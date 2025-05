Michael Jordan most aztán megmondja a véleményét Luka Doncicról és Steph Curryről

– Annyira izgatott vagyok, hogy az NBA-t újra az NBC-n láthatom. Meghatározta a karrieremet, hogy az NBC adta az NBA-t, s most részese lehetek ismét ennek a projektnek. Már most nagyon váron, hogy az NBA októberben újrainduljon, s találkozzunk veletek – csatlakozott Michael Jordan videóüzenetben az NBC csatorna hétfői bejelentéséhez, anelyben a csatorna új kínálatát prezentálták, miként amerikai források alapján az Origó kiszúrta.

Michael Jordan újra szoros kapcsolatba kerül az NBA-vel, a kosárlabdával, szakkommentátorként vállalt szerepet az NBC csatornánál Fotó: Getty Images North America/Jeff Hahne

Nem tudhatjuk, Michael Jordan leigazolása mennyibe fáj a tévétársaságnak, de hogy minden idők egyik legnagyobb sportolójának leigazolása nagy fogás, az vitán felül áll. Az NBC igazán szerencsésnek modhatja magát. A csatorna 1990 és 2002 között rendelkezett az NBA jogaival, éppen akkor, amikor a Chicago Bulls Michael Jordan vezérletével a hat bajnoki címét szerezte három plusz hármas etapban.

A Chicago Bulls után Michael Jordan nem találta a helyét az NBA-ben

Jordan a Bullstől 1998-ban, 35 évesen köszönt el végleg, 2001-ben aztán még két idényre visszatért a Washington Wizards játékosaként, amelyben tulajdonjogot is vásárolt. Edzői ambíciói is voltak, de a szakmai stábban nem tartottak rá igényt… Ezután jótékonysági golfversenyeken indult, motorozott, majd 2006-ban az NBA-franchise újonnan alakuló csapatában, a Charlotte Bobcatsben vásárolt tulajdonrészt. Ezzel együtt is érintőleges volt csupán a kapcsolata a kosárlabdával egészen 2020-ig.

Akkor a Netflixen sugárzott „The Last Dance” című dokumentumfilm, amely a pályafutását mutatta be az ő közreműködésével, hatalmasat szólt, a fiatal generációkat is megérintette a Michael Jordan-kultusz.

A legendás 23-as szerepvállalása nyilván tovább emeli majd az NBA nimbuszát. Érdekes lesz megtudni, mi is Michael Jordan véleménye többek között az ellentmondásos Luka Doncicról, akit ha nem is a mozgása, hanem a játékstílusa, a ponterőssége és játékintelligenciája alapján Jordan egyik utódjának tekinthetünk.