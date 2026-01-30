Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Australian Openalexander zverevCarlos Alcaraz

Rosszul lett a világelső, balhés elődöntő az Australian Openen

A hőség a legfontosabb tényező az első elődöntőben a férfiaknál az Australian Openen. Carlos Alcaraz az első két szettben (6:4, 7:6) dominált, a harmadikban azonban görcs kínozta, orvosi ápolást vett igénybe, ami miatt Alexander Zverev, ha nem is sportszerűen, de okkal reklamált. A 28 éves német szépített 2-1-re, majd kiharcolta a döntő játszmát. A másik ágon Jannik Sinner és Novak Djokovics mérkőzése magyar idő szerint 9.30-kor kezdődött volna, de csúszni fog Alcarazék maratoni mérkőzése miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 7:59
Carlos Alcarazt görcs miatt ápolják az Alexander Zverev elleni elődöntőben az Australian Openen Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Világelsőként egyértelműen Carlos Alcaraz számított a mérkőzés esélyesének, de a Melbourne-re rászakadó hőség befolyásolhatta a meccset, akár Alexander Zverev oldalára, hiszen a 22 éves spanyol teniszezővel is megesett már, hogy megviselték a körülmények. Emlékezetes például, hogy a Roland Garros 2023-as elődöntőjében Alcaraz görcs miatt kapott ki Novak Djokovicstól.

Carlos Alcaraz a hőség, görcs miatt szenvedett az Alexander Zverev elleni elődöntőben az Australian Openen
Carlos Alcaraz a hőség, görcs miatt szenvedett az Alexander Zverev elleni elődöntőben az Australian Openen Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Az első szettet simán hozta Carlos Alcaraz (6:4), a másodikat már csak brékhátrányból felállva, rövidítésben, nagy küzdelemben (7-5) nyerte meg 7:6-ra.

Közbeszólt a hőség, Carlos Alcaraz görcs miatt szenvedett

A harmadik szettben fej fej mellett haladt a Alcaraz és Zverev. Először 3:3-nál lehetett észlelni, mintha Alcaraznak egészségügyi gondjai lennének, a stábjával is beszélt, hogy mitévő legyen. Később már nyilvánvalóvá vált, hogy görcs miatt szenved. 4:4 után még hozta az adogatójátékát, így 5:4-re vezetett, aztán egészségügyi szünetet kért.

Zverev élesen reklamált, részben okkal, hiszen görcs miatt nem lehet kérni ápolást.

Az ápolás sem sokat ért, Alcaraz a mozgását redukálva próbált játszani, így is megszorongatta a németet, aki 40-30 után hozta a játékot (5:5).

Alcaraz ezután is szenvedett, önmagához képest gyengén szervált, mégis hozta a következő game-et (6:5), azaz ismét egy játékra volt a győzelemtől. Amikor leült szünetre, már mosolygott...

Zverevet is megzavarta a különös helyzet, azt gondolhattuk volna, simán hozza a szerva game-et, de megint meg kellett érte küzdenie. 6:6 után következett a rövidítés. Alcaraznak esélye sem volt, Zverev 7-3-ra megnyerte és vele a harmadik szettet, azaz 2-1-re szépített.

A világelső nem adta fel a Zverev elleni elődöntőt az Australian Openen

Igazából csak az lehetett kérdéses, hogy Alcaraz feladja-e, vagy vállalja a szenvedést és folytatja. Folytatta, de előbb ismét ápolták, ekkor vitán felül engedélyezetten. Talán abban bízott, hogy csökken a hőmérséklet, és javul az állapota.

Javult is az idővel Alcaraz mozgása, de újabb rövidítést veszített, így nem tudta elkerülni a döntő játszmát.

Az ötödik játszma elején Zverev azonnal brékelni tudott.

A másik ágon Novak Djokovics és Jannik Sinner játszik majd, a tervek szerint 9.30-kor kezdtek volna, de akár bő egy órát is csúszhat a kezdés.

Cikkünket frissítjük a végeredménnyel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.