Ukrán nyomásgyakorlás több fronton: Kijev beleavatkozott a magyar választásokba

Ukrán dezinformációs akció nyomai

Az elmúlt napokban olyan ukrán nyelvű dokumentumok kerültek nyilvánosságra, amelyek egy feltételezett titkosszolgálati művelet részleteit tartalmazzák. A leírás szerint egy szervezett kampány keretében dezinformációs tartalmak terjesztését tervezték, amelyek célja a magyar miniszterelnök hiteltelenítése volt – az értesülésekről az Ellenpont számolt be.

A kiszivárgott anyagok alapján az akció egyik központi eleme az lehetett, hogy az orosz energiahordozóktól való függőséget politikai támadási felületként használják fel. A dokumentumok szerint a művelet már korábban, korlátozott formában elindulhatott, majd később szélesebb körben is megjelenhetett.

Elakadt vizsgálat a Barátság vezetéknél

Kiemelt figyelmet kapott a Barátság kőolajvezeték ügye is, amelyen keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra. Az ukrán fél ezt egy állítólagos orosz támadással magyarázta, ugyanakkor a körülmények tisztázása mindmáig nem történt meg.

Az Európai Unió tényfeltáró missziót kezdeményezett, azonban sem az uniós, sem a magyar szakértők nem jutottak el a helyszínre. A vizsgálat így meghiúsult, mivel nem biztosítottak hozzáférést a vezetékhez, ezért a történtek nem ellenőrizhetők.