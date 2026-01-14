Djokovics, Sinner és Alcaraz is rekordra hajt, Zverev szabadulna tőle

Novak Djokovics a múlt héten visszalépett az Australian Open adelaide-i felvezetőtornájától, a melbourne-i Grand Slam-tornát viszont 2005-ös debütálása óta csak egyszer, 2022-ben hagyta ki, amikor kitoloncolták az országból . Ha a huszonnégy Grand Slam-trófeájával és tíz Australian Open-győzelmével egyaránt csúcstartó szerb teniszlegenda megfelelő fizikai állapotba kerül, 81. Grand Slam-szereplésével beállítja Roger Federer és Feliciano López csúcsát. Az esélyesek rangsorában viszont korábbi sikerei dacára a legfeljebb a harmadik helyen szerepel Djokovics neve a címvédő Jannik Sinner és a karrier Grand Slamre hajtó Carlos Alcaraz mögött.

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz az Australian Open két esélyese, a többiek jobbára csak a két klasszis hátát nézik (Fotó: AFP/Jung Yeon-Je)

Djokovics, Sinner és Alcaraz esetében közös pont, hogy egyikük sem játszott idén tétmeccset az Australian Open előtt, ez egyetlen más indulóra sem igaz sem a férfi, sem a női élmezőnyből.

Sinner Djokovics rekordjára tör

A legnagyobb esélyes a címvédő, Jannik Sinner, aki arra hajt idén, amire az Open-érában eddig csak Novak Djokovics volt képes: egymás utáni harmadik évben is megnyerné az Australian Opent. Djokovics ezt a triplázást kétszer is (2011–13, 2019–21) elérte, a 24 éves Sinner itt még értelemszerűen nem tarthat, a 2024-es melbourne-i győzelme a legelső Grand Slam-trófeáját jelentette. Az olasz teniszező elképesztően megbízhatóan hozza a kiemelkedő színvonalat, Sinner tavaly az összes Grand Slam-tornán bejutott a döntőbe.

Mire megy Alcaraz az edzőváltás után?

Idén viszont nem Sinner, hanem nagy riválisa, Carlos Alcaraz lesz az első kiemelt. A spanyol világelső a másik három Grand Slam-tornát (Roland Garros, Wimbledon, US Open) már két-két alkalommal megnyerte, Ausztráliában viszont még az elődöntőbe sem jutott be, tavaly a negyeddöntőben Djokovics állította meg. Hogy Alcaraz mennyire nincs lemaradva semmiről: ha a legjobb négy közé jut, 22 évesen még idén is minden idők legfiatalabb játékosa lenne, aki mind a négy GS-helyszínen játszott már legalább egy elődöntőt.

Alcaraz szintjén persze nem az elődöntő, hanem csakis a tornagyőzelem, azaz a karrier Grand Slam teljessé tétele lehet a cél.

A spanyol teniszező decemberben váratlanul megvált edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, Toni Nadal azonban úgy véli, a szakítás nem fogja visszavetni Alcaraz teljesítményét.