Rosszul lett a világelső, balhés elődöntő az Australian Openen

Világelsőként egyértelműen Carlos Alcaraz számított a mérkőzés esélyesének, de a Melbourne-re rászakadó hőség befolyásolhatta a meccset, akár Alexander Zverev oldalára, hiszen a 22 éves spanyol teniszezővel is megesett már, hogy megviselték a körülmények. Emlékezetes például, hogy a Roland Garros 2023-as elődöntőjében Alcaraz görcs miatt kapott ki Novak Djokovicstól.
Az első szettet simán hozta Carlos Alcaraz (6:4), a másodikat már csak brékhátrányból felállva, rövidítésben, nagy küzdelemben (7-5) nyerte meg 7:6-ra.
Közbeszólt a hőség, Carlos Alcaraz görcs miatt szenvedett
A harmadik szettben fej fej mellett haladt a Alcaraz és Zverev. Először 3:3-nál lehetett észlelni, mintha Alcaraznak egészségügyi gondjai lennének, a stábjával is beszélt, hogy mitévő legyen. Később már nyilvánvalóvá vált, hogy görcs miatt szenved. 4:4 után még hozta az adogatójátékát, így 5:4-re vezetett, aztán egészségügyi szünetet kért.
Zverev élesen reklamált, részben okkal, hiszen görcs miatt nem lehet kérni ápolást.
Az ápolás sem sokat ért, Alcaraz a mozgását redukálva próbált játszani, így is megszorongatta a németet, aki 40-30 után hozta a játékot (5:5).
Alcaraz ezután is szenvedett, önmagához képest gyengén szervált, mégis hozta a következő game-et (6:5), azaz ismét egy játékra volt a győzelemtől. Amikor leült szünetre, már mosolygott...
Zverevet is megzavarta a különös helyzet, azt gondolhattuk volna, simán hozza a szerva game-et, de megint meg kellett érte küzdenie. 6:6 után következett a rövidítés. Alcaraznak esélye sem volt, Zverev 7-3-ra megnyerte és vele a harmadik szettet, azaz 2-1-re szépített.
A világelső nem adta fel a Zverev elleni elődöntőt az Australian Openen
Igazából csak az lehetett kérdéses, hogy Alcaraz feladja-e, vagy vállalja a szenvedést és folytatja. Folytatta, de előbb ismét ápolták, ekkor vitán felül engedélyezetten. Talán abban bízott, hogy csökken a hőmérséklet, és javul az állapota.
Javult is az idővel Alcaraz mozgása, de újabb rövidítést veszített, így nem tudta elkerülni a döntő játszmát.
