Djokovics fricskája Sinner legyőzése után: Köszönöm, hogy visszavonultattatok!

Sokan vágtak neki nagy célokkal az Australian Opennek. Alexander Zverev évek óta első GS-sikerét kergeti, de ez továbbra is várat magára, mert a német öt szettben elbukta a Carlos Alcaraz elleni elődöntőt. Utóbbi teljessé tenné a karrier Grand Slamjét, azaz a Roland Garros, a Wimbledon és a US Open után végre Melbourne-ben is szeretné megkaparintani a trófeát. Ugyanez volt igaz a női mezőnyben Iga Swiatekre is, de ő már a négy közé sem jutott be. Jannik Sinner zsinórban harmadszor szerette volna megnyerni az Australian Opent, amire az Open-érában eddig csak Novak Djokovics volt képes. Pechjére ezt a szerb kiválóság nem akarta megengedni, és pénteken öt szettben búcsúztatta a címét így megvédeni nem tudó olaszt.

Általában fordított a felállás, és Djokovics (balra) gratulál Sinnernek Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Djokovicsnak voltak tartalékai

A legnagyobb célt persze még nem említettük, ami Djokovicsé, ő 25. Grand Slam-diadalára hajt, amivel egyeduralkodó lenne a teniszben – a férfiaknál már most is ő a legsikeresebb, de hozzá hasonlóan Margaret Court is 24 GS-győzelemmel büszkélkedhet. Nagy kérdés volt, hogy összejöhet-e ez Djokovicsnak, hiszen már 38 éves, 2023 óta nem szerepelt a négy nagy torna fináléjában, mert azokat manapság mindig Alcaraz és Sinner vívja.

Nos, pénteken Djokovics vetett véget ennek a sorozatnak. Pedig Sinner kezdte jobban a nagy meccset, 3:0-ra elhúzott, és aztán meg sem állt a szett megnyeréséig. A másodikban fordított volt a forgatókönyv, Djokovics vitt végig egy korai bréket,

a harmadikban viszont a lehető legrosszabb pillanatban veszítette el az adogatását, így újra Sinner állt jobban a játszmákat tekintve. Ezek után már talán sokan leírták a teniszlegendát, de nem szabad elfelejteni, hogy neki lényegesebb könnyebb útja volt az elődöntőig, mint a kvartett másik három tagjának: a negyeddöntőben mindössze két szettet játszott le és veszített el Lorenzo Musettivel szemben, mielőtt az olasz feladta volna a meccset, az azt megelőző fordulóban pedig Djokovicsnak ütőt sem kellett ragadnia, mert a cseh Jakub Mensík sérülés miatt visszalépett.

Ez persze nem garantálta Djokovics sikerét Sinner ellen, de amikor a rivális a szetteket tekintve 2:1-re vezetett, voltak még tartalékai a veterán klasszisnak. A Sinner elleni negyedik játszmában azonnal brékelt, nem volt kérdés az egyenlítés, az ötödikben pedig hiába voltak az olasznak többször is bréklabdái, végül ő bukta el először az adogatását, ez pedig végzetesnek bizonyult, Djokovics 5:3-as vezetésnél már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.