Djokovics csak fogta a fejét, már nem érvényes a tiltás + videó

Ilia Malinin a férfi műkorcsolyázók között toronymagas esélyesként érkezett Milánóba a 2026-os téli olimpiára, így az amerikaiaknak nem tűnt rossz forgatókönyvek, hogy a férfikűrök előtt pontegyenlőség volt az élen az Egyesült Államok és Japán között a sportág első versenyszámában, az ötkarikás programban 2014 óta szereplő csapatversenyben. Malinin, a négyfordulatos ugrások koronázott királya, a legutóbbi két vb győztese lépett a jégre amerikai színekben, Japán Szato Sunban bízhatott. A csapatverseny nagy fináléjára óriási volt az érdeklődés, a tenisz legendája , Novak Djokovics felesége társaságában élvezte a produkciókat.

Ilia Malinin vezetésével az Egyesült Államok címet védett a műkorcsolya csapatversenyében, most nem kellett éveket várni az aranyérmekre Fotó: AFP/Julien de Rosa

Djokovics Párizsban maga is nyert olimpiai bajnoki címet, s ott kapta meg az aranyérmét a 2022-es olimpián győztes amerikai műkorcsolya-csapat is, ugyanis Kamila Valijeva elhúzódó doppingügye miatt sokára alakult ki a csapatverseny pekingi végeredménye.

Malinin hátraszaltója, Djokovics reakciója

Malinin tehát az amerikai címvédésért korcsolyázott, s el is érte a célt. A kűrjében a sokáig tiltott elemnek számító, de ma már szabadon használható hátraszaltót is bemutatta, ami után Djokovics nem bírt magához térni.

Az amerikaiak mögött a japánok lettek az ezüstérmesek, a hazai szurkolók olasz bronzéremnek örülhettek.

Malinin pedig majd az egyéni versenyben is lenyűgözheti a műkorcsolya-rajongókat, február 10-én és 13-án lép majd jégre.