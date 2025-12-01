Ancelotti nem kegyelmez, ezt már Viníciusszal és Neymarral is tudatta

Hosszú ideje kergetik már a brazilok az újabb sikert, 2002-ben lett utoljára világbajnok a válogatott. Azóta négyszer a negyeddöntőben, egyszer a négy között bukott el, és a vb-selejtezők alapján most sem lehet az esélyesek közé sorolni a Kanárikat, akik a dél-amerikai selejtezőcsoport ötödik helyén végeztek, tíz ponttal maradtak el a győztes, címvédő argentinoktól. A nem éppen biztató teljesítmény ellenére a nyáron kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti azzal a céllal vág neki a jövő évi tornának, hogy fiesztát robbantson ki Brazíliában a hatodik cím megnyerésével.

Neymar (balra) és Vinícius Júnior ott voltak a 2022-es vb-n, de Ancelotti kész akár őket is kihagyni a csapatból (Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto)

Ancelotti figyelmeztette a brazil sztárokat

Ennek érdekében mindent megtesz, akár azt is, hogy kihagy a keretből egy-egy sztárt, ha a csapat érdeke úgy kívánja. Neymar például 2023 ősze óta nem kapott meghívót egy kapitánytól sem, de a Santos 33 éves szélsője minden erejével azon van, hogy ott legyen a világbajnokságon, de kis túlzással többet sérült, mint amikor nem, így nehéz lesz meggyőznie Ancelottit arról, hogy magával vigye őt is.

Vinícius Júnior kétségkívül más helyzetben van, hiszen a Real Madrid egyik legfényesebb csillagáról van szó, aki rendszeresen játszik. De Ancelotti figyelmeztette a botrányhőst, ő sem lehet biztos a dolgában.

– Vinícius Junior? Százszázalékos fizikai állapotban kell lennie. Sok különleges játékosom van, és olyan futballistákat kell választanom, akik kitűnő formában és állapotban vannak. Mindez nemcsak Neymarra, hanem Viníciusra is vonatkozik. Ha nem lesz százszázalékos, csupán kilencven, akkor egy másik játékost hívok be majd a keretbe, mert a csapatban óriási a versenyhelyzet, különösen a támadósort illetően – idézi az olasz szakembert az Origo.