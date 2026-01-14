Australian OpenFucsovics MártonBabos TímeaIga SwiatekNovak DjokovicsJannik SinnerCarlos AlcarazMarozsán FábiánArina Szabalenka

Djokovics, Sinner és Alcaraz is rekordra hajt, Zverev szabadulna tőle

Január 18-án, vasárnap elkezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open. Carlos Alcaraz teljessé tenné a karrier Grand Slamjét, akárcsak a női mezőnyben Iga Swiatek. A címvédő Jannik Sinner Novak Djokovics csúcsának beállításában bízik, a tízszeres Australian Open-bajnok Djokovics maga is beállíthat egy rekordot, ehhez csak pályára kell lépnie. Hét magyar teniszező is játszik a melbourne-i tornán.

Koczó Dávid
2026. 01. 14. 5:37
A 2024-es Australian Open-elődöntő volt az őrségváltás: Jannik Sinner nyert a tízszeres bajnok Novak Djokovics ellen, s azóta sem kapott ki Melbourne-ben Fotó: AFP/Lillian Suwanrumpha
Novak Djokovics a múlt héten visszalépett az Australian Open adelaide-i felvezetőtornájától, a melbourne-i Grand Slam-tornát viszont 2005-ös debütálása óta csak egyszer, 2022-ben hagyta ki, amikor kitoloncolták az országból . Ha a huszonnégy Grand Slam-trófeájával és tíz Australian Open-győzelmével egyaránt csúcstartó szerb teniszlegenda megfelelő fizikai állapotba kerül, 81. Grand Slam-szereplésével beállítja Roger Federer és Feliciano López csúcsát. Az esélyesek rangsorában viszont korábbi sikerei dacára a legfeljebb a harmadik helyen szerepel Djokovics neve a címvédő Jannik Sinner és a karrier Grand Slamre hajtó Carlos Alcaraz mögött.

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz az Australian Open két esélyese, a többiek jobbára csak a két klasszis hátát nézik
Jannik Sinner és Carlos Alcaraz az Australian Open két esélyese, a többiek jobbára csak a két klasszis hátát nézik (Fotó: AFP/Jung Yeon-Je)

Djokovics, Sinner és Alcaraz esetében közös pont, hogy egyikük sem játszott idén tétmeccset az Australian Open előtt, ez egyetlen más indulóra sem igaz sem a férfi, sem a női élmezőnyből.

Sinner Djokovics rekordjára tör

A legnagyobb esélyes a címvédő, Jannik Sinner, aki arra hajt idén, amire az Open-érában eddig csak Novak Djokovics volt képes: egymás utáni harmadik évben is megnyerné az Australian Opent. Djokovics ezt a triplázást kétszer is (2011–13, 2019–21) elérte, a 24 éves Sinner itt még értelemszerűen nem tarthat, a 2024-es melbourne-i győzelme a legelső Grand Slam-trófeáját jelentette. Az olasz teniszező elképesztően megbízhatóan hozza a kiemelkedő színvonalat, Sinner tavaly az összes Grand Slam-tornán bejutott a döntőbe.

Mire megy Alcaraz az edzőváltás után?

Idén viszont nem Sinner, hanem nagy riválisa, Carlos Alcaraz lesz az első kiemelt. A spanyol világelső a másik három Grand Slam-tornát (Roland Garros, Wimbledon, US Open) már két-két alkalommal megnyerte, Ausztráliában viszont még az elődöntőbe sem jutott be, tavaly a negyeddöntőben Djokovics állította meg. Hogy Alcaraz mennyire nincs lemaradva semmiről: ha a legjobb négy közé jut, 22 évesen még idén is minden idők legfiatalabb játékosa lenne, aki mind a négy GS-helyszínen játszott már legalább egy elődöntőt.

Alcaraz szintjén persze nem az elődöntő, hanem csakis a tornagyőzelem, azaz a karrier Grand Slam teljessé tétele lehet a cél.

A spanyol teniszező decemberben váratlanul megvált edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, Toni Nadal azonban úgy véli, a szakítás nem fogja visszavetni Alcaraz teljesítményét.

Nyer-e még Grand Slam-tornát Novak Djokovics?

Alcaraz és Sinner tavaly magasan kiemelkedett a férfiteniszezők közül, a harmadik helyre mögöttük viszont még mindig a harmincnyolc éves Novak Djokovics kívánkozik, aki 2025-ben mind a négy Grand Slam-tornán elődöntőt vívott. A fizikai állapotával kapcsolatban pályafutása hátralévő részében folyamatosan lesznek kétségek, s Djokovics is nyilatkozott már úgy, hogy inkább máshol lehet jobb esélye a fiatalabbak ellen, ahol csak két szettet kell nyerni egy-egy győzelemhez. Aligha próbálná azonban még kitolni 2028-ig a pályafutását a szerb, ha nem hinne abban, hogy még megszerezheti a 25. GS-címet.

