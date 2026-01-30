Ámul a világ: Djokovics még egyszer odatette magát, vajon utoljára-e

Australian OpenNovak DjokovicsJannik Sinner

Minden idők legeredményesebb férfiteniszezője rácáfolt az előzetes várakozásokra az Australian Open második elődöntőjében. Novak Djokovics örökre emlékezetes, ötszettes csatában 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4-re legyőzte Jannik Sinnert, és készülhet a Carlos Alcaraz elleni, vasárnapi fináléra. Hirtelen más világításba került az elmúlt napok beszédtémája, miszerint Djokovicsnak nem szabad tovább halogatni a döntést, eljött a búcsú ideje. Az sem kizárt, hogy akkor már 39 évesen a Roland Garroson is látjuk őt.

2026. 01. 30.
Novak Djokovics pályafutása egyik legnagyobb győzelmét aratta Jannik Sinner felett Fotó: IZHAR KHAN Forrás: AFP
Novak Djokovics és Jannik Sinner egymás elleni mérlegében utóbbi 6-4-re vezetett a 2026-os Australian Open elődöntője előtt, ami azonban tipikusan az a helyzet, amikor a statisztika félrevezető, hiszen kettejük legutóbbi öt mérkőzését az olasz nyerte, méghozzá egyre nyomasztóbb fölénnyel. Djokovics meglehetős mázlival jutott el a legjobb négyig az év első Grand Slam tornáján, hiszen a legjobb 16 között a jövő emberének tartott cseh Jakub Mensík sérülés miatt ki sem állt ellene, a negyeddöntőben pedig Lorenzo Musetti 2-0-s előnyben volt kénytelen feladni a találkozót ugyancsak sérülés miatt. Sinner egyetlen szettet vesztett eddig az ausztrál nyílt teniszbajnokságon: a 3. fordulóban az amerikai Eliot Spizzirri megviselte a hőség, ő is görcsölt, miként Carlos Alcaraz az Alexander elleni másik elődöntőben, hatszor brékelte őt Spizziri, Sinner ápolást is kért; aztán becsukták a tetőt, légkondicionálták a Rod Laver Arénát, ami után a nyakigláb olasz magára talált és győzött.

Novak Djokovics legszebb napjaira emlékeztetően játszott Jannik Sinner ellen az Australian Open elődöntőjében. Fölösleges a visszavonulását feszegetni?
Novak Djokovics legszebb napjaira emlékeztetően játszott Jannik Sinner ellen az Australian Open elődöntőjében. Fölösleges a visszavonulását feszegetni? (Fotó: AFP/David Gray)

A szakértők éppen azért adtak még az előzetesen kalkuláltnál is kevesebb esélyt Djokovicsnak, mert a másik elődöntőt helyi idő szerint már késő este, hűvösben rendezték, azaz Sinnert nem fenyegette hőguta.

Sinner fölényével kezdődőtt az Australian Open elődöntője

Roppant egyoldalúan kezdődött a találkozó. Sinner simán hozta az első két adogatását, közte ugyancsak könnyedén brékelt, elhúzott tehát 3:0-ra, Djokovics elvétve szerzett pontot. Aztán a szerb legenda váratlanul feltámadt, hozta a szervjátékát, majd bréklabdáig jutott. Ez arra volt elég, hogy minden idők legeredményesebb férfi teniszezője csak 6:3-ra vesztette el az első játszmát.

Djokovics váratlanul feltámadt és egyenlített

A második játszma váratlanul fordulatot hozott. Djokovics 2-1-es vezetésénél brékelt, s noha Sinner egyből visszavehette volna az előnyt, de a szerb játékos 0-40-ről végül hozta a szerva game-et. Ezután Djokovics okosan osztotta be az erejét: Sinner adogatásakor nem halt bele a játékba, a sajátjánál viszont nagyon összpontosított, így végül megőrizte a brékelőnyt, 6:3-ra megnyerte a második szakaszt és egyenlített.

Érdekesség, hogy a 38 éves klasszis legutóbb 2024-ben, éppen Melbourne-ben tudott legalább szettet elvenni Sinnertől.

Korai volt temetni a szerb legendát: döntő szett

A negyedik játszmában 4:4-ig fej-fej mellett haladt a két játékos, 5:4-nél Sinner brékelt, ezzel 2-1-re elhúzott.

Sokan azt gondolták, ezzel tényleg vége, képtelenség, hogy Djokovics innen fordítson, nyilván feladja a meccset. Nem így történt. Rögtön brékelt és ezután is magas szinten teniszezett, egyértelműen ő irányította a játszmát, amit végül 6:4-re meg is nyert. 

Következett a döntő szett 3 óra 14 percnyi játék után.

Az első két adógatójátékában Djokovics összesen öt bréklabdát hárított. S ez még semmi, ami 3:3 után történt arra nincsenek szavak. A szerb előbb brékelt, majd 0:40-ről mentette meg a szervájátékát és 5:3-ra vezetett, egyetlen game-re volt a finálétól.

Djokovicsnak két meccslabdája is volt, a második ajtó-ablak, de Sinner kezére adta a labdát, aki köszönte a lehetőséget. De ez is kevés volt, Djokovicsot ezen a napon nem lehetett megtörni. A következő poént hozva lezára a mérkőzést (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4), pályafutása egyik legnagyobb győzelmét aratva.

Következhet vasárnap a Carlos Alcaraz elleni finálé. Nagy kérdés, hogy kettejük közül majd kibírja jobban, hiszen mindketten ötszettes csata után jutottak tovább.

Jannik Sinner nem hitt a szemének, de sportszerűen gratulált a vereség után
Jannik Sinner nem hitt a szemének, de sportszerűen gratulált a vereség után Fotó: AFP/William West)

Árulkodó-e a tendencia?

Már a mérkőzés előtti napon is arról cikkeztek a szaksajtóban, Novak Djokovics beláthatja, nincs értelme tovább erőlködnie, immár nem csupán Carlos Alcaraz és Jannik Sinner, de a feltörekvő új generáció néhány kiválósága, így például Musetti ellen sem tudja felvenni a versenyt. A tendencia árulkodó:

  • Djokovics legutóbb 2023-ban a US Openen nyert Grand Slam-tornát
  • 2024-ben még megnyerte a párizsi olimpiát (a döntőben Alcarazt verve nagy csatában)
  • 2025-ben mind a négy GS-tornán megérdemelten jutott el az elődöntőig, ahol rendre vagy Sinner vagy Alcaraz állította meg
  • Az idei első Grand Slam-tornán is eljutott az elődöntőig, de ehhez már szerencse kellett.

Sinner ellen mindenki előre leírta őt. Kínálta magát a következtetés: újabb GS-sikerre lényegében nincs reménye, pedig csak az élteti. Ha tovább hajszolja az eredményeket, könnyen belecsúszhat egy kínos vereségbe.

A Sinner elleni hősies csata új megvilágításba helyezi a visszavonulás kérdését. Ne zárjuk ki, hogy még tavasszal, a salakpályás tornákon, majd a Roland Garroson is viszontlátjuk őt. Május 22-én ünnepli a születésnapját, azaz Párizsban már 39 évesen lépne pályára. És hajszolná az újabb. Grand Slam-trófeáját.

Most még nem tudhatjuk, hogy a huszonötödiket, netán már a huszonhatodikat…

 

