészet lehetőségeiről és eredményeiről mesél majd, míg Gyulai Zsolt, a szabadkai Klein Houses Wine Shop tulajdonosa Gyöngyöző Szerbia címmel tart előadást a délvidéki pezsgőpiaci trendekről. 

Nyilvánvalóan a helyszín is kötelezi a szervezőket, ezért nem maradhat el az etyeki eredetvédett pezsgők kóstolója sem: ezen a mesterkurzuson a WSG-okleveles Champagne-szakértő, kétszeres magyar sommelier bajnok Tüű Péter kalauzolja végig a résztvevőket. Frittmann János, Kamocsay Ákos, Laczó Gábor és Laposa Bence pedig a mindig izgalmas kerekasztal-beszélgetésen, Pezsgő innováció címmel az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról folytatnak majd interaktív vitát.

Az esemény legszebb része pedig a szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünnep és Open Bar, amelyre akár külön is lehet jegyet váltani. Már a vezetett kóstoló alatt olyan tételeket lehet majd megkóstolni, mint, a Bohemia Sekt, a Prestige Chardonnay vagy a Clarus Brut 2022 Balla Gézától, a The Sparkling Winery The Moravája, illetve a Chateau Topolcianky kiválósága, de ezt követően valódi hazai és nemzetközi pezsgőválogatást kóstolhatunk végig számos világraszóló tétellel.  

A részletes program megtalálható a honlapon, jegyvásárlásra itt van lehetőség.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMonthy Python

Egy nem vénülő klasszikus!

Bayer Zsolt avatarja

„Mit adtak nekünk a rómaiak?"

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu