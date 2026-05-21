Hondurasi öngyilkosság, északír álomfoci

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 79. részben az 1982-es spanyolországi világbajnokságra tekintünk vissza és arra a mérkőzésre, amely után a házigazda Spanyolország szurkolói rájöttek arra, hogy kedvenc csapatuk aligha lesz érmes ezen a világbajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 05. 21. 5:35
Pat Jennings, az északírek kapusa az 1982-es világbajnokságon a francia csapat ellen Fotó: STF Forrás: AFP
Öngyilkosság Hondurasban

Egy bekezdést azért megér ez a hondurasi búcsú. A közép-amerikai ország csapata úgy köszönt el a vb-től, hogy az első mérkőzésén Spanyolország tizenegyessel egyenlített ellene. Ugyanez történt a jugoszlávok elleni találkozón, ott a plávik győztes találata esett büntetőből. „Nem a játékunkkal vesztettünk” – mondta Daniel Matamoros, a hondurasi küldöttség egyik vezetője. „Ami történt az nagyon sajnálatos, mindhárom vb-mérkőzésünkön a bírók is ellenünk voltak. Abban a tudatban távozunk a Mundialtól, hogy onnan a játékvezetők búcsúztattak bennünket”. S még csak azt sem lehetett mondani, hogy szegény edzőnek nem volt igaza. A jugoszlávoktól a 88. percben kapott tizenegyesgól miatt megszólalt Honduras államelnöke, Roberto Suazo Cordova. Az elnök rádióbeszédben szólította fel népét, hogy hősöknek kijáró fogadtatásban részesítsék a hazaérkező labdarúgókat. A hondurasi lapok közül a La Prensa ezzel a címmel jelent meg: Honduras 0 – Jugoszlávia 0 – Játékvezető 1. 

Szomorú esemény is fűződik ahhoz a bizonyos tizenegyeshez, hiszen amikor a hondurasiak kapujába jutott Petrovics lövése, egy, a találkozót televízión néző fiatal hondurasi diák, Domingo Padrilla elkeseredésében öngyilkos lett. főbe lőtte magát.

Az északírek viszont életük meccsére készültek a házigazda spanyolok ellen, mert tudták, ha nyernek, továbbjutnak. Igaz, előzetesen erre senki sem tett volna fel egyetlen pesetát sem. 

A meccs: 

XII. labdarúgó-világbajnokság. 5. csoport, 3. forduló: Spanyolország–Észak-Írország 0-1 (0-0)
Valencia, 49 ezer néző. Vezette: Ramirez (perui)

Észak-Írország: Jennings – C. Nicholl, J. Nieholl, McLelland, Honaghy – N. O’Neill, McCreery, Mcllroy, Hamilton – Armstrong, Whiteside.
Spanyolország: Arconada – Camacho, Alisanco, Tendillo, Gordillo – Sanchez, M. Alonso, Laura – Juanito, Satrustegui, Lopez Usarte.   

Gól: Armstrong (49.)

Ha azt mondom, egészen elképesztő ellenszélben és hangulatban zajlott le ennek a meccsnek minden perce, semmit sem mondtam. A lelátóról folyamatosan zúdult alá a gyűlölet, a perui bíró pedig nagyon jól tudta, mi a feladata. A játékosok is sokkal inkább egymással, semmint a labdával voltak elfoglalva. A legnevetségesebb jelenet az első félidő végén zajlott le – gondoltuk ekkor. 

Ramirez sporttárs látványosan másfelé nézett, amikor a spanyol védők a tizenhatoson belül felöklelték Sammy Mcllroyt. Ezért a világ minden pályáján tizenegyes járt volna. Itt? Szöglet.

Éppen ezért mindenki úgy vélte, hogy ezt a nyomást nem lehet bírni, de az északírek nem voltak hajlandóak összeomlani. Sőt! A 47. percben nagyszerű támadást vezettek, a beadás után a spanyol kapus, Arconada megcsúszott, rossz helyre tenyerelte ki a labdát, érkezett Armstrong és a kapu közepébe lőtt. 

Néma csend ülte meg a valenciai stadiont. Meg egész Jugoszláviát. Ebben a pillanatban ugyanis a tabella élére az északír csapat ugrott, a harmadik, már semmit sem érő helyre pedig a jugoszlávok csúsztak le. Ramirez bíró pedig fokozta a nyomást. A 62. percben Donaghy és Camacho viaskodott a partvonal mellett. Az északírek balhátvédje szerelte a spanyol játékost, majd az indulatosan rátámadó Camachót ellökte magától. 

A játékvezető a közönség örömujjongása közepette érthetetlenül a piros lapot mutatta fel Donaghynek. Ennyire nevetséges kiállítást még senki sem látott.

Történt mindez azon a világbajnokságon, amelyen a Fazekas Lászlót a belgák kapusa, Pfaff úgy tarolta le, hogy nem kapott érte piros lapot.

Minden idők legnagyobb északír sportpillanata

Visszatérve a mérkőzésre, azt minden spanyol jól tudta, ha még egy gólt kapnak, kiesnek. Ez aztán nem következett be, így az északírek csak 1-0-ra nyertek és első helyen jutottak tovább. Az, hogy mekkora győzelem volt mindez, 2016-ban nyert bizonyságot. Ugyanis Észak-Írországban ezt a spanyolverést szavazták meg az olvasók minden idők legnagyobb sportpillanatának az ország történetében.

„… mit is mondhatok? Még most sem tudom elhinni, hogy győztünk. 

Büszke vagyok minden játékosomra és biztos abban, hogy nemcsak a mi országunk, de egész Nagy-Britannia elismeréssel adózik csoportelsőségünknek.

Még olyan súlyos csapásokat is el tudtunk viselni, mint Mcllroy sérülése, s Donaghy számomra érthetetlen kiállítása” – mondta Billy Bingham, az északírek szövetségi kapitánya. Mindezt a világ óriási rokonszenvvel figyelte. Mert a világbajnokság előtt megjelent egy cikk, amelyben azt taglalták, hogy Észak-Írországban már az is válogatott lehet, aki egyeneset tud rúgni a labdába. A gúnyos megjegyzésekkel az északírek nem foglalkoztak, nyertek és csoportelsőként jutottak tovább.

Scotish ex-footballer and friend Dennis Law (2nd R) former Northern Ireland manager Billy Bingham (C) and Northern Ireland ex-footballer Gerry Armstrong (L) next to the coffin of football legend George Best as it stand infront of the Stormont Parliament building before to be carried up for the funeral ceremony in Belfast, Northern Ireland 03 December 2005. Best, 59, who had been in hospital since the beginning of October, died on November 25, 2005. AFP PHOTO/ NICOLAS ASFOURI (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)
Az északírek szövetségi kapitánya, Billy Bingham temetése. Fotó: AFP/Nicolas Asfouri

Itt azonban véget is ért a hősköltemény. Bár a középdöntő csoportjában még elcsíptek egy pontot Ausztria ellen (2-2), a francia csapattal nem bírtak. A 4-1-es vereség azt jelentette, hogy Észak-Írország a 9. helyen zárta a vb-t, de ez a helyezés nekik olyan volt, mintha megnyerték volna a világbajnokságot. A spanyol csapat meg a 12. helyen kötött ki, amelynél mindenki jobbra számított a vb-t rendező országban. Pláne azok után, hogy Spanyolország olyan bírói támogatást kapott a vb első szakaszában, amelyre kevés példa akadt a vb-k történetében. 

 

