Felfoghatatlan kegyetlenség: vadászfegyverrel lőtt a 8 hónapos kölyökkutyára + videó

Az elkövetőt elfogták, most állatkínzásért felel a férfi.

Forrás: veol.hu2025. 12. 20. 19:15
A megsebesített kutyus (Forrás: police.hu)
Bejelentés érkezett a rendőrséghez december 18-án, hogy előző nap meglőttek egy mindössze 8 hónapos kölyökkutyát: a gazda sérülést talált az állat jobb hátsó lábán, melyet az állatorvos sikeresen ellátott, és megállapította, hogy a kutya sebét egy vadászfegyverrel leadott lövés okozta. Az elkövetőt elfogták, most állatkínzásért felel a férfi, számolt be az esetről a veol.hu.

A lefoglalt fegyverek (Forrás: police.hu)

A balatonfüredi nyomozók elfogták és kihallgatták a 69 éves férfit, aki a meglőtt kutya gazdájának szomszédja. 

A nála tartott helyszíneléskor a rendőrök a bejárathoz közel találtak egy figyelmeztető táblát arról, mi történik az állattal, ha betéved a telkére. 

A kutatás során több, engedéllyel tartott lőfegyvert foglaltak le a férfitól, melyeket nem a jogszabályoknak megfelelően tárolt. 

Állatkínzás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyik ellene nyomozás – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

Borítókép: A megsebesített kutyus (Forrás: police.hu)


