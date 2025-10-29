Rendkívüli

Elúszott a Márton testvérek álma, olimpiai bajnokunk ezüstérmes lett a vb-n

A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmes lett a kínai Vuhsziban zajló tekvandó-világbajnokságon. Márton Viviana a döntőig nagyszerű menetelést mutatott be, ott azonban kikapott a tunéziai Maszguni Vafától.

Márton Viviana a legjobb 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót győzte le két menetben, majd a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A negyeddöntőben az UTE tekvandósa a világbajnoki címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzsinát verte két menetben, hogy aztán a fináléba kerülésért a hazai közönség előtt szereplő Csen Hszi-mint győzze le két menetben.

Jöhetett a finálé, amelyben a tunéziai, mindössze 17 éves Maszguni Vafa jött szembe. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az ellenfél szerezte meg a vezetést az első menetben, s bár három ponttal is vezetett, Márton Viviana fordítani tudott, így az utolsó egy percnek 6-3-as magyar előnnyel vágtak neki a felek. A menet végén Maszguni nagyot rohamozott és sikerült egyenlítenie (7-7), amely az ő részsikerét eredményezte, mivel neki volt több akciópontja. A folytatásban az addiginál is nagyobb elánnal küzdöttek a felek, de a második menetben végül nem született pont, a hatalmas taktikai csata végén pedig a több, pontot nem érő akciót bevitt tunéziai tekvandósé lett a menet, így pedig a világbajnoki cím is.

Testvérével együtt lehettek volna világbajnokok

A Márton család számára tökéletesen zárulhatott volna a kínai világbajnokság, ugyanis a 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana kedden nyert aranyérmet. A 19 éves versenyző az első magyar a sportágban, aki kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, s bár tavaly lemaradt a párizsi játékokról, ezúttal a tokiói bajnokot is legyőzve írt magyar sporttörténelmet.

Érdekesség, hogy Luana két évvel az első világbajnoki címét követően 10 kilogrammal fentebbi súlycsoportban, a 67 kilogrammosok között mérettette meg magát, ám a súlycsoport olimpiai bajnoka, ikertestvére, Viviana nem keresztezte az útját, ugyanis ő a 62 kilogrammosok között versenyzett. Amellett, hogy a lányok nyilván nem akartak egymás útjába állni, érdemes belegondolni a lehetőségbe, hogy ez a döntés hosszú távú stratégiát is hordozhat magában, ugyanis így az ellenfelek sem ismerik ki őket egykönnyen.

Márton Viviana és Luana sikertörténete

A szülők, a korábban kick-boxot űző Márton Zsolt és az exkézilabdázó Barbara az évezred elején költöztek a Kanári-szigetekre, majd Tenerifén, 2006. február 16-án megszülettek a Márton ikrek. Viviana és Luana gyermekkorukban rengeteg sportágat kipróbáltak Spanyolországban, végül tízéves korukban döntöttek a tekvandó mellett, miután egy ismert edző, Jesus Ramal felfigyelt a tehetségükre, s az ő befolyása nyomán is végül 2018-ban költözött a család Madridba, hogy a testvérek jobb körülmények között, a madridi Hankuk International Schoolon tanulhassanak és edzhessenek.

A spanyol fővárosban aztán a versenyzőként két olimpián is részt vett, finn Suvi Mikkonen lett a Márton ikrek edzője, és az utánpótlásversenyeken sorra érték el a sikereket. A spanyolok szerették volna, ha mindezt spanyol színekben teszik, ám a szülők ragaszkodtak ahhoz, hogy a lányok Magyarországot képviseljék a nemzetközi versenyeken.

A testvér útját a viszontagság helyett inkább a sikerek övezték, már a kadét, junior és egyéb utánpótlás-versenyeken is jöttek sorra az érmek, de később a felnőttek között sem maradtak el a győzelmek. A párizsi olimpiára az akkorra már felnőtt világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmesnek számító Luana vb-címvédőként nem tudott kijutni, Viviana azonban sikerrel vette a bulgáriai selejtezős tornát, majd Párizsban sokkal esélyesebbnek tartott ellenfeleket legyőzve történelmet írt, megszerezve Magyarország történetének első (arany)érmét.

Az alapvetően Madridban élő és edző, de tavaly február óta az Újpesti Torna Egylet versenyzőjeként tevékenykedő ikrek népszerűsége az egekbe szökött, Vivianát az olimpiai arany után megválasztották az Év tekvandósának, valamint Európa legjobb ifjúsági sportolójának.

Az egymással magyarul és spanyolul beszélő testvérpár célja ezek után az lehet, hogy a Los Angeles-i olimpián közösen ünnepeljenek a dobogó tetején.

Egy magyar maradt

A szerdai versenynap másik magyar indulója, Salim Sharif Gergely a legjobb 32 között három menetben vereséget szenvedett a libanoni Raphael Kudszitól, így búcsúzott a további küzdelmektől. A világbajnokságon így már csak egyetlen magyar versenyző maradt, Józsa Levente a 74 kilogrammosok között lép pástra csütörtökön.

 

