Bemutatkozott a románok új kapitánya, a nyilatkozata miatt máris össztűz alá került

Hagi kivételezik Florinel Comannal?
A román tévéstúdiókban egyből vitát váltott ki, hogy Hagi ilyen látványosan védelmébe vette Comant, szemlézte a Gazeta Sporturilor. Mihai Stoica, az FCSB vezérigazgatója – 2012 óta, tehát jól ismeri Coman képességeit – szerint a futballista erősségei nem a csatárposzton domborodnak ki, ott nincs neki elég terület, amit meg tudna futni.
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