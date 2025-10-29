Elúszott a Márton testvérek álma, olimpiai bajnokunk ezüstérmes lett a vb-n

Márton Viviana a legjobb 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót győzte le két menetben, majd a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A negyeddöntőben az UTE tekvandósa a világbajnoki címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzsinát verte két menetben, hogy aztán a fináléba kerülésért a hazai közönség előtt szereplő Csen Hszi-mint győzze le két menetben.

Márton Viviana és Luana nem tud elszakadni egymástól (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség)

Jöhetett a finálé, amelyben a tunéziai, mindössze 17 éves Maszguni Vafa jött szembe. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az ellenfél szerezte meg a vezetést az első menetben, s bár három ponttal is vezetett, Márton Viviana fordítani tudott, így az utolsó egy percnek 6-3-as magyar előnnyel vágtak neki a felek. A menet végén Maszguni nagyot rohamozott és sikerült egyenlítenie (7-7), amely az ő részsikerét eredményezte, mivel neki volt több akciópontja. A folytatásban az addiginál is nagyobb elánnal küzdöttek a felek, de a második menetben végül nem született pont, a hatalmas taktikai csata végén pedig a több, pontot nem érő akciót bevitt tunéziai tekvandósé lett a menet, így pedig a világbajnoki cím is.

Testvérével együtt lehettek volna világbajnokok

A Márton család számára tökéletesen zárulhatott volna a kínai világbajnokság, ugyanis a 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana kedden nyert aranyérmet. A 19 éves versenyző az első magyar a sportágban, aki kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, s bár tavaly lemaradt a párizsi játékokról, ezúttal a tokiói bajnokot is legyőzve írt magyar sporttörténelmet.

Érdekesség, hogy Luana két évvel az első világbajnoki címét követően 10 kilogrammal fentebbi súlycsoportban, a 67 kilogrammosok között mérettette meg magát, ám a súlycsoport olimpiai bajnoka, ikertestvére, Viviana nem keresztezte az útját, ugyanis ő a 62 kilogrammosok között versenyzett. Amellett, hogy a lányok nyilván nem akartak egymás útjába állni, érdemes belegondolni a lehetőségbe, hogy ez a döntés hosszú távú stratégiát is hordozhat magában, ugyanis így az ellenfelek sem ismerik ki őket egykönnyen.