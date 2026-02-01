Djokovics kiválóan tartotta magát, de Alcaraz lett az Australian Open bajnoka

Amióta Novak Djokovics a 2023-as US Open megnyerésével megszerezte a 24. Grand Slam-trófeáját, egyszer jutott major torna döntőjébe: a 2024-es wimbledoni teniszbajnokságon Carlos Alcaraz legyőzte őt. Azóta a párizsi olimpia fináléjában és a tavalyi Australian Open-negyeddöntőben is a szerb nyerte az egymás elleni mérkőzésüket, a 2025-ös US Open elődöntőjében ugyanakkor a spanyol világelső diadalmaskodott. A 38 éves Djokovics és a 22 esztendős Alcaraz vasárnap tizedik alkalommal is összecsaptak (5-4-re vezetett a szerb), a tét pedig egyik oldalon a rekordot jelentő 25. GS-cím, a másikon pedig az úgynevezett karrier Grand Slam volt Melbourne-ben. Korábban egyikük sem veszített AO-döntőt, de hozzá kell tenni: Djokovicsnak ez volt a 11., míg Alcaraznak az 1. fináléja itt.

Novak Djokovics Carlos Alcaraz ellen vívta a melbourne-i Grand Slam-torna, azaz az Australian Open döntőjét. Fotó: AFP/David Gray

Alcaraznak a döntőig vezető úton egyedül az Alexander Zverev elleni elődöntő volt igazán nehéz feladat, bár az nagyon, elvégre a német adogathatott a győzelemért a görcstől is szenvedő spanyol ellen. Az Open-éra legidősebb egyéni Grand Slam-bajnoka titulusra is hajtó Djokovics eközben a nyolcaddöntőből játék nélkül, majd a negyeddöntőből a kétszettes előnyben lévő ellenfele sérülése után jutott tovább, hogy aztán az elődöntőben döntő játszmában búcsúztassa a kétszeres címvédő Jannik Sinnert.

Novak Djokovics kiválóan kezdett Carlos Alcaraz ellen

Vasárnap a korábbihoz képest hűvösebb idő és kisebb páratartalom fogadta a játékosokat a Rod Laver Arénában, és ez láthatóan Djokovicsnak kedvezett. A szerb teniszező gyakorlatilag hiba nélkül, látványos ütéseket produkálva lepte meg a visszafogottabban kezdő Alcarazt, akinek ellenfele adogatásainál szinte semmilyen esélye nem volt. Ellenben a tízszeres AO-bajnok kétszer is brékelte a spanyolt, aki ellen mindössze 34 perc alatt 6:2-re megnyerte az első szettet.

A második játszmában már agresszívebben játszott a pénteken bő öt órát pályán töltő Carlos Alcaraz, és 1:1-nél egy szerencsésen megnyert labdamenetnek is köszönhetően először jutott el fogadóelőnyig, amit rögtön ki is használt. Bár a következő gémben volt esélye a visszabrékelésre Novak Djokovicsnak, nem élt vele, a folytatásban pedig egyre jobban látszott a kettejük közötti fizikális különbség. Végül 4:2-es hátrányban is elvesztette a szerváját, majd a spanyol egyenlített (6:2).