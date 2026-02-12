Elképesztő formában a magyar sprinter, múlt századi rekordot döntött meg + videó

Illovszky Dominik nehéz évek után tavaly már újra jó formában futott, a fedett pályás Európa-bajnokságon, majd a vb-n is elődöntőbe jutott 60 méteres síkfutásban. A Honvéd sprintere azonban idén még gyorsabban száguld: Illovszky előbb beállította, majd szerda este Belgrádban meg is döntötte Dobos Gábor országos csúcsát, amely 1999 óta tartotta magát.

Illovszky Dominik formáját és új országos csúcsát látva a fedett pályás atlétikai vb-döntő is elérhető lehet a magyar sprinternek (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Mire mehet Illovszky Dominik az új országos csúcs után a vb-n?

Az új csúcs 6,52 másodperc, négy századdal jobb a réginél. A másik irányban ugyanígy négy századmásodperc a különbség Illovszky új csúcsa és a világ idei legjobb eredménye között, a nigériai Sunday Akintan futott 6,48-at.

Illovszky Dominik holtversenyes ötödik a toplistán, jelenlegi formája alapján döntőt is futhat a márciusi lengyelországi fedett pályás vb-n. Sőt, tavaly a 6,52 egyenesen világbajnoki bronzérmet ért volna a távon...