Európa háborúba akarja vinni a fiatalokat

Egyre több jel arra utal, Európa hosszabb távon is a háborúval számol: kemény politikai kijelentések, fegyverkezés és a sorkatonaság kérdése is napirendre került. Közben egy kiszivárgott felvételen Magyar Péter úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz”.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 6:27
Katonaság – illusztráció (Fotó: AFP)
Az évek óta zajló orosz–ukrán háború egyre inkább formálja Európa működését. A politikai megszólalások egyre keményebbek, és mind többen beszélnek arról, hogy a kontinensnek fel kell készülnie egy elhúzódó, akár kiszélesedő konfliktusra.

Egyre keményebb a készülődés egy háborúra Európában (Fotó: AFP)
Egyre keményebb a készülődés egy háborúra Európában (Fotó: AFP)

Ursula von der Leyen egyértelműen fogalmazott: „Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége.” Egy másik alkalommal pedig úgy nyilatkozott:

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket,” valamint kijelentette: „Európa harcban áll”.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

 – fogalmazott, majd hozzátette: „Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.”

Sorkatonaság Európában

A kijelentéseket konkrét lépések is követték: Németországban a hadsereg létszámhiánya miatt 2026-tól minden 18 év feletti férfit bevonnának az alkalmassági rendszerbe, és ha nem lesz elegendő önkéntes, sorsolással dönthetnek a behívásról. A cél a hadsereg jelentős bővítése.

A német kormány emellett úgy rendelkezett, hogy a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, hogy szükség esetén elérhetők maradjanak.

Hasonló folyamatok más országokban is megfigyelhetők: Horvátország már visszaállította a kiképzést, Dániában sorsolásos rendszer működik, és Szerbia is fontolgatja a sorkatonaság visszavezetését. Eközben a NATO-tagállamok növelik védelmi kiadásaikat és erősítik a keleti határokat, Nagy-Britannia és Norvégia pedig közös hadiflottát hoz létre.

A háborús felkészülésről már nemcsak politikusok beszélnek. Fabien Mandon francia tábornok egyenesen úgy fogalmazott:

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

Mindeközben a fiatalok körében egyre erősebb az ellenállás: sokan úgy érzik, rájuk hárulna a háború terhe, miközben a politikai elit biztonságban marad.

Brüsszel bábja szintén a háborút támogatja

Különösen nagy visszhangot váltott ki egy kiszivárgott hangfelvétel, amelyen Magyar Péter zárt körben beszél a háborúról. A felvételen úgy fogalmazott:

G…ci nagy háború lesz.

Ez azért is figyelemre méltó, mert korábban nyilvánosan többször bagatellizálta a helyzetet, és úgy fogalmazott, hogy „marhaság és gátlástalan dolog” az európai vezetőket háborús szándékkal vádolni, valamint a Tisza Párt és Magyar Péter emberei azt is kijelentették: „nincs háború”.


Borítókép: Katonaság, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Civilekből lettek katonák: egy életre megváltoztatta az emberek életét a háború

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Jutalmunk, de feladatunk is a megmaradás

Faggyas Sándor avatarja

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu