Djokovics csak fogta a fejét, már nem érvényes a tiltás + videó

A 2026-os milánói–cortinai téli olimpia első műkorcsolya aranyérmét az Egyesült Államok szerezte, ezzel megvédte címét a csapatversenyben. Szoros volt a küzdelem, az amerikai és a japán csapat között az utolsó kűrök döntöttek, s abban Ilia Malinin jobb volt, mint Szato Sun. Malinin a téli olimpia egyik legnagyobb sztárja, a produkcióját a tenisz olimpiai bajnok legendája, Novak Djokovics is hitetlenkedve figyelte a lelátóról.

2026. 02. 09. 13:01
Ilia Malinin nemcsak a műkorcsolya, hanem az egész milánói–cortinai téli olimpia egyik legnagyobb sztárja, aranyat érő kűrje közben Novak Djokovics is fogta a fejét Fotó: AFP/Julien de Rosa
Ilia Malinin a férfi műkorcsolyázók között toronymagas esélyesként érkezett Milánóba a 2026-os téli olimpiára, így az amerikaiaknak nem tűnt rossz forgatókönyvek, hogy a férfikűrök előtt pontegyenlőség volt az élen az Egyesült Államok és Japán között a sportág első versenyszámában, az ötkarikás programban 2014 óta szereplő csapatversenyben. Malinin, a négyfordulatos ugrások koronázott királya, a legutóbbi két vb győztese lépett a jégre amerikai színekben, Japán Szato Sunban bízhatott. A csapatverseny nagy fináléjára óriási volt az érdeklődés, a tenisz legendája , Novak Djokovics felesége társaságában élvezte a produkciókat.

Ilia Malinin vezetésével az Egyesült Államok címet védett a műkorcsolya csapatversenyében, Novak Djokovics szeme láttára
Ilia Malinin vezetésével az Egyesült Államok címet védett a műkorcsolya csapatversenyében, most nem kellett éveket várni az aranyérmekre Fotó: AFP/Julien de Rosa

Djokovics Párizsban maga is nyert olimpiai bajnoki címet, s ott kapta meg az aranyérmét a 2022-es olimpián győztes amerikai műkorcsolya-csapat is, ugyanis Kamila Valijeva elhúzódó doppingügye miatt sokára alakult ki a csapatverseny pekingi végeredménye.

Malinin hátraszaltója, Djokovics reakciója

Malinin tehát az amerikai címvédésért korcsolyázott, s el is érte a célt. A kűrjében a sokáig tiltott elemnek számító, de ma már szabadon használható hátraszaltót is bemutatta, ami után Djokovics nem bírt magához térni.

Az amerikaiak mögött a japánok lettek az ezüstérmesek, a hazai szurkolók olasz bronzéremnek örülhettek.

Malinin pedig majd az egyéni versenyben is lenyűgözheti a műkorcsolya-rajongókat, február 10-én és 13-án lép majd jégre.

 

