Az évek óta zajló orosz–ukrán háború egyre inkább formálja Európa működését. A politikai megszólalások egyre keményebbek, és mind többen beszélnek arról, hogy a kontinensnek fel kell készülnie egy elhúzódó, akár kiszélesedő konfliktusra.
Európa háborúba akarja vinni a fiatalokat
Egyre több jel arra utal, Európa hosszabb távon is a háborúval számol: kemény politikai kijelentések, fegyverkezés és a sorkatonaság kérdése is napirendre került. Közben egy kiszivárgott felvételen Magyar Péter úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz”.
Ursula von der Leyen egyértelműen fogalmazott: „Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége.” Egy másik alkalommal pedig úgy nyilatkozott:
„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket,” valamint kijelentette: „Európa harcban áll”.
Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat
– fogalmazott, majd hozzátette: „Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.”
Sorkatonaság Európában
A kijelentéseket konkrét lépések is követték: Németországban a hadsereg létszámhiánya miatt 2026-tól minden 18 év feletti férfit bevonnának az alkalmassági rendszerbe, és ha nem lesz elegendő önkéntes, sorsolással dönthetnek a behívásról. A cél a hadsereg jelentős bővítése.
A német kormány emellett úgy rendelkezett, hogy a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, hogy szükség esetén elérhetők maradjanak.
További Külföld híreink
Hasonló folyamatok más országokban is megfigyelhetők: Horvátország már visszaállította a kiképzést, Dániában sorsolásos rendszer működik, és Szerbia is fontolgatja a sorkatonaság visszavezetését. Eközben a NATO-tagállamok növelik védelmi kiadásaikat és erősítik a keleti határokat, Nagy-Britannia és Norvégia pedig közös hadiflottát hoz létre.
A háborús felkészülésről már nemcsak politikusok beszélnek. Fabien Mandon francia tábornok egyenesen úgy fogalmazott:
El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.
Mindeközben a fiatalok körében egyre erősebb az ellenállás: sokan úgy érzik, rájuk hárulna a háború terhe, miközben a politikai elit biztonságban marad.
További Külföld híreink
Brüsszel bábja szintén a háborút támogatja
Különösen nagy visszhangot váltott ki egy kiszivárgott hangfelvétel, amelyen Magyar Péter zárt körben beszél a háborúról. A felvételen úgy fogalmazott:
G…ci nagy háború lesz.
Ez azért is figyelemre méltó, mert korábban nyilvánosan többször bagatellizálta a helyzetet, és úgy fogalmazott, hogy „marhaság és gátlástalan dolog” az európai vezetőket háborús szándékkal vádolni, valamint a Tisza Párt és Magyar Péter emberei azt is kijelentették: „nincs háború”.
Borítókép: Katonaság, illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!