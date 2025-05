Dinoszauruszok: még ma is köztünk élnének, hanem jön a hatalmas aszteroida

A dinoszauruszok 65,5 millió éve történt hirtelen eltűnésének kérdése hosszú évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat, és az állatcsoport rendkívüli népszerűsége miatt magát a közvéleményt is. Egészen az 1980-as évekig az volt az általánosan elfogadott szaktudományi nézet, hogy a dinoszauruszok hanyatlása a kréta időszak végére már annyira előrehaladottá vált, hogy a Földet közel 170 millió évig uraló állatcsoport evolúciós szerepét betöltve, más korábbi taxonokhoz hasonlóan természetes módon halt ki.

A dinoszauruszok kihalásának kérdése komoly viták tárgya volt az elmúlt három évtizedben Fotó: CHUANG ZHAO

Dinoszauruszok tündöklése és bukása

1980-ban Walter Alvarez amerikai geológus az olaszországi Gubio környékén a földtörténeti középidő, a mezozoikum utolsó kora, a kréta időszak, illetve a geológiai újidő, a kainozoikum legelső időszaka, a paleocén határrétegeit kutatta. Alvarez és kollégái a két határréteg között egy vékony sötétszürke agyagos rétegre figyeltek fel, amiből mintát vettek. A mintát Walter Alvarez az édesapjának, a Nobel-díjas magfizikusnak, Louis Alvareznek küldte el laboratóriumi elemzésre.

A laborvizsgálat döbbenetes eredményt hozott;

a vékony rétegben ugyanis extrém irídium-anomáliát fedeztek fel. Az irídium természetes állapotban csak rendkívül ritkán fordul elő a földkéregben, ellenben igen gyakori az aszteroidákban. A kréta-tercier, vagyis az úgynevezett K-T határ közé ékelődött vékony rétegben az irídium mennyiségének aránya mintegy ezerszerese volt a földkéregben való természetes előfordulási arányának, ami egyértelműen arra utalt, hogy a határréteg egy extraterresztikus esemény, egy aszteroidabecsapódás következménye.

Louis és Walter Alvarez az általuk felefedezett irídumban extrém dús vékony sötét üledékcsík előtt, ami a kréta-paleocén határon történt globális fajkihalást eredményező aszteroidabecsapódás nyoma Fotó: Wikimedia Commons

Walter és Louis Alvarez felfedezése nyomán az 1980-as években a Föld számos pontján sikerült kimutatni az irídium-anomáliás határréteget, ami a becsapódási esemény globális jellegét bizonyította. Az 1990-es évek elejére a feltételezett égitest ütötte kráter maradványait is sikerült azonosítani a Yucatán-félsziget közelében, a Mexikói-öböl medencéje alatt.

A Yucatán-félsziget karibi partján fekvő városka, Chicxulub közelében fedezte fel Glen Penfield amerikai geológus a mexikói állami olajtársaság korábbi fúrási dokumentációiban kimutatott tenger alatti anomália alapján a K-T aszteroida becsapódása által ütött hatalmas krátert. Penfield 1981-ben publikálta az eredményeit, de felfedezése csak az 1990-es évek elején kapott nagyobb nyilvánosságot. Penfield rekonstrukciója szerint a kráter átmérője 170 és 190 km közötti, de az újabb vizsgálatok szerint ez csupán a belső krátergyűrű mérete, a Chicxulub-kráter teljes átmérője ehhez képet elérheti a 300 kilométer is, ami alapján a korábban 10 km átmérőjűre becsült aszteroida mérete is lényegesen nagyobb lehetett.

A kráter átmérője alapján a becsapódó aszteroidát 12-15 kilométeresre becsülték. A becsapódás annyi kén-dioxidot, aeroszolt és törmelékanyagot juttatott az atmoszférába, hogy közel hat hónapig sötétség borult a Földre, összeomlott a fotoszintézis, és az így keletkezett ökológiai krízis pedig tömeges fajkihaláshoz vezetett.

A becsapódás globális kataklizmát okozott 65, 5 millió éve Fotó: NASA

Az 1990-es évek végétől kezdett egyre jobban elfogadottá válni, hogy ez a kozmikus eredetű becsapódási eredmény okozhatta a dinoszauruszok és más állatcsoportok, köztük a tengeri és repülő hüllők, vagy például az egész mezozoikum során virágzó tengeri fejlábú csoport, az ammoniteszek kihalását. Több kutató azonban szkeptikus maradt a K-T kihalási esemény hirtelen, rapid jellegével. A szkeptikus álláspontot képviselő tudósok arra hivatkoztak, hogy a dinoszauruszok hanyatlása már a K-T aszteroida becsapódása előtt jóval korábban elkezdődött, és a K-T esemény idejére csak alig néhány dinoszaurusz csoport utolsó mohikánjai maradtak fenn.

A kutatócsoport négy, a maastrichti korban élt dinoszaurusz család fosszíliáira koncentrált Fotó: Davide Bonadonna / Live Science

Az volt a legfőbb érvük, hogy a K-T határvonal feletti késő kréta rétegekből szinte teljesen eltűntek a dinoszauruszok maradványai,

így e híres hüllőcsoport kihalása is hosszú természetese folyamat eredménye lehetett, nem pedig a K-T aszteroida becsapódásának volt a direkt következménye.

Csökkent a dinoszauruszok száma, de csak látszólag

"Több mint harminc éve komoly viták tárgya, hogy a dinoszauruszok már az aszteroidabecsapódás előtt is olyan halálraítélt állatcsoport volt-e, amelyek kifelé tartottak az élet színpadáról" - mondja Chris Dean, a londoni University College paleontológusa, a tanulmány vezető szerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. A Current Biology folyóiratban április 8-án kedden megjelent új kutatás azt sugallja, hogy a dinoszauruszok kihalásuk előtti látszólagos ritkasága egyszerűen a gyenge fosszilis adatoknak köszönhető.

A Föld a késői kréta időszakban Fotó: ESA

A tanulmányt jegyző tudósok mintegy nyolcezer Észak-Amerikából származó kövületet vizsgáltak meg amelyek a késői kréta időszak campaniai korából (83,6 millió és 72,1 millió évvel ezelőtt), valamint a kréta utolsó, maastrichti korából (72,1 millió és 65,5 millió évvel ezelőtt) származtak.

A kréta földtörténeti időszak a mezozoikum harmadik, utolsó része, ami 145 millió éve kezdődött, és 65,5 millió éve fejeződött be. A kréta időszakot a geológusok 12 emeletre osztják fel, amelyből az első a berriasi 145 millió évtől 140 millió évig, az utolsó, a maastrichti pedig 72,1 millió évtől 65,5 millió évig tartott. A krétában globálisan meleg volt az éghajlat, és a világtenger szintje is jelentősen meghaladta a mostanit.

A kutatók négy dinoszaurusz családra összpontosítottak: az Ankylosauridae, a Ceratopsidae, a Hadrosauridae és a Tyrannos családokra. Az elvégzett elemzés azt mutatta, hogy a dinoszauruszok biológiai sokfélesége körülbelül 76 millió évvel ezelőtt érte el a csúcspontját, majd a diverzitásuk addig csökkent, amíg a K-T aszteroida becsapódása ki nem pusztította a nem madáralakú dinoszauruszokat. Ez a tendencia még markánsabbnak tűnt a tömeges kihalás, a K-T esemény előtti 6 millió évben, ahol a fosszilis rekordban mind a négy családból származó kövületek száma csökkent.

