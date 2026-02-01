Novak DjokovicsRafael NadalAustralian OpenCarlos Alcaraz

Djokovics és Alcaraz döntője előtt Nadal is megjelent: érzi a rekordja vesztét?

Vasárnap magyar idő szerint 9.30-kor játssza Novak Djokovics és Carlos Alcaraz az Australian Open férfi egyes döntőjét. Djokovics Melbourne-ben mind a tíz korábbi fináléját megnyerte, idén az első teniszező lehet, aki eléri egyesben a 25 Grand Slam-sikert. Alcaraz korábban mindkét wimbledoni döntőjében Djokovicsot győzte le, most a legfiatalabb játékosként teljesítheti a férfiak között a karrier Grand Slamet. A döntőt még csúcstartóként kezdő honfitársa, Rafael Nadal ott lesz a lelátón.

Koczó Dávid
2026. 02. 01. 5:55
Novak Djokovics tavaly győzött az Australian Open negyeddöntőjében Carlos Alcaraz ellen, egymás elleni Grand Slam-döntőiket viszont a spanyol nyerte Fotó: AFP/William West
Az Australian Open történetében kilenc évet kell visszamenni, hogy az ideihez hasonló elődöntőket találjunk: 2026 előtt legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy mindkét férfi egyes elődöntő döntő játszmába torkollott. Akkor Roger Federer és Rafael Nadal a fináléban újabb ötszettes csatát vívott, most Carlos Alcaraz és Novak Djokovics járhat ugyanígy. Djokovics a tizenegyedik döntőjét játssza Ausztráliában, s a korábbi tízet megnyerte. Alcaraz viszont először jutott az Australian Open döntőjébe.

Alcaraz nagy elődje, Rafael Nadal két Australian Open-döntőt játszott Novak Djokovics ellen, ezeket is a szerb klasszis nyerte
Alcaraz nagy elődje, Rafael Nadal két Australian Open-döntőt játszott Novak Djokovics ellen, ezeket is a szerb klasszis nyerte Fotó: AFP/Peter Parks

A spanyol világelső a másik három Grand Slam-tornát (Roland Garros, Wimbledon, US Open) már megnyerte két-két alkalommal, ő lehet az első férfi teniszező, aki Melbourne-ben teszi teljessé a karrier Grand Slamjét.

Nadal rekordját döntheti meg Alcaraz

Alcaraz mindössze huszonkét éves, a férfiak között ilyen fiatalon senki sem jutott el addig, hogy mind a négy nagy trófea meglegyen neki. Roger Federer és Novak Djokovics sokáig, 27, illetve 29 éves koráig üldözte a párizsi sikert, a csúcsot Rafael Nadal tartja, aki 2020-ban, 24 évesen szerezte meg az első US Open-trófeáját.

Ha Alcaraznak idén nem jön össze a csúcsdöntés, jövőre még újra próbálkozhat. Nadal mindenesetre ott lesz a Rod Laver Aréna lelátóján, bár óvatosan foglalt állást fiatal honfitársa mellett.

– Ha Novak nyer, boldog leszek, mert lenyűgöző, amit karrierje ezen szakaszában művel. Elképesztő szenvedélyt mutat a játék iránt. De ha valakinek szurkolnom kell, az Carlos – mondta Nadal, aki két éve, a párizsi olimpián együtt párosozott Alcarazzal.

Djokovics vezet Alcaraz ellen

Ha már Párizs: az ottani egyes döntőben Djokovics nyert az akkor már esélyesebbnek tartott Alcaraz ellen. Az összmérleg is a szerb javára billen (5-4), s az egyetlen korábbi Australian Open-meccsüket, a tavalyi negyeddöntőt is Djokovics nyerte.

Ugyanakkor két korábbi egymás elleni Grand Slam-döntőjük Alcaraz sikerével ért véget (mindkettő Wimbledonban), s a legutóbbi összecsapásuk, a tavalyi US Open-elődöntő végén is a spanyol örülhetett, az volt három vereség után az első kemény pályán aratott sikere Djokovics ellen.

Milyen csúcsokat dönthet meg Djokovics?

Nemcsak Alcaraz, hanem Djokovics is csúcsdöntésért játszik vasárnap: 38 évesen az Open-éra legidősebb egyéni Grand Slam-bajnoka lehet, s egyben Margaret Courtot lehagyva az első, aki 25 GS-trófeáig jut el.

Nadal kiemelte: Djokovics ilyen korban már túl van a csúcson, a kitartását pedig példaértékűnek nevezte, amivel még mindig felveszi a legjobbakkal a versenyt.

Djokovics a tíz korábbi ausztráliai döntőjéből kettőt Nadal ellen nyert meg: 2012-ben az azóta is a torna történetének leghosszabb meccsének számító, 5 óra 53 perces csatában nyert a szerb, 2019-ben viszont három játszmában lemosta a pályáról Nadalt.

Alcaraz és Sinner sorozata megszakad?

Djokovics legutóbb 2023-ban, a US Openen nyert Grand Slam-tornát, azóta Carlos Alcaraz és Jannik Sinner osztoztak meg igazságosan (4-4) a GS-serlegeken. Djokovics a címvédő Sinnert már legyőzte, de Alcaraz még az útjában áll.

Több mint másfél éve, a 2024-es madridi ATP-torna óta nem fordult elő, hogy egy versenyen Alcaraz és Sinner és indult, de nem kettejük közül került ki a végső győztes. 

Arra, hogy egymás után legyőzze őket valaki ugyanazon a tornán, a 2023-as évzáró vb-n volt legutóbb példa, akkor Djokovics az elődöntőben verte Alcarazt, majd a fináléban Sinnert. Csakhogy ekkor még a szerb volt a világelső, Sinner pedig még csak nem is volt Grand Slam-bajnok.

Djokovics és Alcaraz: út a döntőig

Djokovicsnak a második hét elején szerencséje volt: előbb Jakub Mensík ki sem állt ellene, majd Lorenzo Musetti kétszettes előnyben adta fel a szerb elleni negyeddöntőjét. Mindeközben Alcaraz az első öt meccsét három szettben nyerte, a Zverev elleni elődöntőben viszont görcsölt, s majdnem öt és fél órát töltött a pályán.

Djokovics több mint négy órával kevesebbet teniszezett Alcaraznál a torna során, egy ötszettes csata mégsem neki kedvezne. Alcaraznak az ilyen meccseken 15-1 a mérlege, amihez képest még a szerb 42-11-es mutatója sem tűnik kiemelkedőnek.

Australian Open, döntő

Férfi egyes

Alcaraz (spanyol, 1.)–Djokovics (szerb, 4.) 9.30 (tv.: Eurosport 1)

A többi döntő eredménye

Alcaraz és Djokovics első egymás elleni Grand Slam-döntője ötszettes csatát hozott

 

