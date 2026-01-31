Rendkívüli

Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

Australian OpenJelena RibakinaArina Szabalenka

Egy ász a slusszpoén, új uralkodónő Melbourne-ben

Némi meglepetésre a kazah Jelena Ribakina nyerte a női egyest a 2026-os Australian Openen, miután a döntőben 6:4, 4:6, 6:4-re legyőzte a fehérorosz Arina Szabalenkát. A 2022-es wimbledoni diadal után ez Ribakina pályafutásának második Grand Slam-trófeája.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 12:16
Jelena Ribakina az Australian Open új királynőke Fotó: MARTIN KEEP Forrás: AFP
A döntő eleje azonnal megadta az alaphangot. Szabalenka rögtön elveszítette első adogatójátékát, Ribakina pedig higgadt, pontos alapvonaljátékkal jelezte: készen áll élni a lehetőséggel. Az első szettben a kazah teniszező magabiztosan őrizte előnyét, miközben Szabalenka hiába próbálta erőből megtörni ellenfele ritmusát. Bréklabdákig ugyan eljutott, de visszabrékelni nem tudott, így az első játszma Ribakináé lett 6:4-re.

Arina Szabalenka nehezen viselte a vereséget Jelena Ribakina ellen az Australian Open döntőjében
Arina Szabalenka nehezen viselte a vereséget Jelena Ribakina ellen az Australian Open döntőjében. Fotó: AFP/Izhar Khan

Szabalenka egyenlített

A második szettben azonban érezhetően fordult a lendület. Szabalenka egyre bátrabban lépett be az ütéseibe, nőtt az első szervák hatékonysága, és a labdamenetekben is több volt a kezdeményezés. A szett közepén ő brékelt, majd ettől kezdve már kontrollálta az eseményeket. Ribakina ekkor kevésbé találta a fonalat, Szabalenka pedig rutinosan hozta le a játszmát, kiegyenlítve a döntőt.

Öt játék zsinórban, ász a végén, Ribakina az Australian Open új győztese

A döntő szett elején úgy tűnt, beigazolódik a papírforma. Szabalenka 3:0-ra elhúzott, agresszíven támadott, Ribakina pedig láthatóan védekezésre kényszerült.

Ám ekkor jött a fordulat: a kazah teniszező ritmust váltott, pontosabb lett a fogadása, és zsinórban öt játékot nyerve 5:3-ra fordított.

Szabalenka még próbált kapaszkodni, de Ribakina nem remegett meg: 6:4-nél egy ásszal zárta le a finálét, stílszerűen pontot téve a csaknem két és fél órás csatára.

 

Erőtenisz női kivitelben

Az elmúlt években úgy tűnt, Arina Szabalenka egyre inkább egyeduralkodóvá válik a női teniszben. Melbourne-ben is magabiztosan menetelt, a döntő azonban megálljt parancsolt: az ötödik Grand Slam-siker egyelőre várat magára. Ribakina számára különösen édes ez a győzelem, hiszen 2023-ban éppen Szabalenkától kapott ki az Australian Open döntőjében, most viszont visszavágott, ahogy tavaly év végén az évzáró WTA Finals fináléjában is.

A két magas, erőteljes felépítésű játékos, akiknek a szervája és alapvonali ereje is kiemelkedő, minden jel szerint meghatározó párharcot vív majd a következő években. Melbourne-ben most Ribakina nevetett a végén – és könnyen lehet, hogy egy új rivalizálás igazi kezdő fejezetét láttuk.

Vasárnap Carlos Alcaraz és Novak Djokovics játssza a férfi egyes döntőjét.

 

