Jordan beszólt a mai sztároknak, szerinte becsapják a közönséget

A Chicago Bulls csapatának egykori játékosa Michael Jordan az amerikai NBC egyik műsorában, ahol egyébként szakkommentátorként is is be-be ugrik egy-egy meccsre, beszélt arról, hogy manapság mennyire káros az NBA-ben elterjedt „terheléskezelésként” (load managament) ismert módszer, ami arra hivatott, hogyan kell beosztani a játékosok meccsterhelését, avagy Jordan megközelítésében hogyan kell pihentetni őket. A futballban a rotáció honosodott meg ennek kifejezésére.

Jordan minden mérkőzést komolyan vett az NBA-ben (Fotó: AFP/Kimberly Barth)

Jordan minden meccsen játszani akart

A Levegő Uraként ismert Jordan szerint ez tiszteletlenség a sporttal és még inkább a szurkolókkal szemben.

– Erre nem lenne szükség. Sose akartam kihagyni egy meccset, mert minden alkalom lehetőség volt arra, hogy bizonyítsak. A szurkolók azért jöttek a meccsre, hogy engem lássanak játszani. Szerettem volna lenyűgözni azt az embert is, aki legfelül ül a lelátón, és valószínűleg keményen megdolgozott azért, hogy megvehessen egy jegyet – mondta el a hatszoros NBA-bajnok kosaras az NBC műsorában.

A terheléskezelés az újkori és régimódi szemlélet közti egyik legélesebb határvonal a mai modern NBA-ben. Jordan korszakának játékosai azt vallották, hogy ha nem voltak sérültek, akkor mindig pályára léptek. Az elmúlt években azonban annyira megszokottá vált, hogy egészséges játékosok pihenőt kapnak, hogy az NBA új szabályokat vezetett be ennek meggátolására.

Egy játékosnak legalább 65 mérkőzésen kell pályára lépnie, hogy jogosult legyen az alapszakasz végén kiosztott egyéni díjakra.

Természetesen ez nem mindig a játékosok döntése. A csapatok gyakran tudományos indokokra hivatkoznak, amikor pihenőt adnak egy egészséges játékosnak – még ha ez azt is jelenti, hogy a szurkolók elszalasztják az egyetlen esélyüket, hogy élőben lássák kedvencüket.

Jordan megérti, ha valaki sérült – de nem, ha valaki teljesen egészségesen ül végig egy meccset. Ez a helyzet évek óta bosszantja a rajongókat.

Ha fizikailag képes vagyok rá, de egyszerűen nincs kedvem játszani, az már teljesen más történet

– mondta el a 62 éves Jordan, aki pályafutása során elnyűhetetlen volt: 15 szezonja alatt kilencszer játszotta végig mind a 82 alapszakaszmeccset, beleértve a 39 évesen, a Washington Wizardsnál töltött utolsó idényét is.