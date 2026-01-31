Djokovics kínos helyzetbe hozta az Australian Open szervezőit

Novak Djokovics többször hangsúlyozta nyilatkozataiban, hogy tiszteli a tenisz múltját, hiszen anélkül ő sem kaphatta volna meg mindazt a sportágtól, ami híressé tette. A szerb klasszis a Jannik Sinner ellen drámai csatában megnyert Australian Open-elődöntő után bizonyította, hogy nem a levegőbe beszél. Győztes interjújában külön megköszönte, hogy Margaret Court is olyan sokáig (helyi idő szerint hajnali fél kettő után ért véget a meccs) ott maradt a lelátón. Djokovics szavai után nem volt mit tenni, meg kellett mutatni az ausztrál teniszlegendát.

Margaret Court a tenisz ausztrál legendája, az Australian Open felületein mégis kerülik az ünneplését, Novak Djokovics nem állt be a sorba Fotó: AFP/David Gray

Ez elsőre nem hangzik tragédiának.

Margaret Court a tenisz egyik legnagyobb alakja, Djokovics mellett a másik játékos, aki 24 Grand Slam-trófeát nyert egyesben. Csakhogy többször, következetesen a melegházasság ellen foglalt állást.

Így fordulhatott elő, hogy bár hírügynökségi fotók tanúsága alapján Court az idei tornán is több meccset megnézett a helyszínen, ez az Australian Open hivatalos felületeiről nem derült volna ki, ők inkább titkolják a legendájuk jelenlétét, hogy elkerüljék a negatív liberális kommenteket a közösségi médiában.

A Margaret Court Aréna megmaradt

Teljesen azért nem mellőzték az ausztrálok Courtot, több ilyen irányú törekvés és demonstráció ellenére a Grand Slam-tornának otthont adó Melbourne Park második számú arénája továbbra is Margaret Court nevét viseli. Interjút viszont hiába keresnénk vele a torna hivatalos oldalán, amely hasonlóval ünnepelte Rafael Nadal helyszínre érkezését.

Australian Open: Djokovics megdöntheti Court csúcsát

Hogy az Australian Open szervezőinek félelme nem alaptalan, azt bizonyította, hogy Djokovics megjegyzése és a Margaret Courtnak szentelt néhány másodpercnyi figyelem is elég volt ahhoz, hogy néhány felhasználó fröcsögni kezdjen az X-en.