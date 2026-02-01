Novak DjokovicsteniszAustralian OpenCarlos Alcaraz

Djokovics és Alcaraz Australian Open döntője után Rafael Nadal volt a középpontban

Carlos Alcaraz 2:6, 6:2, 6:3, 7:5-re legyőzte Novak Djokovicsot az Australian Open döntőjében vasárnap, így spanyolnak mindössze 22 évesen összejött a karrier Grand Slam. Alcaraz éppen annak a Rafael Nadalnak a rekordját adta át a múltnak, aki a helyszínen nézte meg a finálét. A döntőt követően Djokovics és Alcaraz is méltatta a spanyol teniszlegendát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 13:27
Rafael Nadal (jobbról a második) is a helyszínen tekintette meg a 2026-os Australian Open férfi döntőjét
Rafael Nadal (jobbról a második) is a helyszínen tekintette meg a 2026-os Australian Open férfi döntőjét Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
Azután, hogy az Australian Open pénteki elődöntőiben Carlos Alcaraz és Novak Djokovics is egy ötszettes thrillert nyert meg, sokan nem hitték volna, hogy a 38 éves szerb két nappal később újra képes lesz egy ilyen teljesítményre. Aztán a 24-szeres Grand Slam-győztes a fináléban 6:2-re megnyerte az első szettet a világelső ellen. Alcaraz ezután megrázta magát, s 6:2-re, majd 6:3-ra nyerte meg a soron következő két játszmát. A negyedik szett már a meccs negyedik órájába is túlnyúlt, Djokovics hatalmasat harcolt, de első meccslabdáját kihasználva – a szerb klasszis hosszút ütött –, 7:5-re nyert . Alcaraznak 22 évesen teljes a gyűjtemény, megvan a karrier Grand Slam – minden idők legfiatalabb teniszezőként –, azaz a mind négy GS-tornát megnyerte, mindezt pedig többek között Rafael Nadal előtt, aki volt idáig a csúcstartó 24 évével.

Carlos Alcaraz megcsinálta Novak Djokovics ellen, a spanyol először az Australian Open bajnoka
Carlos Alcaraz megcsinálta Novak Djokovics ellen, a spanyol először az Australian Open bajnoka  Fotó: DAVID GRAY / AFP

Novak Djokovics Rafael Nadalnak is üzent az Australian Open-döntő után

– Mindenekelőtt gratulálok Carlos, csodálatos tornát teljesítettél, tényleg történelmi, amit véghez vittél a csapatoddal. Félelmetesen fiatal vagy, mint én, szóval a következő tíz évben még gyakran fogunk találkozni… – kezdte a 11 Australian Open döntőjéből tízet megnyert Djokovics. – Természetesen köszönet az én csapatomnak is a támogatásért, nem volt könnyű menet. Ti vagytok a stabil alap számára, kihoztátok belőle a legjobbat az elmúlt jó pár évben. 

Szeretnék a legendás Rafával is beszélni, csak pár szó: nagyon furcsa téged nem a pályán látni. Megtiszteltetés volt veled a pályát megosztani, köszönöm, hogy itt voltál. Túl sok spanyol legenda van itt, ma olyan volt, mintha kettő az egy ellen játszottam volna…

 – folytatta Djokovics, aki továbbra sem vesztette el a humorát. – Várjatok, készültem egy győztes és vesztes beszéddel is. Ígérem, gyors leszek. Az utolsó pár meccsen olyan támogatást, szeretetet kaptam tőletek, szurkolóktól, ami hihetetlen volt. Mindenképpen próbáltam visszaadni ezt nektek jó tenisszel. Már két évtizede járok ide, nagyon jól esik, hogy ennyi idő után is itt vagyok egy győztes ceremónián, még úgy is, hogy kikaptam. Nem tudom, hogy mi lesz fél, illetve egy év múlva, még egyszer köszönöm nektek a szurkolást!

Carlos Alcaraz már az Australian Open győzteseként mondott beszédet a pályán
Carlos Alcaraz már az Australian Open győzteseként mondott beszédet a pályán  Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Carlos Alcaraz is ámult Nadalon

Ezután pedig Alcaraz átvette a trófeát, s győzelmi beszédében Djokovicsről és Nadalról is beszélt. 

– Először Novakról kell beszélnem: mindenképpen megérdemel egy hatalmas tapsot. Te arról beszélsz, hogy én mit csinálok, de amit te művelsz, amilyen sportoló vagy, amilyen munkát tettél ebbe a sportba ennyi ideje, megtiszteltetés volt veled mindig játszani! Inspirálsz engem is, mindig örömmel tanulok tőled – kezdte Alcaraz, majd a csapatához beszélt. – Senki sem tudja, hogy mennyire sokat dolgoztunk ahhoz, hogy felemeljem ezt a trófeát. Érzelmileg nagyon hullámzó volt az elmúlt időszak, Ausztrália előtt voltak kritikus hangok, de mi így is megtartottuk a pozitív hangulatot, optimisták voltunk. Ez a trófea most a tiétek is!

Djokovics mondta, hogy milyen fura téged itt látni, Nadal. Ez az első alkalom, hogy először látlak a lelátón, vagy lehet, még 15 évesen láttalak egy tornámon. Hatalmas megtiszteltetés volt ezzel a két legendával megosztani a pályát

– mondta mosolyogva Alcaraz, aki zárásnak a szervezőknek is köszönetet mondott, hogy évről évre egyre jobbak a körülmények itt Melbourne-ben. Alcaraz a győzelme után kamerára pedig csak ennyit írt: „a feladat elvégezve, 4/4.”  Mindezzel utalva, hogy már az összes Grand Slamet megnyerte, utolsóként az Australian Opent is. 

Australian Open, döntő, férfiak

  • Carlos Alcaraz (spanyol, 1. kiemelt)–Novak Djokovics (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

A finálé utolsó labdamenete:

