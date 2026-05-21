Biztosított a üzemanyagellátás hazánkban, a készletek egy részét sikerült visszatölteni

Megfelelő kőolajellátottság esetén ugyanis a Mol képes 70-90 százalékban biztosítani a gázolaj- és közel 100 százalékban a benzinellátást. A probléma jelen pillanatban az is (a korábbi kőolajszállítások fennakadásán túl), hogy a Dunai Finomító javítás alatt áll. Ez az ősz közepére érhet véget, addig csökkentett, csupán 60-70 százalékos kapacitáson üzemel. Így a következő időszakban a hiányzó mennyiségeket a Molnak a pozsonyi finomítóból kell pótolnia, illetve régiós importra támaszkodhatunk.

Amennyiben vészforgatókönyvre készülnénk, várhatóan a gázolaj hamarabb fogyna el az országban, mint a benzin.

Ez részben a benzin esetében a jobb hazai finomítási kapacitásnak, részben a szezonális gázolajfogyasztási csúcsnak köszönhető, mely május–júniusra esik a mezőgazdasági munkák miatt – magyarázta a kutató.

Ami pedig az iráni háborút illeti, Somosi Zoltán úgy fogalmazott, az egy ideiglenes nyugvóponthoz érkezett. Egyfajta róka fogta csuka helyzetet látunk, ahol egyik oldal sem kíván engedni pozíciójából és nem tud arcvesztés nélkül távozni a konfliktusból. A kutató szerint nehéz megmondani jelen pillanatban, mi következik ezen a téren, de a konfliktus közeljövőbeli megoldódására és a Hormuzi-szoros megnyílására nem mutatkoznak jelek. Az április 8-án bejelentett kéthetes tűzszünet kezdete óta másfél hónap eltelt, és az álláspontok nem közeledtek a felek között, a szoros akár még hónapokig zárva maradhat.