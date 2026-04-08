Bölöni László teljesen összetört, megrendítő vallomást tett Romániában

Románia gyászol: a tragikus hirtelenséggel elhunyt edzőlegenda, Mircea Lucescu halálhírével és a róla szóló megemlékezésekkel van tele a sajtó. Megszólalt Bölöni László is, aki annak idején Lucescu hívására tért vissza a román válogatottba a kommunista rezsim eltiltása után. A román futball magyar származású legendája teljesen összetört Lucescu halála miatt, és megrendítő vallomást tett az utolsó beszélgetésükről.

2026. 04. 08. 11:00
A románok szerint Bölöni László teljesen összetört Mircea Lucescu halála miatt Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP
A román sportlap, a Gazeta Sporturilor azt írja, hogy Bölöni László teljesen összetört Mircea Lucescu halálhíre miatt. A nyolcvanévesen elhunyt román edzőlegenda tragikus hirtelenséggel ment el: két hete még szövetségi kapitányként irányította a román válogatottat a Törökország ellen 1-0-ra elveszített világbajnoki pótselejtezőn. Ezt követően a csapat egyik edzésén rosszul lett, március 29. óta kórházban ápolták, szívrohama volt, és kedden erősítették meg a halálát.

Mircea Lucescu március 26-án még szövetségi kapitányként vezette a román válogatottat, Bölöni László is megdöbbent a halálán Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Bölöni és Lucescu kapcsolata a román válogatottoz is kötődik: utóbbi akkor is a szövetségi kapitány volt, amikor az 1984-es Európa-bajnoki selejtezősorozatban emlékezetes győzelmet arattak Olaszország ellen, méghozzá úgy, hogy Bölöni szerezte a mérkőzés egyetlen gólját.

Bölöni László megrendítő vallomása az utolsó beszélgetésről

A román lap leírása szerint Bölöni a sokktól elcsukló hangon nyilatkozott Mircea Lucescu elvesztése miatt.

– Bocsássanak meg, de nem hiszem, hogy ez most a megfelelő pillanat, nem tudok erről beszélni – hárította el elsőre a kérdést, aztán mégis, megrendülten beszélni kezdett. – Reméltem, hogy csoda történik, hallgattam a híreket, félóránként néztem az összes csatornát, hátha jön egy jobb hír. Nagy ember volt…

Az utolsó beszélgetésünkkor azt mondtam neki, hagyja a fenébe a futballt, mert már nincs mit bizonyítania, mindent elért, mindent megcsinált. De a futball tartotta életben. Nem mondhatom, hogy a futball ölte meg, ezt nem állíthatom

– fogalmazott Bölöni.

Hozzátette, hogy Lucescu nyugodtabb időskort is érdemelhetett volna:

– Különleges életet élt, azt csinálta, amit szeretett, de vannak pillanatok, amikor a valóság keserű. Az élet nem mindig rózsaszín, jönnek ilyen pillanatok is. Szép lett volna, ha jobban élvezheti az öregkort, a nyugdíjas éveket. Nyugodtan, anélkül, hogy mindezen keresztül kelljen mennie. De így kellett lennie. Kár érte. Részvétem a családnak!

Mircea Lucescu hívta vissza a válogatottba a magyar legendát

Mircea Lucescu nevéhez kötődik Bölöni visszatérése a román válogatottba 1981-ben, miután a kommunista rezsim korábban eltiltotta őt. Ezt követte a már említett, 1983-as Olaszország elleni győzelem is.

– Nem láttam olyan edzőt, aki többet tehetett volna a futballért. Egyszerű dolgoktól indult, és rendkívül nehéz szintig jutott el, a megoldásai pedig az intelligenciában és a bátorságban rejlettek. Bátorság a munkához és intelligencia ahhoz, hogy meggyőzze az embereket az elképzeléseiről. Senki nem adott többet, mint Mircea. Lucescu forradalmasította a futballt, új szemléletet hozott az edzésmódszerekbe és a csapatépítésbe – mondta Bölöni még 2025 júliusában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszolga

Tiszások…

Bayer Zsolt avatarja

A gyáva népet nem a nyomor bélyegzi szolgává.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

