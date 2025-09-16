éghajlatklímaváltozásglobális felmelegedés

Megkongatta a vészharangot az ausztrál kormány, emberek millióit fenyegeti a tengervíz

Figyelmeztetést tett közzé Chris Bowen, az ausztrál éghajlatváltozással kapcsolatos ügyekért felelős miniszter. Mint mondta, 2050-re jelentősen nőni fog a magas és nagyon magas kockázatnak kitett part menti közösségek száma: legalább 1,5 millió embert érintenek majd a part menti területeken az klímaváltozás különböző hatásai. A tárcavezető szerint a kormány rövidesen „nagyralátó és megvalósítható” tervet jelent be az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 16. 10:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ausztrálok millióit fenyegeti az emelkedő tengervíz, a szélsőséges időjárás és más hatások az első országos éghajlati kockázati felmérés szerint, amelyet hétfőn tett közzé a kormány. A jelentés részletes képet fest arról, hogyan befolyásolhatja az éghajlatváltozás a közösségeket, az egészségügyet, infrastruktúrákat, gazdaságot és a környezetet a következő évtizedekben.

Ausztrálok millióit fenyegeti az emelkedő tengervíz (Fotó: Pexels)
Ausztrálok millióit fenyegeti az emelkedő tengervíz (Fotó: Pexels)

– Nincs olyan ausztráliai közösség, amelyet ne érintene a folyamatban lévő éghajlatváltozás – mondta sajtótájékoztatóján Chris Bowen, az éghajlatváltozással kapcsolatos ügyekért felelős miniszter.

A jelentés három felmelegedési forgatókönyvet vizsgált: az elsőnél 1,5, a másodiknál 2, a harmadiknál pedig 3 Celsius-fokos általános felmelegedéssel számoltak.

A miniszter felvázolta, hogy Queensland, Új-Dél-Wales, az Ausztráliai fővárosi terület keleti közigazgatási területein és Tasmánia dél-ausztráliai szigeten, valamint a regionális és falusi területeken rendkívül súlyosak lesznek a hatások. – 2050-re jelentősen nőni fog a magas és nagyon magas kockázatnak kitett part menti közösségek száma – mondta a miniszter, aki szerint amennyiben nem növekszik az ottani lakosság, 1,5 millió embert érintenek majd a part menti területeken az éghajlatváltozás különböző hatásai.

 

Jelentősen megugrik a hőhullám napjainak száma

Az előrejelzés szerint 3 Celsius-fokos melegedés esetén a jelenlegi négy helyett tizennyolcra nő a szélsőséges hőhullám napjainak száma, a tengeri hőhullámoké pedig a mostani 18 helyett majdnem 200 nap lesz évente.

A forgatókönyv szerint a hőhullámok halálos áldozatainak száma 444 százalékkal nőhet, egyes erdők és tengeri élőlények elpusztulhatnak.

Három Celsius-fokos melegedés esetén 2090-re újabb 54 centiméterrel emelkedhet a tengervíz szintje, a sósvíz befolyással lehet az ivóvízkészletre, ami több mint hárommillió embert érinthet a magas kockázatnak kitett part menti területeken, az árvizek időtartama pedig több mint 200-ra nőhet a jelenlegi évi tizenöttel szemben.

A miniszter figyelmeztetett, hogy a következő évtizedekben „drámain megnőnek” a katasztrófák hatásainak felszámolására fordított kiadások. – Sydney nyugati részében és más nagyvárosok nyugati elővárosaiban mindhárom forgatókönyv szerint hosszabbak lesznek a hőhullámok, ami egészségügyi veszélyeket is hordoz magában – tette hozzá Chris Bowen.

 

Drágábbak lesznek a biztosítások

A szélsőséges hőség miatt várhatóan csökken a kültéri dolgozók termelékenysége, kevésbé hozzáférhetők és drágábbak lesznek a biztosítások – mondta.

– Ez a jelentés figyelmeztetés, ha egyáltalán szükségünk volt valaha ilyenre, hogy a tétlenség mindig drágább, mint a cselekvés ára – hangsúlyozta a miniszter. Chris Bowen bejelentette, hogy a kormány 2030-ra 43 százalékkal akarja csökkenteni, 2050-re pedig megszüntetni a szén-dioxid-kibocsátást. A miniszter szerint a kormány rövidesen „nagyralátó és megvalósítható” tervet jelent be az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére.

Az ausztrál kormány létrehozott egy nemzeti alkalmazkodási keretet is az éghajlatváltozás hatásaival küzdő közösségek támogatására. Az elmúlt években Ausztráliát aszályok, hőhullámok, árvizek és korallfehéredés sújtották. A 2019–-2020. évi bozóttüzek több mint 12 millió hektárnyi területet pusztítottak el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu