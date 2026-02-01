teniszNovak DjokovicGrand Slam-tornaAustralian OpenCarlos Alcaraz

Djokovics kiválóan tartotta magát, de Alcaraz lett az Australian Open bajnoka

Vasárnap véget ért az ausztrál nyílt teniszbajnokság. Az év első Grand Slam-tornáján a világelső Carlos Alcaraz a rekordbajnok Novak Djokovics ellen játszotta a férfi egyes döntőjét. Az Australian Open kiváló színvonalat hozó fináléjában végül a spanyol teniszező hátrányból fordítva négy szettben nyert, így minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki mind a négy GS-ről rendelkezik már trófeával – a szerb klasszis pedig továbbra is vár a 25. Grand Slam-győzelmére.

Wiszt Péter
2026. 02. 01. 12:48
Carlos Alcaraz (balra) az első, Novak Djokovics a tizenegyedik Australian Open-címére hajtott Fotó: AFP/Martin Keep
Amióta Novak Djokovics a 2023-as US Open megnyerésével megszerezte a 24. Grand Slam-trófeáját, egyszer jutott major torna döntőjébe: a 2024-es wimbledoni teniszbajnokságon Carlos Alcaraz legyőzte őt. Azóta a párizsi olimpia fináléjában és a tavalyi Australian Open-negyeddöntőben is a szerb nyerte az egymás elleni mérkőzésüket, a 2025-ös US Open elődöntőjében ugyanakkor a spanyol világelső diadalmaskodott. A 38 éves Djokovics és a 22 esztendős Alcaraz vasárnap tizedik alkalommal is összecsaptak (5-4-re vezetett a szerb), a tét pedig egyik oldalon a rekordot jelentő 25. GS-cím, a másikon pedig az úgynevezett karrier Grand Slam volt Melbourne-ben. Korábban egyikük sem veszített AO-döntőt, de hozzá kell tenni: Djokovicsnak ez volt a 11., míg Alcaraznak az 1. fináléja itt.

Novak Djokovics Carlos Alcaraz ellen vívta a melbourne-i Grand Slam-torna, azaz az Australian Open döntőjét
Novak Djokovics Carlos Alcaraz ellen vívta a melbourne-i Grand Slam-torna, azaz az Australian Open döntőjét. Fotó: AFP/David Gray

Alcaraznak a döntőig vezető úton egyedül az Alexander Zverev elleni elődöntő volt igazán nehéz feladat, bár az nagyon, elvégre a német adogathatott a győzelemért a görcstől is szenvedő spanyol ellen. Az Open-éra legidősebb egyéni Grand Slam-bajnoka titulusra is hajtó Djokovics eközben a nyolcaddöntőből játék nélkül, majd a negyeddöntőből a kétszettes előnyben lévő ellenfele sérülése után jutott tovább, hogy aztán az elődöntőben döntő játszmában búcsúztassa a kétszeres címvédő Jannik Sinnert. 

Novak Djokovics kiválóan kezdett Carlos Alcaraz ellen

Vasárnap a korábbihoz képest hűvösebb idő és kisebb páratartalom fogadta a játékosokat a Rod Laver Arénában, és ez láthatóan Djokovicsnak kedvezett. A szerb teniszező gyakorlatilag hiba nélkül, látványos ütéseket produkálva lepte meg a visszafogottabban kezdő Alcarazt, akinek ellenfele adogatásainál szinte semmilyen esélye nem volt. Ellenben a tízszeres AO-bajnok kétszer is brékelte a spanyolt, aki ellen mindössze 34 perc alatt 6:2-re megnyerte az első szettet.

A második játszmában már agresszívebben játszott a pénteken bő öt órát pályán töltő Carlos Alcaraz, és 1:1-nél egy szerencsésen megnyert labdamenetnek is köszönhetően először jutott el fogadóelőnyig, amit rögtön ki is használt. Bár a következő gémben volt esélye a visszabrékelésre Novak Djokovicsnak, nem élt vele, a folytatásban pedig egyre jobban látszott a kettejük közötti fizikális különbség. Végül 4:2-es hátrányban is elvesztette a szerváját, majd a spanyol egyenlített (6:2).

Djokovics fáradtan is küzdött, Alcaraz egyre jobb lett

Kiváló labdamenetek tarkították – immáron behúzott tető alatt – a harmadik felvonást is, de 2:2-nél a hősiesen küzdő szerb brékhátrányba került, és nem igazán volt esélye visszafordítani a szettet.

Djokovics leginkább a maga adogatójátékainál szerzett látványos pontokat, de ehhez az is kellett, hogy Alcaraz még lehetetlen helyzetben is sprintelt a labdákért, ezzel is inkább tovább fárasztva ellenfelét. Az ötödik játszmalabdáját kihasználva végül a spanyol fogadóként nyerte meg a szettet (6:3).

A negyedik felvonásban rögtön az első szervagémjében nehéz helyzetbe került a szerb, de kiváló adogatásokkal, hat bréklabdáról megfordította a játékot, így a közönség még lelkesebben állt az ő oldalára.

Djokovics még Rafael Nadalt is próbálta pályára hívni:

A továbbiakban Djokovics már könnyebben tartotta a lépést Alcarazzal, 4:4-nél fogadóelőnye is volt, de végül a spanyol remek játékkal megfordította a játékot, így a szerbnek adogatnia kellett a mérkőzésben maradáshoz. Ekkor sikerrel tette, 6:5-ös hátrányban viszont – hiába produkált szintén bravúros ütéseket a folytatásban is – már nem: Alcaraz az első mérkőzéslabdáját kihasználva győzött.

Az immáron hétszeres Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz 22 évesen és 258 naposan a legfiatalabb játékos lett, aki mindegyik GS-tornán diadalmaskodott már. Ő nyolc fináléból nyert meg hetet – harmadszor a szerb ellen –, míg Djokovics a 38. döntőjéből tizennegyedszer veszített (először Melbourne-ben), és továbbra is holtversenyben áll Margaret Courttal az egyéni Grand Slam-trófeák számát (24) illetően.

Australian Open, döntő, férfiak

  • Carlos Alcaraz (spanyol, 1. kiemelt)–Novak Djokovics (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

 

