Egy ász a slusszpoén, új uralkodónő Melbourne-ben

A döntő eleje azonnal megadta az alaphangot. Szabalenka rögtön elveszítette első adogatójátékát, Ribakina pedig higgadt, pontos alapvonaljátékkal jelezte: készen áll élni a lehetőséggel. Az első szettben a kazah teniszező magabiztosan őrizte előnyét, miközben Szabalenka hiába próbálta erőből megtörni ellenfele ritmusát. Bréklabdákig ugyan eljutott, de visszabrékelni nem tudott, így az első játszma Ribakináé lett 6:4-re.

Arina Szabalenka nehezen viselte a vereséget Jelena Ribakina ellen az Australian Open döntőjében. Fotó: AFP/Izhar Khan

Szabalenka egyenlített

A második szettben azonban érezhetően fordult a lendület. Szabalenka egyre bátrabban lépett be az ütéseibe, nőtt az első szervák hatékonysága, és a labdamenetekben is több volt a kezdeményezés. A szett közepén ő brékelt, majd ettől kezdve már kontrollálta az eseményeket. Ribakina ekkor kevésbé találta a fonalat, Szabalenka pedig rutinosan hozta le a játszmát, kiegyenlítve a döntőt.

Öt játék zsinórban, ász a végén, Ribakina az Australian Open új győztese

A döntő szett elején úgy tűnt, beigazolódik a papírforma. Szabalenka 3:0-ra elhúzott, agresszíven támadott, Ribakina pedig láthatóan védekezésre kényszerült.

Ám ekkor jött a fordulat: a kazah teniszező ritmust váltott, pontosabb lett a fogadása, és zsinórban öt játékot nyerve 5:3-ra fordított.

Szabalenka még próbált kapaszkodni, de Ribakina nem remegett meg: 6:4-nél egy ásszal zárta le a finálét, stílszerűen pontot téve a csaknem két és fél órás csatára.