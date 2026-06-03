Bemutatkozott a románok új kapitánya, a nyilatkozata miatt máris össztűz alá került

Basarab Panduru korábbi válogatott játékos pedig így vélekedett a katari légiósról: – Hagi mindig azt mondta nekünk, hogy Coman gyerekkorában a legjobbak között játszott, sok gólt szerzett.

De bevallom, nem számítottam rá, hogy sokat fog most csinálni, mert már egy hónapja nem is játszott a klubcsapatában. Esély sincs rá, hogy a legjobb formáját hozza.

A román válogatott június hatodikán, szombaton a labdarúgó-vb-ről szintén lemaradt Walest fogadja felkészülési mérkőzésen. Románia – hasonlóan Magyarországhoz – ősszel a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepel, ellenfelei Svédország, Bosznia-Hercegovina és Lengyelország lesznek. A grúzokkal a mieink is találkozni fognak ősszel az NL-sorozatban.