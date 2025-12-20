Felfoghatatlan kegyetlenség: vadászfegyverrel lőtt a 8 hónapos kölyökkutyára + videó

Bejelentés érkezett a rendőrséghez december 18-án, hogy előző nap meglőttek egy mindössze 8 hónapos kölyökkutyát: a gazda sérülést talált az állat jobb hátsó lábán, melyet az állatorvos sikeresen ellátott, és megállapította, hogy a kutya sebét egy vadászfegyverrel leadott lövés okozta. Az elkövetőt elfogták, most állatkínzásért felel a férfi, számolt be az esetről a veol.hu.

A lefoglalt fegyverek (Forrás: police.hu)

A balatonfüredi nyomozók elfogták és kihallgatták a 69 éves férfit, aki a meglőtt kutya gazdájának szomszédja.

A nála tartott helyszíneléskor a rendőrök a bejárathoz közel találtak egy figyelmeztető táblát arról, mi történik az állattal, ha betéved a telkére.

A kutatás során több, engedéllyel tartott lőfegyvert foglaltak le a férfitól, melyeket nem a jogszabályoknak megfelelően tárolt.

Állatkínzás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyik ellene nyomozás – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

Borítókép: A megsebesített kutyus (Forrás: police.hu)