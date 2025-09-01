Brüsszel képtelen váltani klímastratégia-ügyben

Az EU úgy döntött, ha törik, ha szakad, kitart eredeti zöldelképzelései mellett, finomhangolni sem akarja azokat, a klímaváltozás problémájának megoldását pedig részben erkölcsi, ideológiai kérdéssé, megmásíthatatlan, szent küldetéssé emelte. Mára elenyésző számban maradtak olyan emberek vagy társadalmi csoportok, amelyek tagadnák, hogy lenne klímaváltozás. Tudományos konszenzus, hogy klímaváltozás volt, van és lesz, annak folyamatait az emberi tevékenység pedig sajnálatos módon negatív irányba befolyásolja – olvasható a Klímapolitikai Intézet oldalán közzétett elemzésben.

A klímaválozás veszélyeinek megítélése megosztó téma Európában

Fotó: AFP

A klímaváltozás tényleges problémaként történő érzékelése azonban időnként és helyzetenként változik. Van, hogy az éghajlatváltozás ügyét fontosabbnak, van hogy kevésbé fontosnak érezzük. A dolog megértéséhez a környezetpszichológia egyik alapvetése visz minket közelebb. Az Elke U. Weber nevéhez köthető elmélet (Finite Pool of Worry) szerint az ember nem tud egyszerre mindenért (is) aggódni – írja tanulmányában a Klímapolitikai Intézet stratégiai és kommunikációs vezetője.

Kitta Gergely szerint a túlélésünket szolgálja, hogy problémáinkat fontossági sorrendbe rendezzük; hogy a gondok súlya alatt ne roskadjunk össze, és legyen erőnk a következő nap is kikelni az ágyból, csak meghatározott mennyiségű dolog miatt tudunk aggódni.

Azok, amelyek időben és térben közelebb állnak hozzánk, komolyabban foglalkoztatnak minket; amelyek távolabb, azok hátrébb szorulnak aggodalmaink hosszú sorában. Jobban aggaszt minket az, ha valami közvetlenül és súlyosan érint minket, mint az, ami közvetett és kevésbé káros ránk nézve. Ahogy beosztjuk időnket, energiánkat, pénzünket, úgy próbáljuk menedzselni félelmeinket is életünk során.

Egy olyan fejlődő térségben, ahol az alapvető egzisztenciális biztonsághoz szükséges feltételek kevésbé adottak, nem aggódnak olyan mértékben a klímaváltozás miatt, mint a világ fejlett részein.

A fejlettebb régiókban mások a prioritások az éghajlatváltozás okozta problémák kezelésében (Fotó: AFP)

„Ez az ellentét mindig eszembe jut, amikor az ENSZ éves klímacsúcsain a gazdag európai országok oktatják Afrikát, hogy mondjuk nem költ eleget a szén kivezetésére és a megújuló energiatermelési módon elterjesztésére. Cserébe az afrikai országok elmondják, hogy elsőként például az egészségügyre, az oktatásra, az utak kiépítésére, a közbiztonságra szeretnének költeni, és utána foglalkoznának az üvegházhatású gázokkal, mert ez utóbbi probléma náluk nem elsődlegesen megoldandó (ráadásul nem is feltétlenül ők a felelősek a káros légköri gázok magas koncentrációjáért)” – hangsúlyozza a tanulmány szerzője.