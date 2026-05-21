Hondurasi öngyilkosság, északír álomfoci

Öngyilkosság Hondurasban

Egy bekezdést azért megér ez a hondurasi búcsú. A közép-amerikai ország csapata úgy köszönt el a vb-től, hogy az első mérkőzésén Spanyolország tizenegyessel egyenlített ellene. Ugyanez történt a jugoszlávok elleni találkozón, ott a plávik győztes találata esett büntetőből. „Nem a játékunkkal vesztettünk” – mondta Daniel Matamoros, a hondurasi küldöttség egyik vezetője. „Ami történt az nagyon sajnálatos, mindhárom vb-mérkőzésünkön a bírók is ellenünk voltak. Abban a tudatban távozunk a Mundialtól, hogy onnan a játékvezetők búcsúztattak bennünket”. S még csak azt sem lehetett mondani, hogy szegény edzőnek nem volt igaza. A jugoszlávoktól a 88. percben kapott tizenegyesgól miatt megszólalt Honduras államelnöke, Roberto Suazo Cordova. Az elnök rádióbeszédben szólította fel népét, hogy hősöknek kijáró fogadtatásban részesítsék a hazaérkező labdarúgókat. A hondurasi lapok közül a La Prensa ezzel a címmel jelent meg: Honduras 0 – Jugoszlávia 0 – Játékvezető 1.

Szomorú esemény is fűződik ahhoz a bizonyos tizenegyeshez, hiszen amikor a hondurasiak kapujába jutott Petrovics lövése, egy, a találkozót televízión néző fiatal hondurasi diák, Domingo Padrilla elkeseredésében öngyilkos lett. főbe lőtte magát.

Az északírek viszont életük meccsére készültek a házigazda spanyolok ellen, mert tudták, ha nyernek, továbbjutnak. Igaz, előzetesen erre senki sem tett volna fel egyetlen pesetát sem.

A meccs: XII. labdarúgó-világbajnokság. 5. csoport, 3. forduló: Spanyolország–Észak-Írország 0-1 (0-0)

Valencia, 49 ezer néző. Vezette: Ramirez (perui) Észak-Írország: Jennings – C. Nicholl, J. Nieholl, McLelland, Honaghy – N. O’Neill, McCreery, Mcllroy, Hamilton – Armstrong, Whiteside.

Spanyolország: Arconada – Camacho, Alisanco, Tendillo, Gordillo – Sanchez, M. Alonso, Laura – Juanito, Satrustegui, Lopez Usarte. Gól: Armstrong (49.)

Ha azt mondom, egészen elképesztő ellenszélben és hangulatban zajlott le ennek a meccsnek minden perce, semmit sem mondtam. A lelátóról folyamatosan zúdult alá a gyűlölet, a perui bíró pedig nagyon jól tudta, mi a feladata. A játékosok is sokkal inkább egymással, semmint a labdával voltak elfoglalva. A legnevetségesebb jelenet az első félidő végén zajlott le – gondoltuk ekkor.

Ramirez sporttárs látványosan másfelé nézett, amikor a spanyol védők a tizenhatoson belül felöklelték Sammy Mcllroyt. Ezért a világ minden pályáján tizenegyes járt volna. Itt? Szöglet.

Éppen ezért mindenki úgy vélte, hogy ezt a nyomást nem lehet bírni, de az északírek nem voltak hajlandóak összeomlani. Sőt! A 47. percben nagyszerű támadást vezettek, a beadás után a spanyol kapus, Arconada megcsúszott, rossz helyre tenyerelte ki a labdát, érkezett Armstrong és a kapu közepébe lőtt.