Zverev nem kívánt csúcsa, Medvegyev és Cicipasz visszatér?

Sok rekordról volt már szó, Alexander Zverev azonban nagyon szívesen megszabadulna a sajátjától. A német teniszező Tomás Berdychet is lehagyta, s immár ő töltötte a legtöbb hetet az ATP-világranglista top 10-ében anélkül, hogy egyetlen Grand Slam-trófeát is nyert volna. Tavaly Ausztráliában Zverev döntős volt, de idén nem alakulhat úgy a sorsolás, hogy a négy között egy Alcaraz által kizsigerelt, sérült Djokovics jusson neki.

Az elmúlt évek döntős vesztesei közül 2025 a visszaesés idénye volt Danyiil Medvegyev és Sztefanosz Cicipasz számára is. Idén azonban mindketten jól kezdtek: Medvegyev tornát nyert, Cicipasz Taylor Fritzet is legyőzve veretlen maradt a United-kupán. A 11. kiemelt orosznak a sormintát nézve 2020, 2022 és 2024 után újra döntőt kellene játszania, Cicipasz pedig 30. kiemeltként már a harmadik fordulóban összeakadhat a legnagyobb esélyesekkel, s ez különösen Sinner esetében lehetne pikáns, hiszen két Australian Open-győzelme előtt 2022-ben és 2023-ban is Cicipasz állította meg Melbourne-ben az olaszt.

Australian Open: búcsúzik a korábbi bajnok

Djokovics és Sinner mellett mindössze még egy korábbi bajnok lesz az Australian Open mezőnyében, s ő is utoljára: a 2014-es győztes, a 40 éves Stan Wawrinka a búcsúidényét tölti 2026-ban, s szabadkártyát kapott az ausztrál szervezőktől, akik vélhetően majd búcsúünnepséggel is készülnek.

Mikor kezdődik az Australian Open?

Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is 15 napos lesz, azaz már január 18-án, vasárnap elkezdődik az Australian Open. A főtábla sorsolását csütörtökön, magyar idő szerint hajnali fél ötkor tartják.

Szabalenka és Swiatek: feszült álomdöntő lesz?

Míg a férfiaknál a címvédővel kellett kezdeni az esélyesek sorát, a nőknél meglepetés lenne, ha Madison Keys meg tudná ismételni a tavalyi sikerét. Az amerikai játékos 2025-ben az elődöntőben meccslabdáról fordított Iga Swiatek ellen, majd a döntőben Arina Szabalenka ellen is nyerni tudott. Keys címvédőként is csak kilencedik kiemelt lesz idén, a világelső Szabalenka és az Alcarazhoz hasonlóan a karrier Grand Slamre hajtó Swiatek foglalja el a torna előtti rangsorban az első és a második helyet. (Soha korábban nem volt még olyan, hogy ugyanazon a tornán a férfi és a női győztes is a karrier Grand Slamet ünnepelhette.)

Szabalenka és Swiatek is trófeával kezdte az évet, igaz, utóbbi két veresége ellenére ünnepelhetett a vegyes csapatoknak rendezett United-kupa végén.

S a világ két legjobb női játékosa kisebb konfliktusba is keveredett egymással az év elején, Szabalenka Kyrgios elleni meccsét Swiatek szükségtelennek nevezte, hangsúlyozva: a női tenisz immár megáll a saját lábán.

Bár az elmúlt szűk négy évben csak ők ketten álltak a WTA-világranglista élén, Szabalenka és Swiatek még nem vívott Grand Slam-döntőt egymás ellen. Ahhoz, hogy a párosítás létrejöjjön, az amerikaiak remek sorozatának lezárulása kell: a legutóbbi öt GS-tornán kivétel nélkül volt amerikai döntős, ráadásul négy különböző játékosnak (Keys, Gauff, Pegula, Anisimova) köszönhetően.

Hány magyar teniszező szerepel az Australian Open főtábláján?

Piros Zsombor korai selejtezős búcsújával eldőlt, hogy idén hét magyar játékosnak szoríthatunk az Australian Open alatt. Marozsán Fábián és Bondár Anna egyesben és párosban is nevezett a Grand Slam-tornára, amelyen Fucsovics Márton, Gálfi Dalma és Udvardy Panna egyesben, Babos Tímea és Stollár Fanny párosban lesz érdekelt.

Bár a tavalyi év végén Babos WTA-vb-döntőt játszhatott, új párja, Leylah Fernandez oldalán nem lesz kiemelt, ellentétben Stollárral, akit Kato Mijuval a 15. helyen rangsoroltak a torna előtt. Babos az Australian Open után hosszabb szünetet tart, a családalapításra koncentrál, de tervez még visszatérni a teniszpályára.

 

