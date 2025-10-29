Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Jordan beszólt a mai sztároknak, szerinte becsapják a közönséget

Minden idők legjobb kosárlabdázója ismét kimondta azt, ami sok rajongóban ott motoszkál. Michael Jordan szerint az NBA mai sztárjai túl gyakran pihennek. A Chicago Bulls csapatával hatszoros NBA-bajnok legenda úgy véli, egy egészséges játékosnak minden meccsen pályára kellene lépnie az észak-amerikai profi ligában, hiszen a szurkolók azért fizetnek, hogy láthassák kedvencüket játszani.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:20
Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A Chicago Bulls csapatának egykori játékosa Michael Jordan az amerikai NBC egyik műsorában, ahol egyébként szakkommentátorként is is be-be ugrik egy-egy meccsre, beszélt arról, hogy manapság mennyire káros az NBA-ben elterjedt „terheléskezelésként” (load managament) ismert módszer, ami arra hivatott, hogyan kell beosztani a játékosok meccsterhelését, avagy Jordan megközelítésében hogyan kell pihentetni őket. A futballban a rotáció honosodott meg ennek kifejezésére.

Jordan minden mérkőzést komolyan vett az NBA-ben.
Jordan minden mérkőzést komolyan vett az NBA-ben (Fotó: AFP/Kimberly Barth)

Jordan minden meccsen játszani akart

A Levegő Uraként ismert Jordan szerint ez tiszteletlenség a sporttal és még inkább a szurkolókkal szemben.

– Erre nem lenne szükség. Sose akartam kihagyni egy meccset, mert minden alkalom lehetőség volt arra, hogy bizonyítsak. A szurkolók azért jöttek a meccsre, hogy engem lássanak játszani. Szerettem volna lenyűgözni azt az embert is, aki legfelül ül a lelátón, és valószínűleg keményen megdolgozott azért, hogy megvehessen egy jegyet – mondta el a hatszoros NBA-bajnok kosaras az NBC műsorában.

A terheléskezelés az újkori és régimódi szemlélet közti egyik legélesebb határvonal a mai modern NBA-ben. Jordan korszakának játékosai azt vallották, hogy ha nem voltak sérültek, akkor mindig pályára léptek. Az elmúlt években azonban annyira megszokottá vált, hogy egészséges játékosok pihenőt kapnak, hogy az NBA új szabályokat vezetett be ennek meggátolására. 

Egy játékosnak legalább 65 mérkőzésen kell pályára lépnie, hogy jogosult legyen az alapszakasz végén kiosztott egyéni díjakra.

Természetesen ez nem mindig a játékosok döntése. A csapatok gyakran tudományos indokokra hivatkoznak, amikor pihenőt adnak egy egészséges játékosnak – még ha ez azt is jelenti, hogy a szurkolók elszalasztják az egyetlen esélyüket, hogy élőben lássák kedvencüket.

Jordan megérti, ha valaki sérült – de nem, ha valaki teljesen egészségesen ül végig egy meccset. Ez a helyzet évek óta bosszantja a rajongókat.

Ha fizikailag képes vagyok rá, de egyszerűen nincs kedvem játszani, az már teljesen más történet 

 – mondta el a 62 éves Jordan, aki pályafutása során elnyűhetetlen volt: 15 szezonja alatt kilencszer játszotta végig mind a 82 alapszakaszmeccset, beleértve a 39 évesen, a Washington Wizardsnál töltött utolsó idényét is.

Betegen is vállalta a játékot

Jordan 15 szezonjából 12-ben legalább 78 mérkőzésen pályára lépett. Csupán három alkalommal hiányzott huzamosabb ideig:

  • a második idényében lábtörés miatt (18 meccs),
  • az első visszatérésekor 1995-ben (17 meccs),
  • valamint térdműtétje után a 2001–2002-es szezonban (60 meccs). 
Jordan megállíthatlan volt 90-es években az NBA-ben.
Jordan megállíthatlan volt  90-es években az NBA-ben (Fotó: AFP/Daniel Lippitt)

A 90-es évek kosárlabdáján nevelkedett szurkolóknak talán az is beugorhat, hogy Jordan még betegen is játszott. 

A híres „Flu Game” során gyomorrontással küzdve is 38 pontot szerzett, és segítette csapatát, a Chicago Bullst 90–88-as győzelemhez a Utah Jazz elleni NBA-döntőben 1997-ben.

A legutóbbi szezonban mindössze tizenegy játékos vett részt mind a 82 meccsen – de egyikük sem került be az All-Star-csapatba, ahol a legjobbak mérik össze tudásokat minden februárban. Közülük a Los Angeles Clippers hátvédje, James Harden lépett pályára a legtöbbször, 79 alkalommal.

 