A kutatócsoport két paleontológusa vizsgálja a kréta végi észak-amerikai rétegsorokat Fotó: Alfio Alessandro Chiarenza / Live Science

A kutatók elemzésük eredményeként megállapították, hogy olyan környezeti feltételek vagy más tényezők változására viszont nincs utalás a kréta végi rétegekben, amelyek megmagyarázhatnák ezt a látszólagos csökkenést. A kutatók által kidolgozott modell szerint az összes dinoszauruszcsalád széles körben elterjedt és gyakori volt a kréta végén, így a kihalás kockázata is rendkívül alacsony szinten állt az olyan katasztrofális jellegű eseményeket kivéve, mint amilyen a K-T aszteroida becsapódása volt.

A dinoszauruszok nem voltak elkerülhetetlen kihalásra ítélve

A kutatók szerint a maastrichti kor geológiai feltételei lényegesen rosszabbak voltak a fosszilizálódás szempontjából mint az ezt megelőző korokban. Az olyan események, mint egykor a Mexikói-öböltől az Északi-sarkvidékig húzódó és az észak-amerikai kontinenst kettéválasztó nagy belső tengerág visszahúzódása, valamint a Sziklás-hegység mintegy 75 millió évvel elkezdődött kiemelkedése akadályozhatta, vagy jelentősen megzavarhatta a fosszilizáció feltételeit,

és ezért tűnik úgy, mintha ebben a korban már kevesebb dinoszaurusz élt volna a kérdéses területeken.

Kréta időszaki repülő hüllő, egy Pteranodon rekonstukciója. A repülő hüllők is a dinoszauruszokkal együtt haltak ki a kréta végén Fotó: The Daily Beast

A tudóscsoport azt is megállapította, hogy az észak-amerikai maastrichti emelet rétegei legnagyobb részt nem voltak kitéve a kiemelkedésnek, a felszínen napjainkban hozzáférhető rétegeket pedig sűrű növényzet borítja. Más szóval; az ebből az időből származó dinoszaurusz-kövületeket rejtő kőzetrétegek csak nehezen hozzáférhetők a maradványokat kereső kutatók számára. Mivel az ebből az időszakból ismert kövületek fele Észak-Amerikából származik, a tanulmány eredményeinek globális vonatkozásai is lehetnek.

A "dínógyilkos" aszteroida ütötte kettős sáncú kráter rekonstrukciója Fotó: Ancient Earth

A vizsgált nyolcezer fosszilis maradvány között a tudóscsoport megállapítása szerint a ceratopszidák – a szarvas dinoszauruszok egyik olyan csoportja, mint amilyen a Jurassic Park című ikonikus mozifilmből jól ismert Triceratops és a rokonai – a leggyakoribbak, valószínűleg azért, mert olyan síkvidékeken éltek amelyek a maastrichti korban a leginkább alkalmasak voltak a fosszilizálódásra, vagyis a maradványok megőrződésre. A hadroszauruszok – a kacsacsőrű dinoszauruszok – voltak a vizsgált fosszilis rekordban a legkevésbé elterjedtek. Ezek a dinoszauruszok a folyókat, illetve a folyami ártereket, mocsaras élőhelyeket kedvelték.

A K-T kihalási esmény söpörte el a kréta végi szárazföldi tápláléklánc csúcsragadozóját, a T. rexet is Fotó: AFP/TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

A folyók áramlásának csökkenése kevesebb üledéklerakódáshoz vezetett, ami megőrizhette volna e dinoszauruszok maradványait is – írták a kutatók a tanulmányukban. "A dinoszauruszok valószínűleg nem voltak elkerülhetetlenül kihalásra ítélve a mezozoikum végén" - mondja Alfio Alessandro Chiarenza, a tanulmány társszerzője és a University College London paleontológusa. "Ha nem jött volna az aszteroida, a dinoszauruszok még most is megosztanák ezt a bolygót az emlősökkel, a gyíkokkal és túlélő leszármazottaikkal a madarakkal "- vélekedik a kutatásban részt vett paleontológus.

Miért látszik úgy, hogy már az aszteroidabecsapódás előtt is alig voltak dinoszauruszok?