Djokovics, Sinner és Alcaraz is rekordra hajt, Zverev szabadulna tőle

Novak Djokovics a múlt héten visszalépett az Australian Open adelaide-i felvezetőtornájától, a melbourne-i Grand Slam-tornát viszont 2005-ös debütálása óta csak egyszer, 2022-ben hagyta ki, amikor kitoloncolták az országból . Ha a huszonnégy Grand Slam-trófeájával és tíz Australian Open-győzelmével egyaránt csúcstartó szerb teniszlegenda megfelelő fizikai állapotba kerül, 81. Grand Slam-szereplésével beállítja Roger Federer és Feliciano López csúcsát. Az esélyesek rangsorában viszont korábbi sikerei dacára a legfeljebb a harmadik helyen szerepel Djokovics neve a címvédő Jannik Sinner és a karrier Grand Slamre hajtó Carlos Alcaraz mögött.
Djokovics, Sinner és Alcaraz esetében közös pont, hogy egyikük sem játszott idén tétmeccset az Australian Open előtt, ez egyetlen más indulóra sem igaz sem a férfi, sem a női élmezőnyből.
Sinner Djokovics rekordjára tör
A legnagyobb esélyes a címvédő, Jannik Sinner, aki arra hajt idén, amire az Open-érában eddig csak Novak Djokovics volt képes: egymás utáni harmadik évben is megnyerné az Australian Opent. Djokovics ezt a triplázást kétszer is (2011–13, 2019–21) elérte, a 24 éves Sinner itt még értelemszerűen nem tarthat, a 2024-es melbourne-i győzelme a legelső Grand Slam-trófeáját jelentette. Az olasz teniszező elképesztően megbízhatóan hozza a kiemelkedő színvonalat, Sinner tavaly az összes Grand Slam-tornán bejutott a döntőbe.
Mire megy Alcaraz az edzőváltás után?
Idén viszont nem Sinner, hanem nagy riválisa, Carlos Alcaraz lesz az első kiemelt. A spanyol világelső a másik három Grand Slam-tornát (Roland Garros, Wimbledon, US Open) már két-két alkalommal megnyerte, Ausztráliában viszont még az elődöntőbe sem jutott be, tavaly a negyeddöntőben Djokovics állította meg. Hogy Alcaraz mennyire nincs lemaradva semmiről: ha a legjobb négy közé jut, 22 évesen még idén is minden idők legfiatalabb játékosa lenne, aki mind a négy GS-helyszínen játszott már legalább egy elődöntőt.
Alcaraz szintjén persze nem az elődöntő, hanem csakis a tornagyőzelem, azaz a karrier Grand Slam teljessé tétele lehet a cél.
A spanyol teniszező decemberben váratlanul megvált edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, Toni Nadal azonban úgy véli, a szakítás nem fogja visszavetni Alcaraz teljesítményét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!