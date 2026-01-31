Djokovics fricskája Sinner legyőzése után: Köszönöm, hogy visszavonultattatok!

Novak DjokovicsteniszJannik SinnerAustralian Open

Kevesen fogadtak volna arra, hogy nem a címvédő Jannik Sinner és a világelső Carlos Alcaraz vívja idén az Australian Open döntőjét, pedig ez a helyzet. Mindkettejüket hatalmas csatára késztették az öt szettre nyúlt elődöntőjükben, de míg a spanyol hozta a magáét, az olasz elbukott Novak Djokovics ellen. A 38 éves szerb legenda pályafutása huszonötödik Grand Slam-győzelmére hajt, és a pénteki győzelmét úgy élte meg, mintha ezt már szinte el is érte volna.

2026. 01. 31. 5:35
Sokan vágtak neki nagy célokkal az Australian Opennek. Alexander Zverev évek óta első GS-sikerét kergeti, de ez továbbra is várat magára, mert a német öt szettben elbukta a Carlos Alcaraz elleni elődöntőt. Utóbbi teljessé tenné a karrier Grand Slamjét, azaz a Roland Garros, a Wimbledon és a US Open után végre Melbourne-ben is szeretné megkaparintani a trófeát. Ugyanez volt igaz a női mezőnyben Iga Swiatekre is, de ő már a négy közé sem jutott be. Jannik Sinner zsinórban harmadszor szerette volna megnyerni az Australian Opent, amire az Open-érában eddig csak Novak Djokovics volt képes. Pechjére ezt a szerb kiválóság nem akarta megengedni, és pénteken öt szettben búcsúztatta a címét így megvédeni nem tudó olaszt.

Djokovicsnak voltak tartalékai

A legnagyobb célt persze még nem említettük, ami Djokovicsé, ő 25. Grand Slam-diadalára hajt, amivel egyeduralkodó lenne a teniszben – a férfiaknál már most is ő a legsikeresebb, de hozzá hasonlóan Margaret Court is 24 GS-győzelemmel büszkélkedhet. Nagy kérdés volt, hogy összejöhet-e ez Djokovicsnak, hiszen már 38 éves, 2023 óta nem szerepelt a négy nagy torna fináléjában, mert azokat manapság mindig Alcaraz és Sinner vívja.

Nos, pénteken Djokovics vetett véget ennek a sorozatnak. Pedig Sinner kezdte jobban a nagy meccset, 3:0-ra elhúzott, és aztán meg sem állt a szett megnyeréséig. A másodikban fordított volt a forgatókönyv, Djokovics vitt végig egy korai bréket, 

a harmadikban viszont a lehető legrosszabb pillanatban veszítette el az adogatását, így újra Sinner állt jobban a játszmákat tekintve. Ezek után már talán sokan leírták a teniszlegendát, de nem szabad elfelejteni, hogy neki lényegesebb könnyebb útja volt az elődöntőig, mint a kvartett másik három tagjának: a negyeddöntőben mindössze két szettet játszott le és veszített el Lorenzo Musettivel szemben, mielőtt az olasz feladta volna a meccset, az azt megelőző fordulóban pedig Djokovicsnak ütőt sem kellett ragadnia, mert a cseh Jakub Mensík sérülés miatt visszalépett.

Ez persze nem garantálta Djokovics sikerét Sinner ellen, de amikor a rivális a szetteket tekintve 2:1-re vezetett, voltak még tartalékai a veterán klasszisnak. A Sinner elleni negyedik játszmában azonnal brékelt, nem volt kérdés az egyenlítés, az ötödikben pedig hiába voltak az olasznak többször is bréklabdái, végül ő bukta el először az adogatását, ez pedig végzetesnek bizonyult, Djokovics 5:3-as vezetésnél már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Djokovics már-már Grand Slam-győzelmet ünnepelt

A szerb játékos nehezen találta a szavakat a pályán adott interjújában, később azonban már összeszedetten nyilatkozott. John McEnroe szavaira is reagált, aki szerint talán ez volt Djokovics valaha volt legnagyszerűbb mérkőzése.

– Őszintén szólva nem merném kijelenteni, hogy ez volt a valaha volt legjobb teljesítményem, de mindenképpen az elmúlt néhány év legjobbja. A körülményeket figyelembe véve – egy elődöntő Sinner ellen, aki az elmúlt pár évben élete legjobb teniszét játssza, különösen itt, kétszeres címvédőként – ennél jobbat nehéz elképzelni. Amikor elkezdtem a felkészülést az új szezonra és kitűztem a céljaimat, nem titkoltam, hogy a Grand Slameken szeretném a legjobb teniszemet játszani. Egyre nehezebb számomra megtalálni a motivációt, és kérdéseket teszek fel magamnak: Mit várok el magamtól? Azt képzeltem el, hogy idén a Grand Slamek végső szakaszában Jannik és Carlos ellen játszom, nagy csatákat vívunk, és mindent beleadok. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt már az év első Grand Slamjén megélhettem. Ez egy nagy győzelem. Rendkívül büszke és nagyon boldog vagyok, és meg is könnyebbültem, mert fizikailag rendkívül megterhelő és kimerítő meccs volt.

És vasárnap 9.30-kor máris következik a Carlos Alcaraz elleni döntő. Djokovics leszögezte, az edzést elfelejti, csak a regenerálódásra koncentrál, hogy többé-kevésbé felfrissülve játszhasson a fináléban. Abban bízhat, hogy a játéka egyik meccsről a másikra sokat javult, Sinner ellen nyoma sem volt a Musetti elleni mérkőzésen való elégedetlenségének.

Mindig vannak kétségeim, de sosem veszítem el az önbizalmam. Tudom, hogy hirtelen rengeteg „szakértő” jelent meg, akik az elmúlt néhány évben többször is visszavonultattak volna, vagy már vissza is vonultattak engem. Szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani, mert erőt adtak nekem. Motivációt adtak ahhoz, hogy bebizonyítsam, tévednek — és ezt ma este meg is tettem. Nekem ez nem volt meglepetés. Tudom, mire vagyok képes

fogalmazott Djokovics, mielőtt rátért volna a döntőre: – Egy Grand Slam-döntőnek nyilván óriási a tétje, de számomra ez nem különbözik bármely másik nagy meccstől, amit játszom. A felkészülésem pontosan olyan, amilyennek lennie kell. Tavaly itt egy rendkívül megterhelő mérkőzésen legyőztem őt, most meglátjuk, mennyire leszünk frissek, ő is, én is. Neki is nagy meccse volt, viszont tizenöt–tizenhat évvel fiatalabb nálam, így azt gondolom, ő könnyebben regenerálódik. De nagyon várom. Azért teniszezem versenyszerűen, hogy eljuthassak a Grand Slam-döntőkbe. Itt vagyok, úgyhogy semmire sem panaszkodhatok. Most egyszerűen csak megpróbálom kiélvezni ezeket a pillanatokat. A döntőn majd később gondolkodom, mert 

ez a siker nekem szinte egy Grand Slam-győzelemmel ér fel.

Sinner az elődöntő utáni vereség után elismerte, nagyon fájnak neki a történtek, sok remek lehetőséget hagyott kihasználatlanul a mérkőzés során. Mint mondta, mindketten jól játszottak, és sajnos ez alkalommal ő került ki vesztesen a hullámvasútszerű meccsből.

 

