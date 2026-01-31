Novak DjokovicsMargaret CourtteniszAustralian Open

Djokovics kínos helyzetbe hozta az Australian Open szervezőit

Novak Djokovics vasárnap a 25. Grand Slam-címéért lép pályára az Australian Open centerpályáján Carlos Alcaraz ellen. Ha Djokovics nyer, a női csúcstartót is maga mögött hagyja: Margaret Court 24 GS-trófeát szerzett egyesben. Az ausztrál teniszlegenda ott volt a lelátón Djokovics és Sinner meccsén, de az Australian Open szervezői nem örültek neki, hogy kénytelenek voltak megmutatni őt.

Koczó Dávid
2026. 01. 31. 18:45
Novak Djokovics 11. Australian Open-címét és 25. Grand Slam-trófeáját szerezheti vasárnap: előbbivel beállítaná, utóbbival megdöntené Margaret Court csúcsát Fotó: Anadolu via AFP/Mark Avellino
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Novak Djokovics többször hangsúlyozta nyilatkozataiban, hogy tiszteli a tenisz múltját, hiszen anélkül ő sem kaphatta volna meg mindazt a sportágtól, ami híressé tette. A szerb klasszis a Jannik Sinner ellen drámai csatában megnyert Australian Open-elődöntő után bizonyította, hogy nem a levegőbe beszél. Győztes interjújában külön megköszönte, hogy Margaret Court is olyan sokáig (helyi idő szerint hajnali fél kettő után ért véget a meccs) ott maradt a lelátón. Djokovics szavai után nem volt mit tenni, meg kellett mutatni az ausztrál teniszlegendát.

Margaret Court a tenisz ausztrál legendája, az Australian Open felületein mégis kerülik az ünneplését, Novak Djokovics nem állt be a sorba
Margaret Court a tenisz ausztrál legendája, az Australian Open felületein mégis kerülik az ünneplését, Novak Djokovics nem állt be a sorba Fotó: AFP/David Gray

Ez elsőre nem hangzik tragédiának. 

Margaret Court a tenisz egyik legnagyobb alakja, Djokovics mellett a másik játékos, aki 24 Grand Slam-trófeát nyert egyesben. Csakhogy többször, következetesen a melegházasság ellen foglalt állást.

Így fordulhatott elő, hogy bár hírügynökségi fotók tanúsága alapján Court az idei tornán is több meccset megnézett a helyszínen, ez az Australian Open hivatalos felületeiről nem derült volna ki, ők inkább titkolják a legendájuk jelenlétét, hogy elkerüljék a negatív liberális kommenteket a közösségi médiában.

A Margaret Court Aréna megmaradt

Teljesen azért nem mellőzték az ausztrálok Courtot, több ilyen irányú törekvés és demonstráció ellenére a Grand Slam-tornának otthont adó Melbourne Park második számú arénája továbbra is Margaret Court nevét viseli. Interjút viszont hiába keresnénk vele a torna hivatalos oldalán, amely hasonlóval ünnepelte Rafael Nadal helyszínre érkezését.

Australian Open: Djokovics megdöntheti Court csúcsát

Hogy az Australian Open szervezőinek félelme nem alaptalan, azt bizonyította, hogy Djokovics megjegyzése és a Margaret Courtnak szentelt néhány másodpercnyi figyelem is elég volt ahhoz, hogy néhány felhasználó fröcsögni kezdjen az X-en.

Van, aki abban bízik, hogy Djokovics megszerzi a 25. GS-trófeáját, s utána már nem kell többet hallania a rekordjafosztott Courtról. (Tegyük hozzá, a 11. Australian Open-sikerével még csak beérné őt a szerb.) Az ausztrál aligha bánná, ha ez megtörténne, annak idején, amikor a végül 23 egyéni Grand Slam-trófeáig jutott Serena Williams járt a csúcsdöntés közelében, róla így nyilatkozott:

– Ha Serena megdönti a rekordomat, megérdemli. Nem lesznek álmatlan éjszakáim miatta.

Vélhetően behelyettesíthetjük a nyilatkozatba a Novak nevet is. Sőt így, hogy Djokovics – egyébként szokásának megfelelően – nem félt olyat mondani, ami esetleg egyeseknek nem tetszik, talán még inkább igaz az állítás az ő esetében.

Djokovics beszéde, 2:04-nél köszönti Courtot

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu