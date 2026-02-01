Djokovics és Alcaraz Australian Open döntője után Rafael Nadal volt a középpontban

Azután, hogy az Australian Open pénteki elődöntőiben Carlos Alcaraz és Novak Djokovics is egy ötszettes thrillert nyert meg, sokan nem hitték volna, hogy a 38 éves szerb két nappal később újra képes lesz egy ilyen teljesítményre. Aztán a 24-szeres Grand Slam-győztes a fináléban 6:2-re megnyerte az első szettet a világelső ellen. Alcaraz ezután megrázta magát, s 6:2-re, majd 6:3-ra nyerte meg a soron következő két játszmát. A negyedik szett már a meccs negyedik órájába is túlnyúlt, Djokovics hatalmasat harcolt, de első meccslabdáját kihasználva – a szerb klasszis hosszút ütött –, 7:5-re nyert . Alcaraznak 22 évesen teljes a gyűjtemény, megvan a karrier Grand Slam – minden idők legfiatalabb teniszezőként –, azaz a mind négy GS-tornát megnyerte, mindezt pedig többek között Rafael Nadal előtt, aki volt idáig a csúcstartó 24 évével.

Carlos Alcaraz megcsinálta Novak Djokovics ellen, a spanyol először az Australian Open bajnoka Fotó: DAVID GRAY / AFP

Novak Djokovics Rafael Nadalnak is üzent az Australian Open-döntő után

– Mindenekelőtt gratulálok Carlos, csodálatos tornát teljesítettél, tényleg történelmi, amit véghez vittél a csapatoddal. Félelmetesen fiatal vagy, mint én, szóval a következő tíz évben még gyakran fogunk találkozni… – kezdte a 11 Australian Open döntőjéből tízet megnyert Djokovics. – Természetesen köszönet az én csapatomnak is a támogatásért, nem volt könnyű menet. Ti vagytok a stabil alap számára, kihoztátok belőle a legjobbat az elmúlt jó pár évben.

Szeretnék a legendás Rafával is beszélni, csak pár szó: nagyon furcsa téged nem a pályán látni. Megtiszteltetés volt veled a pályát megosztani, köszönöm, hogy itt voltál. Túl sok spanyol legenda van itt, ma olyan volt, mintha kettő az egy ellen játszottam volna…

– folytatta Djokovics, aki továbbra sem vesztette el a humorát. – Várjatok, készültem egy győztes és vesztes beszéddel is. Ígérem, gyors leszek. Az utolsó pár meccsen olyan támogatást, szeretetet kaptam tőletek, szurkolóktól, ami hihetetlen volt. Mindenképpen próbáltam visszaadni ezt nektek jó tenisszel. Már két évtizede járok ide, nagyon jól esik, hogy ennyi idő után is itt vagyok egy győztes ceremónián, még úgy is, hogy kikaptam. Nem tudom, hogy mi lesz fél, illetve egy év múlva, még egyszer köszönöm nektek a szurkolást!