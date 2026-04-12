Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Ukrán nyomásgyakorlás több fronton: Kijev beleavatkozott a magyar választásokba

Az elmúlt hetekben több olyan ügy látott napvilágot, amely szerint Ukrajna politikai, információs és gazdasági eszközökkel is nyomást gyakorolt Magyarországra. Nyilatkozatok, titkosszolgálati dokumentumok, az olajszállítás leállása és egy gázvezeték közelében talált robbanóanyagok is fokozták a feszültséget a választási kampány időszakában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 8:25
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Makszim Nesvitalov nyilatkozata komoly visszhangot váltott ki a közelmúltban, miután az ukrán politológus nyíltan arról beszélt, hogy Ukrajna számára fontos lenne a magyar kormányváltás. A megszólalás különösen azért keltett feltűnést, mert az energetikai nyomásgyakorlást is összekapcsolta a választásokkal. A kijelentések alapján egyes értelmezések szerint Kijev részéről nemcsak véleményformálásról, hanem tudatos politikai befolyásolási szándékról lehetett szó – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

Ukrán dezinformációs akció nyomai

Az elmúlt napokban olyan ukrán nyelvű dokumentumok kerültek nyilvánosságra, amelyek egy feltételezett titkosszolgálati művelet részleteit tartalmazzák. A leírás szerint egy szervezett kampány keretében dezinformációs tartalmak terjesztését tervezték, amelyek célja a magyar miniszterelnök hiteltelenítése volt – az értesülésekről az Ellenpont számolt be.

A kiszivárgott anyagok alapján az akció egyik központi eleme az lehetett, hogy az orosz energiahordozóktól való függőséget politikai támadási felületként használják fel. A dokumentumok szerint a művelet már korábban, korlátozott formában elindulhatott, majd később szélesebb körben is megjelenhetett.

Elakadt vizsgálat a Barátság vezetéknél

Kiemelt figyelmet kapott a Barátság kőolajvezeték ügye is, amelyen keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra. Az ukrán fél ezt egy állítólagos orosz támadással magyarázta, ugyanakkor a körülmények tisztázása mindmáig nem történt meg.

Az Európai Unió tényfeltáró missziót kezdeményezett, azonban sem az uniós, sem a magyar szakértők nem jutottak el a helyszínre. A vizsgálat így meghiúsult, mivel nem biztosítottak hozzáférést a vezetékhez, ezért a történtek nem ellenőrizhetők.

Robbanóanyag a Török Áramlat közelében

Újabb biztonsági kockázatra utal, hogy a közelmúltban robbanóanyagokat találtak a szerb–magyar határ térségében, a Török Áramlat gázvezeték közelében. A szerb hatóságok szerint fennáll a gyanú, hogy az eszközökből robbanószerkezetet lehetett volna készíteni.

Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás, az elkövetők kiléte nem ismert. A történtek miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, mivel a vezeték kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából.

A magyar kormány az eset után megerősítette a kritikus infrastruktúra védelmét, és jelezte: egy ilyen jellegű támadás súlyos következményekkel járna.

A magyar választási kampány időszakában tehát többféle kockázat is egyszerre került előtérbe. Politikai nyilatkozatok, információs műveletek, valamint energetikai és biztonsági kérdések egyaránt napirendre kerültek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
