Michael Jordan trónja szilárdan áll az interneten

Egészen más a helyzet a 2020-ban bemutatott Michael Jordan – Az utolsó bajnokságig (The Last Dance) című sorozat esetében, amely remek kritikákat kapott, s hozzájárult ahhoz is, hogy Jordan népszerűsége ne halványuljon meg.

Jordant azzal győzték meg a forgatásról, hogy kézben tartotta a sorozat időzítését, az ő engedélye nélkül hozzá sem nyúlhattak a készítők a felvételekhez. Nem kellett sietnie, de talán ma már a sorozat is hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is elképesztő összegekért cserél gazdát egy-egy őt ábrázoló kosaras kártya vagy a híres Air Jordan cipő.

A 23-as mezszám

Jordan a baseballban tett kirándulás után rövid faxüzenetben tudatta a világgal, hogy visszatért. Már pályafutása első szakaszában letett annyit az asztalra, hogy a Bulls addigra hivatalos ünnepség keretében visszavonultatta a 23-as mezszámot, így Jordan a baseballpályán használt 45-ösben játszott újra az NBA-ben.

– A 45-ös már nem olyan robbanékony, mint a 23-as volt – mondta Nick Anderson, az Orlando Magic játékosa, miután az 1995-ös rájátszáspárharc első meccsének hajrájában kulcsfontosságú labdaszerzést mutatott be Jordan ellen. A második meccsen visszatért a 23-as mezszám: Jordan 38 pontot dobott benne, s az üzenet értékét nem csökkentette, hogy a számcsere miatt a liga huszonötezer dollárra büntette a Bullst.

Azt a párharcot végül elveszítette a Chicago, a következő három szezonban viszont Jordan újabb triplázásra vezette a Bullst, mielőtt másodszor is visszavonult. Chicagóba már nem tért vissza, viszont a Washington Wizards játékosaként a 2000-es évek elején még teljesített két felejthető szezont, amelyek összes korábbi NBA-idényével szemben nem hoztak rájátszásbeli részvételt. Furcsán vette ki magát, amikor a csapattársait kritizálta, hiszen a Wizardsnak nemcsak játékosa, hanem sportigazgatója is volt, azaz ő felelt a keret összeállításáért.

Jordan ma is jelen van a ligában, ő lett az első, aki NBA-játékosból valamelyik csapat többségi tulajdonosa lett, de a Charlotte Hornets fejeként a háttérben marad.

Valóban Michael Jordan minden idők legjobb kosarasa?

A két Wizardsban töltött idény ahhoz még éppen elég jó volt, hogy Michael Jordan meccsenkénti pontátlaga a legmagasabb maradjon az NBA történetében: 30,12-es mutatójához csak Chamberlain 30,07-es átlaga mérhető. LeBron James 27,22-vel jelenleg az ötödik ebben a rangsorban. Jordan az egyetlen, akit hat döntő után is MVP-nek választottak, egyetlen finálét sem veszített el. Ő került be legtöbb, kilenc alkalommal az NBA legjobb védőötösébe.

A trónkövetelő, a saját magát már a valaha volt legjobbnak tartó LeBron James is tart jó néhány rekordot, a leghíresebbet múlt héten állította fel, most már ő az NBA történetének legtöbb pontot szerzett játékosa. Csakhogy ez a csúcs irrelevánsnak tekinthető a Jordannel való összevetésben, ugyanis a Bulls-legenda sosem szállt harcba ezért az egyéni rekordért, különben nem vonult volna vissza kétszer is a csúcson. Meccsenkénti átlagot tekintve pontokban és labdaszerzésekben Jordan, lepattanókban és gólpasszokban James a jobb.

Mielőtt ennél is mélyebb statisztikai elemzésbe bonyolódnánk, szögezzük le: nem adható egzakt válasz arra, hogy ki minden idők legjobb kosarasa. Nem is kell azonban más klasszisok érdemeit csökkenteni ahhoz, hogy hatvanadik születésnapján tisztelettel adózzunk az NBA-legenda, Michael Jordan pályafutása előtt.

Borítókép: Michael Jordan (Fotó: AFP/Franck Fife)