A Liu család kalandos története: menekülés, kémkedés, arany a jégen

Az, hogy a női műkorcsolyázók között valaki tizenkilenc évesen ér fel a csúcsra, s lesz világbajnok, egyáltalán nem ritka, az amerikai Alysa Liu története mégsem szokványos. Liu 2022-ben, tizenhat évesen úgy döntött, hogy a pekingi olimpián elért hetedik, majd a montpellier-i világbajnokságon megszerzett harmadik helyével felért a csúcsra, s visszavonult. Az indoklásában nem szerepelt, de befolyásolhatta Liu döntését az olimpia előtti és alatti kémbotrány. Ami viszont biztos: Alysa Liu a 2024/25-ös idényre visszatért, s a héten, a bostoni világbajnokságon aranyérmet nyert, megszakítva a japán Szakamoto Kaori győzelmi szériáját.

Alysa Liu két japán műkorcsolyázót előzött meg: Szakamoto Kaori második, Csiba Mone harmadik lett a bostoni világbajnokságon (Fotó: Getty Images via AFP/Maddie Meyer)

Szakamoto és Liu együtt álltak a dobogón három éve is, akkor a japán győzött, ahogy azóta 2023-ban Szaitamában és 2024-ben Montrealban is. Az utóbbi két vb-n Alysa Liu nem volt a mezőnyben, most viszont, hazai jégen megszakította a japán sorozatát, ő lett az aranyérmes.

Kína próbálta meggyőzni, de Liu nem állt kötélnek

Ha már hazai jég: a 2022-es téli olimpia előtt a kínaiak megpróbálták meggyőzni Liut arról, hogy kínai színekben versenyezzen a pekingi játékokon.

Nem volt ez egyedi eset: a szabadstílusú síző, elsősorban modellként szerzett bevételeinek köszönhetően a világ legjobban kereső női sportolói közé tartozó Eileen Gu például kötélnek állt, s noha ő maga már az Egyesült Államokban született, Kínának nyert két aranyérmet Pekingben.

Számunkra a legismertebb eset természetesen a rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu fivéreké: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a legutóbbi olimpián még magyar színekben állhattak dobogóra, az idei pekingi világbajnokságon viszont már kínai versenyzőként, igaz, nem teljesen úgy, ahogy elképzelték.