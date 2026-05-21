A Tisza Párt erdélyi mutációja

Csaknem 14 százalék elvben elég ahhoz, hogy egy párt megkapaszkodjon az önkormányzatok szintjén, akad ám néhány bökkenő. Az egyik, hogy az anyaországi pártok erdélyi népszerűsége nem konvertálható egy az egyben az erdélyi politikai arénában szereplő támogatottjaik szavazataira. 2008-ban több olyan MPP-s polgármesterjelölt elbukott, aki mellett Orbán Viktor a helyszínen személyesen kampányolt. 2012-ben a Fidesz a tétjeit az Erdélyi Magyar Néppártra tette, amelynek eredménye nem haladta meg ennek dacára a húsz százalékot a magyar szavazatok körében és a párt meg sem közelítette az akkori alternatív küszöböt. Ezek után következett a Fidesz–RMDSZ-kiegyezés, ami miatt az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának legutóbbi ülésén Markó Béla tetemre hívta Kelemen Hunort a ballib sajtó örömködésének közepette.
Markó mindig görbén nézett a Fideszre, nála a fennen hirdetett „egyenlő távolság elve” az egyes anyaországi pártoktól azt jelentette, hogy balra nyitottak vagyunk, jobbra meg zártak. Emlékezetes, hogy 1999-ben a csíkszeredai kongresszus alkalmával a kétségbevonhatatlan nemzeti elkötelezettségű MIÉP meghívóját visszamondták, míg a globalista-nemzetellenes MSZP és az SZDSZ képviselői ott lehettek a gyűlésen.
