Megkongatta a vészharangot az ausztrál kormány, emberek millióit fenyegeti a tengervíz

Ausztrálok millióit fenyegeti az emelkedő tengervíz, a szélsőséges időjárás és más hatások az első országos éghajlati kockázati felmérés szerint, amelyet hétfőn tett közzé a kormány. A jelentés részletes képet fest arról, hogyan befolyásolhatja az éghajlatváltozás a közösségeket, az egészségügyet, infrastruktúrákat, gazdaságot és a környezetet a következő évtizedekben.

Ausztrálok millióit fenyegeti az emelkedő tengervíz (Fotó: Pexels)

– Nincs olyan ausztráliai közösség, amelyet ne érintene a folyamatban lévő éghajlatváltozás – mondta sajtótájékoztatóján Chris Bowen, az éghajlatváltozással kapcsolatos ügyekért felelős miniszter.

A jelentés három felmelegedési forgatókönyvet vizsgált: az elsőnél 1,5, a másodiknál 2, a harmadiknál pedig 3 Celsius-fokos általános felmelegedéssel számoltak.

A miniszter felvázolta, hogy Queensland, Új-Dél-Wales, az Ausztráliai fővárosi terület keleti közigazgatási területein és Tasmánia dél-ausztráliai szigeten, valamint a regionális és falusi területeken rendkívül súlyosak lesznek a hatások. – 2050-re jelentősen nőni fog a magas és nagyon magas kockázatnak kitett part menti közösségek száma – mondta a miniszter, aki szerint amennyiben nem növekszik az ottani lakosság, 1,5 millió embert érintenek majd a part menti területeken az éghajlatváltozás különböző hatásai.

Jelentősen megugrik a hőhullám napjainak száma

Az előrejelzés szerint 3 Celsius-fokos melegedés esetén a jelenlegi négy helyett tizennyolcra nő a szélsőséges hőhullám napjainak száma, a tengeri hőhullámoké pedig a mostani 18 helyett majdnem 200 nap lesz évente.

A forgatókönyv szerint a hőhullámok halálos áldozatainak száma 444 százalékkal nőhet, egyes erdők és tengeri élőlények elpusztulhatnak.

Három Celsius-fokos melegedés esetén 2090-re újabb 54 centiméterrel emelkedhet a tengervíz szintje, a sósvíz befolyással lehet az ivóvízkészletre, ami több mint hárommillió embert érinthet a magas kockázatnak kitett part menti területeken, az árvizek időtartama pedig több mint 200-ra nőhet a jelenlegi évi tizenöttel szemben.

A miniszter figyelmeztetett, hogy a következő évtizedekben „drámain megnőnek” a katasztrófák hatásainak felszámolására fordított kiadások. – Sydney nyugati részében és más nagyvárosok nyugati elővárosaiban mindhárom forgatókönyv szerint hosszabbak lesznek a hőhullámok, ami egészségügyi veszélyeket is hordoz magában – tette hozzá Chris Bowen.