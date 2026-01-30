Ámul a világ: Djokovics még egyszer odatette magát, vajon utoljára-e

Novak Djokovics és Jannik Sinner egymás elleni mérlegében utóbbi 6-4-re vezetett a 2026-os Australian Open elődöntője előtt, ami azonban tipikusan az a helyzet, amikor a statisztika félrevezető, hiszen kettejük legutóbbi öt mérkőzését az olasz nyerte, méghozzá egyre nyomasztóbb fölénnyel. Djokovics meglehetős mázlival jutott el a legjobb négyig az év első Grand Slam tornáján, hiszen a legjobb 16 között a jövő emberének tartott cseh Jakub Mensík sérülés miatt ki sem állt ellene, a negyeddöntőben pedig Lorenzo Musetti 2-0-s előnyben volt kénytelen feladni a találkozót ugyancsak sérülés miatt. Sinner egyetlen szettet vesztett eddig az ausztrál nyílt teniszbajnokságon: a 3. fordulóban az amerikai Eliot Spizzirri megviselte a hőség, ő is görcsölt, miként Carlos Alcaraz az Alexander elleni másik elődöntőben, hatszor brékelte őt Spizziri, Sinner ápolást is kért; aztán becsukták a tetőt, légkondicionálták a Rod Laver Arénát, ami után a nyakigláb olasz magára talált és győzött.

Novak Djokovics legszebb napjaira emlékeztetően játszott Jannik Sinner ellen az Australian Open elődöntőjében. Fölösleges a visszavonulását feszegetni? (Fotó: AFP/David Gray)

A szakértők éppen azért adtak még az előzetesen kalkuláltnál is kevesebb esélyt Djokovicsnak, mert a másik elődöntőt helyi idő szerint már késő este, hűvösben rendezték, azaz Sinnert nem fenyegette hőguta.

Sinner fölényével kezdődőtt az Australian Open elődöntője

Roppant egyoldalúan kezdődött a találkozó. Sinner simán hozta az első két adogatását, közte ugyancsak könnyedén brékelt, elhúzott tehát 3:0-ra, Djokovics elvétve szerzett pontot. Aztán a szerb legenda váratlanul feltámadt, hozta a szervjátékát, majd bréklabdáig jutott. Ez arra volt elég, hogy minden idők legeredményesebb férfi teniszezője csak 6:3-ra vesztette el az első játszmát.

Djokovics váratlanul feltámadt és egyenlített

A második játszma váratlanul fordulatot hozott. Djokovics 2-1-es vezetésénél brékelt, s noha Sinner egyből visszavehette volna az előnyt, de a szerb játékos 0-40-ről végül hozta a szerva game-et. Ezután Djokovics okosan osztotta be az erejét: Sinner adogatásakor nem halt bele a játékba, a sajátjánál viszont nagyon összpontosított, így végül megőrizte a brékelőnyt, 6:3-ra megnyerte a második szakaszt és egyenlített.