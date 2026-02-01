Djokovics és Alcaraz döntője előtt Nadal is megjelent: érzi a rekordja vesztét?

Az Australian Open történetében kilenc évet kell visszamenni, hogy az ideihez hasonló elődöntőket találjunk: 2026 előtt legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy mindkét férfi egyes elődöntő döntő játszmába torkollott. Akkor Roger Federer és Rafael Nadal a fináléban újabb ötszettes csatát vívott, most Carlos Alcaraz és Novak Djokovics járhat ugyanígy. Djokovics a tizenegyedik döntőjét játssza Ausztráliában, s a korábbi tízet megnyerte. Alcaraz viszont először jutott az Australian Open döntőjébe.

Alcaraz nagy elődje, Rafael Nadal két Australian Open-döntőt játszott Novak Djokovics ellen, ezeket is a szerb klasszis nyerte Fotó: AFP/Peter Parks

A spanyol világelső a másik három Grand Slam-tornát (Roland Garros, Wimbledon, US Open) már megnyerte két-két alkalommal, ő lehet az első férfi teniszező, aki Melbourne-ben teszi teljessé a karrier Grand Slamjét.

Nadal rekordját döntheti meg Alcaraz

Alcaraz mindössze huszonkét éves, a férfiak között ilyen fiatalon senki sem jutott el addig, hogy mind a négy nagy trófea meglegyen neki. Roger Federer és Novak Djokovics sokáig, 27, illetve 29 éves koráig üldözte a párizsi sikert, a csúcsot Rafael Nadal tartja, aki 2020-ban, 24 évesen szerezte meg az első US Open-trófeáját.