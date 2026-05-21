mcc klímapolitikai intézetbenzinsomosi zoltángázolajdunai finomító

Biztosított a üzemanyagellátás hazánkban, a készletek egy részét sikerült visszatölteni

Ellátáshiánytól egyelőre nem kell tartanunk. Lesz elegendő üzemanyag Magyarországon, a készletek egy részét sikerült visszatölteni. Az iráni háború viszont még hónapokig elhúzódhat.

M. Orbán András
2026. 05. 21. 5:25
Üzemanyag, Kapitány István
Fotó: MTI/Mohai Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megfelelő kőolajellátottság esetén ugyanis a Mol képes 70-90 százalékban biztosítani a gázolaj- és közel 100 százalékban a benzinellátást. A probléma jelen pillanatban az is (a korábbi kőolajszállítások fennakadásán túl), hogy a Dunai Finomító javítás alatt áll. Ez az ősz közepére érhet véget, addig csökkentett, csupán 60-70 százalékos kapacitáson üzemel. Így a következő időszakban a hiányzó mennyiségeket a Molnak a pozsonyi finomítóból kell pótolnia, illetve régiós importra támaszkodhatunk. 

Amennyiben vészforgatókönyvre készülnénk, várhatóan a gázolaj hamarabb fogyna el az országban, mint a benzin. 

Ez részben a benzin esetében a jobb hazai finomítási kapacitásnak, részben a szezonális gázolajfogyasztási csúcsnak köszönhető, mely május–júniusra esik a mezőgazdasági munkák miatt – magyarázta a kutató.

Ami pedig az iráni háborút illeti, Somosi Zoltán úgy fogalmazott, az egy ideiglenes nyugvóponthoz érkezett. Egyfajta róka fogta csuka helyzetet látunk, ahol egyik oldal sem kíván engedni pozíciójából és nem tud arcvesztés nélkül távozni a konfliktusból. A kutató szerint nehéz megmondani jelen pillanatban, mi következik ezen a téren, de a konfliktus közeljövőbeli megoldódására és a Hormuzi-szoros megnyílására nem mutatkoznak jelek. Az április 8-án bejelentett kéthetes tűzszünet kezdete óta másfél hónap eltelt, és az álláspontok nem közeledtek a felek között, a szoros akár még hónapokig zárva maradhat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.