Bemutatkozott a románok új kapitánya, a nyilatkozata miatt máris össztűz alá került

florinel comanRomániafelkészülési mérkőzésGheorghe Hagi

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A román labdarúgó-válogatott kedden 1-1-es döntetlent játszott Grúzia otthonában felkészülési mérkőzésen. A találkozó a románoknak azért volt különleges, mert a kispadra 25 év után visszatért Gheorghe Hagi szövetségi kapitányként. A legendás játékos sajtótájékoztatója a mérkőzés után felkavarta az állóvizet a román sajtóban. Hagi kivételezése Florinel Coman támadóval egyből téma lett a románoknál.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 9:26
Gheorghe Hagi döntetlennel tért vissza a román labdarúgó-válogatott élére kedden
Gheorghe Hagi döntetlennel tért vissza a román labdarúgó-válogatott élére kedden Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
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Hagi kivételezik Florinel Comannal?

A román tévéstúdiókban egyből vitát váltott ki, hogy Hagi ilyen látványosan védelmébe vette Comant, szemlézte a Gazeta Sporturilor. Mihai Stoica, az FCSB vezérigazgatója – 2012 óta, tehát jól ismeri Coman képességeit – szerint a futballista erősségei nem a csatárposzton domborodnak ki, ott nincs neki elég terület, amit meg tudna futni.

Basarab Panduru korábbi válogatott játékos pedig így vélekedett a katari légiósról: – Hagi mindig azt mondta nekünk, hogy Coman gyerekkorában a legjobbak között játszott, sok gólt szerzett. 

De bevallom, nem számítottam rá, hogy sokat fog most csinálni, mert már egy hónapja nem is játszott a klubcsapatában. Esély sincs rá, hogy a legjobb formáját hozza.

A román válogatott június hatodikán, szombaton a labdarúgó-vb-ről szintén lemaradt Walest fogadja felkészülési mérkőzésen. Románia – hasonlóan Magyarországhoz – ősszel a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepel, ellenfelei Svédország, Bosznia-Hercegovina és Lengyelország lesznek. A grúzokkal a mieink is találkozni fognak ősszel az NL-sorozatban.

 

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