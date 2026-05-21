A Tisza Párt erdélyi mutációja

Kelemen Hunorral lenne mit vitatkozni egy erdélyi nemzeti-autonomista hazafinak, hogy konkrét ügyet is említsek, belső körökben senki nem tagadja, hogy RMDSZ-es nyomásra szüntette meg a Fidesz-kormány az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács „demokráciaközpontjait”, amelyek kis túlzással erdélyi kormányablakokként működtek és egész tevékenységükkel, amiben kiemelt szerepet játszott a honosítási dossziék összeállítása, nemzetpolitikai célokat szolgáltak.

De amikor Markó Béla ugrik neki, aki hiba nélkül mondja fel újra és újra a woke-globalista uniós agendát a határkerítés, az ­LMBTQ, vagy a globalista úthenger előtti utolsó mentsvárnak számító nemzetállam ügyében, aki Gyurcsányt leszámítva az egyetlen politikai vezető volt, aki nyíltan ellene beszélt a legnagyobb hatású autonomista akciónak, a Székelyek nagy menetelésének, akkor csak feltámad némi együttérzés az emberben.

Főként ha belegondolunk, hogy mi is a „fejmosás” oka. Kelemen Hunor megőrizve a legtöbb kérdésben, így a belpolitikában és nagyrészt a külpolitikában is a maga autonómiáját, szimbolikus kérdésekben s a választási kampányban kiállt az Orbán-kormány mellett és partner volt az anyaországi támogatások célba juttatási rendszerének alakításában és működtetésében. Hogy utóbbit lehetett volna jobban csinálni, az biztos, de Markónak aligha ez csípte a szemét, hiszen elnöksége idején az anyaországi támogatások az ő klientúraépítését szolgálták. Hanem a Fidesz melletti ismételt kiállás zavarta. Ami, hadd jegyezzem meg, nem terjedt odáig, hogy az RMDSZ is csatlakozzon a Patrióták pártcsaládjához.

Visszatérve a Tisza Párt erdélyi mutációjára, ennek neve, abszurditását leszámítva sem ígér sok jót. Tartásról és tisztességről beszélni egy olyan párt farvizén létrejött politikai szervezet vonatkozásában, amelynek elnöke arra alapozta politikai karrierjét, hogy titokban felvette a felesége mondatait, majd évekig zsarolta a felvétellel, amit később nyilvánosságra is hozott, amelynek elnöke feltűnése óta egyik hazugságot halmozza a másikra, s a mentelmi jog mögé bújik a telefoneltulajdonítás ügyében, nos, ez egyenesen tragikomikus.