Makszim Nesvitalov nyilatkozata komoly visszhangot váltott ki a közelmúltban, miután az ukrán politológus nyíltan arról beszélt, hogy Ukrajna számára fontos lenne a magyar kormányváltás. A megszólalás különösen azért keltett feltűnést, mert az energetikai nyomásgyakorlást is összekapcsolta a választásokkal. A kijelentések alapján egyes értelmezések szerint Kijev részéről nemcsak véleményformálásról, hanem tudatos politikai befolyásolási szándékról lehetett szó – írja az Origo.
Ukrán nyomásgyakorlás több fronton: Kijev beleavatkozott a magyar választásokba
Az elmúlt hetekben több olyan ügy látott napvilágot, amely szerint Ukrajna politikai, információs és gazdasági eszközökkel is nyomást gyakorolt Magyarországra. Nyilatkozatok, titkosszolgálati dokumentumok, az olajszállítás leállása és egy gázvezeték közelében talált robbanóanyagok is fokozták a feszültséget a választási kampány időszakában.
Ukrán dezinformációs akció nyomai
Az elmúlt napokban olyan ukrán nyelvű dokumentumok kerültek nyilvánosságra, amelyek egy feltételezett titkosszolgálati művelet részleteit tartalmazzák. A leírás szerint egy szervezett kampány keretében dezinformációs tartalmak terjesztését tervezték, amelyek célja a magyar miniszterelnök hiteltelenítése volt – az értesülésekről az Ellenpont számolt be.
A kiszivárgott anyagok alapján az akció egyik központi eleme az lehetett, hogy az orosz energiahordozóktól való függőséget politikai támadási felületként használják fel. A dokumentumok szerint a művelet már korábban, korlátozott formában elindulhatott, majd később szélesebb körben is megjelenhetett.
Elakadt vizsgálat a Barátság vezetéknél
Kiemelt figyelmet kapott a Barátság kőolajvezeték ügye is, amelyen keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra. Az ukrán fél ezt egy állítólagos orosz támadással magyarázta, ugyanakkor a körülmények tisztázása mindmáig nem történt meg.
Az Európai Unió tényfeltáró missziót kezdeményezett, azonban sem az uniós, sem a magyar szakértők nem jutottak el a helyszínre. A vizsgálat így meghiúsult, mivel nem biztosítottak hozzáférést a vezetékhez, ezért a történtek nem ellenőrizhetők.
További Külföld híreink
Robbanóanyag a Török Áramlat közelében
Újabb biztonsági kockázatra utal, hogy a közelmúltban robbanóanyagokat találtak a szerb–magyar határ térségében, a Török Áramlat gázvezeték közelében. A szerb hatóságok szerint fennáll a gyanú, hogy az eszközökből robbanószerkezetet lehetett volna készíteni.
Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás, az elkövetők kiléte nem ismert. A történtek miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, mivel a vezeték kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából.
A magyar kormány az eset után megerősítette a kritikus infrastruktúra védelmét, és jelezte: egy ilyen jellegű támadás súlyos következményekkel járna.
A magyar választási kampány időszakában tehát többféle kockázat is egyszerre került előtérbe. Politikai nyilatkozatok, információs műveletek, valamint energetikai és biztonsági kérdések egyaránt napirendre kerültek.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!